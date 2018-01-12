Американская администрация может изменить Путину с "персонажем" Навальным

Об этом заявил сам российский президент на встрече с главными редакторами отечественных СМИ. В словах Владимира Владимировича сквозила явная обида. В очередной раз, отметили внимательные слушатели, он не стал упоминать главного критика выстроенной им системы по имени, ограничившись термином "персонаж". С лёгкой руки Путина у нас уже есть "Юра-музыкант", теперь, вероятно, появится "персонаж Навальный".

Отвечая на вопрос о недопущении Алексея Навального к президентским выборам и реакции на данный факт США, глава государства произнёс: "Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали".

Намёком не назовёшь. Получается, президент вошёл в число тех 2% россиян, которые согласно опросу "Левада-центра", состоявшемуся накануне, отнесли основателя Фонда борьбы с коррупцией совместно с оппозицией и "пятой колонной" к главным врагам страны. 2%, честно говоря, не густо. Похоже, ставка на замалчивание имени создателя популярных документальных фильмов о тайных империях Медведева и Чайки, летающих самолётами бизнес-класса собачках Шувалова, чайных ложечках Сечина по цене за штуку в один российский МРОТ, итальянской вилле "патриота" Соловьёва и др., приносит серьёзные минусы. Ввиду низкой узнаваемости телеаудиторией антирейтинг Навального смехотворно мал.

Настолько мал, что вдвое уступает позиции "те, кто сегодня у власти". Правительство же как "враг России" в сознании наших граждан по данным опроса всего чуть-чуть, те же 2%, уступило НАТО. Впрочем, если к его результату приплюсовать процент самого Путина, два процента олигархов и три процента коррупции, то оно останавливается в шаге от призовой тройки, которую, естественно, возглавляют недосягаемые США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). В общем, с врагами определились, осталось понять, кто друзья.

Игра на ассоциации политического оппонента с враждебной иностранной силой - традиция, проверенная в нашей истории неоднократно. Ещё царь Иоанн Грозный крыл князя Курбского "изменником" за бегство от виселицы в Литву. За "измену" Пётр Первый казнил собственного сына. А то, что сменявшие друг друга на посту борцов с "предателями" Ягода, Ежов и Берия сами были расстреляны по обвинению в шпионаже, стало уже горьким историческим анекдотом. Закрепившиеся у власти всегда имеют соблазн списать провалы и неприглядные стороны своей внутренней политики на пристрастный взгляд заграничных недоброжелателей.

Между тем всего несколько месяцев назад отечественный политический бомонд в Федеральном Собрании пил шампанское за здоровье Дональда Трампа. Закупал вино и венецианские унитазы на умопомрачительные суммы для приёма иностранных делегаций. Не буду в стотысячный раз утомлять общеизвестными фактами, кто в действительности за последние четверть века прирос к Западу и телом, и духом. Не буду напоминать, где живут, учатся и работают ближайшие родственники высших чиновников и депутатов. Давеча мальтийское правительство похвасталось, что гражданами этой страны за последние три года стали 730 россиян, получившие мальтийские паспорта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции». Минимальная сумма инвестиций — 880 тысяч евро. Вряд ли ими могут оказаться дальнобойщики, экологи или студенты, задерживаемые сотрудниками Росгвардии на малочисленных митингах протеста.

...Повернись Трамп к нам лицом, а не задом, кто бы знал, какая цифирь украшала бы данные мониторингов социологических служб сегодня. А, может, ещё повернётся? Кажется, затаённая надежда на это тлеет где-то глубоко внутри нынешних радетелей за блага бренные, чьи собранные на просторах Отечества новые сундуки со златом лежат пока мёртвым грузом. Кажется, стоит только поманить, и вся ревность к Навальному обернётся не более чем ревностью к какой-нибудь "плечевой" со стороны дорогой валютной проститутки.