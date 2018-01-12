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Московский листок

Американская администрация может изменить Путину с "персонажем" Навальным

Опубликовано 12.01.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 5

путин выборы навальный
Американская администрация может изменить Путину с "персонажем" Навальным

Об этом заявил сам российский президент на встрече с главными редакторами отечественных СМИ. В словах Владимира Владимировича сквозила явная обида. В очередной раз, отметили внимательные слушатели, он не стал упоминать главного критика выстроенной им системы по имени, ограничившись термином "персонаж". С лёгкой руки Путина у нас уже есть "Юра-музыкант", теперь, вероятно, появится "персонаж Навальный".

Отвечая на вопрос о недопущении Алексея Навального к президентским выборам и реакции на данный факт США, глава государства произнёс: "Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали".

Намёком не назовёшь. Получается, президент вошёл в число тех 2% россиян, которые согласно опросу "Левада-центра", состоявшемуся накануне, отнесли основателя Фонда борьбы с коррупцией совместно с оппозицией и "пятой колонной" к главным врагам страны. 2%, честно говоря, не густо. Похоже, ставка на замалчивание имени создателя популярных документальных фильмов о тайных империях Медведева и Чайки, летающих самолётами бизнес-класса собачках Шувалова, чайных ложечках Сечина по цене за штуку в один российский МРОТ, итальянской вилле "патриота" Соловьёва и др., приносит серьёзные минусы. Ввиду низкой узнаваемости телеаудиторией антирейтинг Навального смехотворно мал.

Настолько мал, что вдвое уступает позиции "те, кто сегодня у власти". Правительство же как "враг России" в сознании наших граждан по данным опроса всего чуть-чуть, те же 2%, уступило НАТО. Впрочем, если к его результату приплюсовать процент самого Путина, два процента олигархов и три процента коррупции, то оно останавливается в шаге от призовой тройки, которую, естественно, возглавляют недосягаемые США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). В общем, с врагами определились, осталось понять, кто друзья.

Игра на ассоциации политического оппонента с враждебной иностранной силой - традиция, проверенная в нашей истории неоднократно. Ещё царь Иоанн Грозный крыл князя Курбского "изменником" за бегство от виселицы в Литву. За "измену" Пётр Первый казнил собственного сына. А то, что сменявшие друг друга на посту борцов с "предателями" Ягода, Ежов и Берия сами были расстреляны по обвинению в шпионаже, стало уже горьким историческим анекдотом. Закрепившиеся у власти всегда имеют соблазн списать провалы и неприглядные стороны своей внутренней политики на пристрастный взгляд заграничных недоброжелателей.

Между тем всего несколько месяцев назад отечественный политический бомонд в Федеральном Собрании пил шампанское за здоровье Дональда Трампа. Закупал вино и венецианские унитазы на умопомрачительные суммы для приёма иностранных делегаций. Не буду в стотысячный раз утомлять общеизвестными фактами, кто в действительности за последние четверть века прирос к Западу и телом, и духом. Не буду напоминать, где живут, учатся и работают ближайшие родственники высших чиновников и депутатов. Давеча мальтийское правительство похвасталось, что гражданами этой страны за последние три года стали 730 россиян, получившие мальтийские паспорта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции». Минимальная сумма инвестиций — 880 тысяч евро. Вряд ли ими могут оказаться дальнобойщики, экологи или студенты, задерживаемые сотрудниками Росгвардии на малочисленных митингах протеста.

...Повернись Трамп к нам лицом, а не задом, кто бы знал, какая цифирь украшала бы данные мониторингов социологических служб сегодня. А, может, ещё повернётся? Кажется, затаённая надежда на это тлеет где-то глубоко внутри нынешних радетелей за блага бренные, чьи собранные на просторах Отечества новые сундуки со златом лежат пока мёртвым грузом. Кажется, стоит только поманить, и вся ревность к Навальному обернётся не более чем ревностью к какой-нибудь "плечевой" со стороны дорогой валютной проститутки.



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Всего комментариев к статье: 5
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Неплохо
кОлин написал 12.01.2018 08:20
Описал наши дела. Навальный как танк, но препятствия слишком трудны. И еще коварны. Борись Немцов тому доказательство.
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Re:
!!!!OQQ!VASTOTVSEH!!!&& написал 12.01.2018 01:39
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(без названия)
РЛМ написал 12.01.2018 01:39
... и вся ревность к Навальному обернется не более чем ревностью...
"""""""""""""""""""""""""""""""""
Если бы дело было только в ревности.
Зарегистрировав Навального кандидатом в президенты, режим Путина потерял бы власть однозначно. А это страшно.
Почему потерял бы?
Потому что Навальный как кандидат получил бы выход на ТВ. И та многочисленная теле-аудитория в России, не имеющая доступ в интернет, задохнулась бы от шока, узнав от Навального о масштабах воровства Медведева, семейства Чайки, виолончельных миллиардных проделках Ролдугина, о миллиардных "дровишках" Пескова, которые не из леса вестимо, и много-много чего другого узнали бы зомбированные телеящиком граждане страны. А Навальный молчать бы не стал, потому что он по-настоящему хочет стать президентом.
В отличие от Грудинина, на странное поведение которого, как кандидата, обратил внимание автор.
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(без названия)
стоик1103 написал 12.01.2018 00:23
Хватит позорить Россию сортирным Карликом?
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Треть золотовалютных активов Центрального банка России размещены в США.
корнхолио написал 12.01.2018 00:05
На 31 июня прошлого года в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов ЦБ вложил $218,7 млрд или 52,4% из $417,8 млрд активов Банка России в иностранных валютах и золоте.
Также ЦБ за год почти вдвое увеличил свои вложения в депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов - с 9,9% до 18,6% или до $77,6 млрд.
Если анализировать географическую структуру активов, то больше всего Банк России вложил в активы США &#8212; 27,2%, Франции &#8211; 12,5% и Германии &#8211; 10%. В России находилось всего 22,7% активов, из которых примерно две трети (16,1% от общего объема активов) приходилось на золото в хранилищах ЦБ.
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