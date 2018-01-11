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Московский листок

Россия выбилась в лидеры по числу детей, обучающихся в британских школах

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 5

Россия выбилась в лидеры по числу детей, обучающихся в британских школах

Россия вышла в пятерку мировых лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы Великобритании. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank, за последние 12 лет их стало больше на 77%. Согласно обнародованным данным, в 2005-2006 гг. в частные английские школы поступили 343 ребенка из России, а в 2016-2017 гг. – 608.

Всего в частных школах Великобритании сейчас обучаются более 3000 россиян. Это пятое место в мире после Китая (7900 школьников), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500). Однако новые поступления россиян в последний год заметно снизились по сравнению с 2015-2016 гг. (753 человека), отмечает компания: по этой динамике Россия похожа на Испанию, Таиланд, Малайзию и Нигерию.

Отмечается, что на фоне такой тенденции значительно выросли цены на недвижимость возле престижных частных школ Лондона. "Жилье, расположенное вблизи десяти престижных частных школ Лондона, подорожало за последние пять лет в среднем на 22-54%. Стоимость лотов в среднем колеблется от 2,4 млн до 7 млн фунтов стерлингов", - говорится в исследовании

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 12.01.2018 06:46
И учатся они там на зарплату родителей, которые как и путин, тоже НЕ ЗНАЮТ о ее (зарплаты) размере! Сколько платят - столько и ХОРОШО! Учитесь населюки жить жить на те 10-20 тыс. руб. которые Вам платит путин, и голосуйте за него дальше! Мне не нужна такая власть!!!
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(без названия)
-16 написал 12.01.2018 06:39
странные какие-то цифирки .на форуме былоутверждение ,что дети 300 тыщ российских чиновников и бизнессменов обычается за границей и большая часть в англии,но может это относится к студентам. обучаться лучше ,чем взятки в военкомат носить или белый билет?
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 05:07
Это для России большой плюс!
Эти дети обучатся лучшим, мировым знаниям и обязательно приедут в малые городки России, деревни, села, поселки и наладят справедливую, высококачественную жизнь в РФ!
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(без названия)
........ . . написал 12.01.2018 01:47
в ихнем королевстве тоже житье не супер. но может хоть английский выучат.
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(без названия)
Рудольф написал 12.01.2018 00:03

Может, это и хорошо, если они там и останутся, зачем они, "такие" здесь?!
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