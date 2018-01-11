Россия выбилась в лидеры по числу детей, обучающихся в британских школах

Россия вышла в пятерку мировых лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы Великобритании. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank, за последние 12 лет их стало больше на 77%. Согласно обнародованным данным, в 2005-2006 гг. в частные английские школы поступили 343 ребенка из России, а в 2016-2017 гг. – 608.

Всего в частных школах Великобритании сейчас обучаются более 3000 россиян. Это пятое место в мире после Китая (7900 школьников), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500). Однако новые поступления россиян в последний год заметно снизились по сравнению с 2015-2016 гг. (753 человека), отмечает компания: по этой динамике Россия похожа на Испанию, Таиланд, Малайзию и Нигерию.

Отмечается, что на фоне такой тенденции значительно выросли цены на недвижимость возле престижных частных школ Лондона. "Жилье, расположенное вблизи десяти престижных частных школ Лондона, подорожало за последние пять лет в среднем на 22-54%. Стоимость лотов в среднем колеблется от 2,4 млн до 7 млн фунтов стерлингов", - говорится в исследовании