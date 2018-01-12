Сегодня ЦИК зарегистрирует Грудинина. Хотя и не должен...

Сегодня в 12.00 ЦИК рассмотрит первым делом важный вопрос: "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина". Причем это последний день приема документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями (для самовыдвиженцев срок вышел еще 7 января).

Кстати, где сейчас П.Н.Грудинин, сказать трудно, до сего момента о нем было ни слуху, ни духу - как укатил в Германию кататься на лыжах, так и сгинул. Даже избирательный счет до последнего времени не пополнялся, так и лежала там скромная тысяча рублей.

Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества!

В отличие от кандидата В.В.Путина, у которого

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

Старается товарищ Путин, работает. А товарищ Грудинин пока явно раскачивается... Но не в этом суть.

Не так давно ЦИК обоснованно отказал потенциальному кандидату А.А.Навальному в регистрации - помешала неснятая судимость. Тут, конечно, имеется некоторый юридический казус, который подробно изложил также условно осужденный (но по другой статье) Ю.И.Мухин.

Их осталось только двое - Навальный и кукловод Путина

Есть, конечно, вопрос - если Навальный не лишен свободы, то с чего ограничивать его право не только избирать, но и быть избранным? Но - лишили, и предположим, что решение это законное.

Но тогда отчего же не лишен права баллотироваться в президенты П.Н.Грудинин?

Московский областной суд в ноябре 2011 года усмотрел в интервью Грудинина "Русскому репортеру"признаки экстремизма и отменил регистрацию кандидата на выборах в Московскую областную думу V созыва от КПРФ.

На основании решения Мособлсуда Павел Грудинин получил временный запрет на участие в качестве кандидата на выборных должностях. В связи с этим ему было также отказано в регистрации в 2013 году на выборах в Совет депутатов Ленинского муниципального района VI созыва по одномандатному округу №14.

Грудинин долго судился, и в феврале 2014 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию директора совхоза имени Ленина и обязал Мособлсуд заново рассмотреть дело об отмене регистрации Павла Грудинина в 2011 году. Однако по состоянию на декабрь 2017 года Московский областной суд решения по данному делу не принял.

То есть временный запрет на участие в качестве кандидата на выборных должностях по-прежнему действует, и при желании ЦИК вполне мог бы поступить с ним точно также, как с Навальным.

Но почему-то есть твердое ощущение, что сегодня ЦИК не обратит внимание на запрет Мособлсуда и зарегистрирует Грудинина!

Вопрос не в том, виноват или не виноват Грудинин в экстремизме - скорее всего, не виноват. Есть вполне подходящее решение Савеловского суда, которое доказывает, что слова Грудинана были якобы искажены изданием, а он ничего "такого" и не говорил. Но вопрос в другом - какое дело ЦИКу до того, виноват Грудинин или нет? ЦИК не занимается установлением истины, а вот фильтрацией "нежелательных" кандидатов - занимается! Поэтому Навальный не прошел, поэтому изначально пытались даже отказать в приеме документов Лисицыной.

А Грудинина встречали чуть ли не с цветами! И никаких вопросов ни о зарубежных счетах, ни о том, оформил ли он отпуск на время выборов или продолжает руководить коммерческим предприятием, руководит ли по-прежнему советом в городе Видное, передал ли в траст акции ЗАО "Совхоз имени Ленина"...

Значит, Грудинин кандидат желательный?

Как желательным был Навальный на выборах Собянина, и его допустили к ним с приговором, а сейчас - нежелательный, и с тем же самым приговором его не допустили.

Кстати, вопрос и к съезду КПРФ, который практически безальтернативно утвердил кандидатом в президенты от партии беспартийного человека с такими "дырами" в документах. Хотя против этого достаточно резко выстпали, скажем, губернаторы Клычков и Левеченко. Но - утвердили, и никто из КПРФ не стал опровергать сообщения союзников из НПСР о том, что-де Грудинин "согласован" в Администрации президента...

Зачем кремлю Грудинин - понятно, и именно такой, с многочисленными "крючками" на которых его можно в любой момент "подвесить". Да он и сам всячески дает понять, что про "крючки" знает и срываться с них не собирается. Сам ведь рассказал и про историю с акциями бывших работников совхоза, которые оказались на финал у него и других представителей менеджмента, и про заграничные счета - сам рассказал!

И пропал на 2 недели - не с избирателями встречался, а за границу укатил. Разве так себя ведут кандидаты, рассчитывающие на победу или хотя бы на борьбу?

Обычно такие "желательные" кандидаты никак не реагируют на разговоры о том, что у них "отобрали голоса".

И вот смотрим. Наш опрос, а нас трудно заподозрить в симпатиях к кандидатам от КПРФ.

Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?: Проголосую за Путина (50) Проголосую за Грудинина (628) Проголосую за Жириновского (7) Проголосую за Собчак (19) Проголосую за другого (28) Вообще не пойду на выборы (906) Пойду на выборы и испорчу бюллетень (72) Заберу бюллетень с собой (43)

Как видим, Грудинин по нашему опросу в 12,5 раз обходит Путина.

А вот опрос ВЦИОМ.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второе место занял бы директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин с результатом 7,9%, а третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4,2% голосов. Остальные кандидаты не смогли бы набрать больше 1% голосов: рейтинг Ксении Собчак составляет 0,7%, Григория Явлинского — 0,6%, Бориса Титова — 0,4%.

Мы знаем, что "опросы" наших официозных структур скорее напоминают не опросы, а задания на перспективу. Поэтому они никогда не совпадают с нашими по результатам. Но вот что интересно, если "задание" ВЦИОМ будет выполнено, то куда денутся "лишние" голоса за Грудинина?

И станет ли Грудинин, хотя бы как Навальный, громко вопить, что его обокрали?

У нас есть опыт бессменного лидера КПРФ товарища Зюганова, который еще в 1996 году, как говорят, выиграл у Ельцина, но не решился протестовать. Да и в 2012 году протестовал тоже Навальный, а сам Зюганов удовлетворился 18,5 процентами. Ну Грудинин не Зюганов, с него и 7,9 процентов за глаза... Если дать ему хотя бы "зюгановский" результат, то придется же с ним потом считаться, должность ему выправлять. А с 8 неполными процентами, как я писал раньше, и Ленинского района за глаза.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. К понедельнику на избирательный счёт Грудинана поступило 89 075 рублей. Эта сумма целиком складывается из пожертвований граждан; ни сам кандидат, ни выдвинувшая его партия, ни какие-либо юрлица, как следует из отчета, средств в его избирательный фонд на тот момент не вносили.

Затраты Грудинина на кампанию по состоянию на 8 января составили 0.00 рублей — кандидат от КПРФ ничего не потратил ни по одной статье расходов, включая изготовление печатных агитационных материалов и проведение публичных массовых мероприятий.