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Московский листок

Сегодня ЦИК зарегистрирует Грудинина. Хотя и не должен...

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 13

путин выборы грудинин
Сегодня ЦИК зарегистрирует Грудинина. Хотя и не должен...

Сегодня в 12.00 ЦИК рассмотрит первым делом важный вопрос: "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина". Причем это последний день приема документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями (для самовыдвиженцев срок вышел еще 7 января). 

Кстати, где сейчас П.Н.Грудинин, сказать трудно, до сего момента о нем было ни слуху, ни духу - как укатил в Германию кататься на лыжах, так и сгинул. Даже избирательный счет до последнего времени не пополнялся, так и лежала там скромная тысяча рублей.

Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества! 

В отличие от кандидата В.В.Путина, у которого

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

Старается товарищ Путин, работает. А товарищ Грудинин пока явно раскачивается... Но не в этом суть.

Не так давно ЦИК обоснованно отказал потенциальному кандидату А.А.Навальному в регистрации - помешала неснятая судимость. Тут, конечно, имеется некоторый юридический казус, который подробно изложил также условно осужденный (но по другой статье) Ю.И.Мухин.

Их осталось только двое - Навальный и кукловод Путина

Есть, конечно, вопрос - если Навальный не лишен свободы, то с чего ограничивать его право не только избирать, но и быть избранным? Но - лишили, и предположим, что решение это законное.

Но тогда отчего же не лишен права баллотироваться в президенты П.Н.Грудинин?

Московский областной суд в ноябре 2011 года усмотрел в интервью Грудинина "Русскому репортеру"признаки экстремизма и отменил регистрацию кандидата на выборах в Московскую областную думу V созыва от КПРФ. 

На основании решения Мособлсуда Павел Грудинин получил временный запрет на участие в качестве кандидата на выборных должностях. В связи с этим ему было также отказано в регистрации в 2013 году на выборах в Совет депутатов Ленинского муниципального района VI созыва по одномандатному округу №14.

Грудинин долго судился, и в феврале 2014 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию директора совхоза имени Ленина и обязал Мособлсуд заново рассмотреть дело об отмене регистрации Павла Грудинина в 2011 году. Однако по состоянию на декабрь 2017 года Московский областной суд решения по данному делу не принял.

То есть временный запрет на участие в качестве кандидата на выборных должностях по-прежнему действует, и при желании ЦИК вполне мог бы поступить с ним точно также, как с Навальным. 

Но почему-то есть твердое ощущение, что сегодня ЦИК не обратит внимание на запрет Мособлсуда и зарегистрирует Грудинина!

Вопрос не в том, виноват или не виноват Грудинин в экстремизме - скорее всего, не виноват. Есть вполне подходящее решение Савеловского суда, которое доказывает, что слова Грудинана были якобы искажены изданием, а он ничего "такого" и не говорил. Но вопрос в другом - какое дело ЦИКу до того, виноват Грудинин или нет? ЦИК не занимается установлением истины, а вот фильтрацией "нежелательных" кандидатов - занимается! Поэтому Навальный не прошел, поэтому изначально пытались даже отказать в приеме документов Лисицыной.

А Грудинина встречали чуть ли не с цветами! И никаких вопросов ни о зарубежных счетах, ни о том, оформил ли он отпуск на время выборов или продолжает руководить коммерческим предприятием,  руководит ли по-прежнему советом в городе Видное, передал ли в траст акции ЗАО "Совхоз имени Ленина"... 

Значит, Грудинин кандидат желательный?

Как желательным был Навальный на выборах Собянина, и его допустили к ним с приговором, а сейчас - нежелательный, и с тем же самым приговором его не допустили.

Кстати, вопрос и к съезду КПРФ, который практически безальтернативно утвердил кандидатом в президенты от партии беспартийного человека с такими "дырами" в документах. Хотя против этого достаточно резко выстпали, скажем, губернаторы Клычков и Левеченко. Но - утвердили, и никто из КПРФ не стал опровергать сообщения союзников из НПСР о том, что-де Грудинин "согласован" в Администрации президента...

Зачем кремлю Грудинин - понятно, и именно такой, с многочисленными "крючками" на которых его можно в любой момент "подвесить". Да он и сам всячески дает понять, что про "крючки" знает и срываться с них не собирается. Сам ведь рассказал и про историю с акциями бывших работников совхоза, которые оказались на финал у него и других представителей менеджмента, и про заграничные счета - сам рассказал!

И пропал на 2 недели - не с избирателями встречался, а за границу укатил. Разве так себя ведут кандидаты, рассчитывающие на победу или хотя бы на борьбу?

Обычно такие "желательные" кандидаты никак не реагируют на разговоры о том, что у них "отобрали голоса". 

И вот смотрим. Наш опрос, а нас трудно заподозрить в симпатиях к кандидатам от КПРФ.

Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
 
Проголосую за Путина (50)
 
Проголосую за Грудинина (628)
 
Проголосую за Жириновского (7)
 
Проголосую за Собчак (19)
 
Проголосую за другого (28)
 
Вообще не пойду на выборы (906)
 
Пойду на выборы и испорчу бюллетень (72)
 
Заберу бюллетень с собой (43)

Как видим, Грудинин по нашему опросу в 12,5 раз обходит Путина.

А вот опрос ВЦИОМ.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второе место занял бы директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин с результатом 7,9%, а третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4,2% голосов. Остальные кандидаты не смогли бы набрать больше 1% голосов: рейтинг Ксении Собчак составляет 0,7%, Григория Явлинского — 0,6%, Бориса Титова — 0,4%.

Мы знаем, что "опросы" наших официозных структур скорее напоминают не опросы, а задания на перспективу. Поэтому они никогда не совпадают с нашими по результатам. Но вот что интересно, если "задание" ВЦИОМ будет выполнено, то куда денутся "лишние" голоса за Грудинина?

И станет ли Грудинин, хотя бы как Навальный, громко вопить, что его обокрали?

У нас есть опыт бессменного лидера КПРФ товарища Зюганова, который еще в 1996 году, как говорят, выиграл у Ельцина, но не решился протестовать. Да и в 2012 году протестовал тоже Навальный, а сам Зюганов удовлетворился 18,5 процентами. Ну Грудинин не Зюганов, с него и 7,9 процентов за глаза... Если дать ему хотя бы "зюгановский" результат, то придется же с ним потом считаться, должность ему выправлять. А с 8 неполными процентами, как я писал раньше, и Ленинского района за глаза.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

PS. К понедельнику на избирательный счёт Грудинана поступило 89 075 рублей. Эта сумма целиком складывается из пожертвований граждан; ни сам кандидат, ни выдвинувшая его партия, ни какие-либо юрлица, как следует из отчета, средств в его избирательный фонд на тот момент не вносили. 

Затраты Грудинина на кампанию по состоянию на 8 января составили 0.00 рублей — кандидат от КПРФ ничего не потратил ни по одной статье расходов, включая изготовление печатных агитационных материалов и проведение публичных массовых мероприятий.



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Всего комментариев к статье: 13
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Явно прослеживается линия автора на дискредитацию Грудинина
Хорошист написал 12.01.2018 06:35
Даже забанили мой прежний ник. Такое неравнодушие к этому кандидату можно объяснить только каким-то влиянием со стороны.Признайтесь сколько вам заплатили.
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(без названия)
Дед Отмороз написал 12.01.2018 06:34
Неужели кто-то еще действительно верит, что в нынешней рашке можно через выборы поменять эту преступную воровскую сверхантинародную власть. Ибо не было на Русской земле более чудовищного режима. По последней советской переписи В 1989 году в РСФСР, проживало 147,4 миллионов человек. Последняя перепись РФ в 2010 году насчитала 142, 857 миллиона человек, но сюда дорисовали не меньше 10 миллионов мигрантов. Видим, что население минус 4,5 миллиона человек. НО. Даже если по минимуму посчитать что в нынешнюю рашку вернулось 10 миллионов русских и еще 10 миллионов мигрантов записали в граждане, то должна была быть следующая картина, если бы народ не уничтожался, ибо вымиранием назвать это нельзя. Это и есть геноцид. В 2010 году должно было быть 147,4+20=167,4 миллионов. Но по факту имеем 142,9 миллиона. Настоящая убыль населения за неполных 20 лет правления жидолебиралов. 167,4-142,9=24,5 миллиона человек. Потери СССР в ВОВ по оценке Кривошеева Г.Ф. составляют 26,5 миллиона, а по оценке М.Харисона до 25,8 миллиона человек. Но то война. А тут без бомб, снарядов и пуль минус 25 миллионов. Так что гитлер нервно курит в углу. Это о лице, вернее звериной морде нынешней власти. А теперь о выборах не понаслышке. Когда главный стерх якобы уступал на время трон айфончику, то был в УИК в качестве наблюдателя от КПРФ с правом получения заверенной копии протокола УИК. В той копии протокола, что мне выдали, за менделя проголосовало 36 %, за зюгу 32 %, за жирика 22 %. Утром открыл местную газету и глазам своим не поверил. Оказывается на моем участке мендель набрал 65 %, у зюги было 19 %, а у жирика 8 %. Я эту ситуацию в КПРФ изложил. Но первый секретарь, который совмещал борьбу с антинародным режимом с работой в местной администрации, сказал, что 10 раз все проверить, получить свыше и т.д. Я от себя лично написал заявлению в прокуратуру и в суд о махинациях на выборах. Однако УИК оказалось полностью неувиноватой, так как печать на моей копии протокола оказалась не у том месте. Из КПРФ я ушел потому, что понял, что никакая она не борец с антинародным режимом, а самая что ни на есть его надежная опора. А на выборы не хожу и другим не советую, потому что верить в выборы при нынешнем режиме, все равно, что играть с наперсточниками. Но если кто-то думает, что все пропало, то это не так. Эта власть сдохнет, даже если мы пальцем не шевельнем. Ибо нынешняя власть, как паразит, существует до тех пор, пока хозяин не выгонит, как глисты из тела выгоняют или болезнетворные микробы, или сам хозяин не умрет. Но без хозяина паразиты жить не могут, не приспособлены. Дорогие соотечественники, может не будем дожидаться, когда паразиты доведут нас до летального исхода, может просто выгоним из себя паразитов. Надеюсь умные люди меня понимают. Ибо времена такие, что даже Незнайку экстремистом признали. Нынешняя власть может многое запретить, но даже она не может запретить думать и читать между строк. Так как нынешняя рашкованская власть просто ужасна, то и конец носителей этой власти будет ужасным, и я думаю, что похуже чем у последнего царя. Не зря же дарагие рассеяне срочно выкупают по мильону евров с головы за гражданство кипров всяких. Боже, если ты есть, сделай так, что нынешние мерзавцы при власти, сдохли самой мучительной смертью какая есть на этом свете. Аминь.
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Dewaynewat
Dewaynewat написал 12.01.2018 06:17
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Re: себе на уме избиратель
фантомас забан написал 12.01.2018 06:16
>>себе на уме избиратель
.
Хороший и точный самодиагноз. Особенно в связи грудинин - коммуно-идея.
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Грудинка под "Путинку"
Буквоед написал 12.01.2018 06:13
В любом случае ноябрьский 2011 года запрет Мособлсуда на участие Грудинина в выборах носил временный характер, и в феврале 2014 был отменен Верховным судом, а значит - утратил силу. Поэтому Грудинин был зарегистрирован кандидатом в депутаты от КПРФ на думских выборах сентября 2016 года (не прошел), а в сентябре 2017 успешно избрался депутатом горсовета города Видного, и даже стал председателем этого совета. Так что, ув. главред Баранов, не надо мудрить: раз Грудинин уже два раза был допущен к участию в выборах, то никто его не снимет сейчас именно за то интервью 2011 года. Кстати, главред пишет: "К понедельнику на избирательный счет ГрудинАна поступило..." Что за ГрудинАн такой? Из "Роснано", что ли?
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Олигархам Путин не указка.
ЦентроБолт написал 12.01.2018 06:03
Что вы ерунду говорите, Грудинин давно в Москве и уже выступил 10 января в прямом эфире интернетканала "Нейромир" совместно с Болдыревым, Фоминым и Тетекиным.
Конечно, посмешил ВЦИОМ в свое желании лизнуть как можно лучше. Но он не одинок в этом желании. И все российские СМИ, как государственные так и коммерческие, все в один голос поют песнь о Путине да так, что и самому Путину приторно стало. Приторно стало и подумалось ему наверно как бы эти чертовы СМИ в своем рвении не перегнули палку. И он собрал их и маленько пропесочил. Надеюсь, что и на ВЦИОМ он обратит внимание. Но что поделать, олигархи, как бы там что ни говорили, все же немного так трухнули от Грудинина и дали команду СМИ и ВЦИОМ размазать колхозного выскочку. Так что Путинские рекомендации "держать себя в рамках демократии и закона" действовать будут не долго, может дня три. У нас на самом деле ведь олигархи рулят, а не Путин.
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(без названия)
себе на уме избиратель написал 12.01.2018 05:57
"И не за Грудинина ( к которому так проглядывается неприязнь автора) голосует форум, а за КПРФ, против буржуев, крупных - путинцев, и мелких - навальновцев и иже с ним, прочих либералов.
Не так-ли, г-н Гл.Редактор? " - тоже подпишусь под этими словами. Ни к чему сейчас мелкое склочничество и зависть - надо голосовать за коммуно - идею и ее представителя.
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Re: Re: к которому так проглядывается неприязнь автора
!!!!OQQ!VASTOTVSEH!!!& написал 12.01.2018 01:40
-Таки еще одногО идиота таки зарегистрируют! То таки да...
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Люблю кушать грудинку!
Едок написал 12.01.2018 01:40
Если выберут Грудинина - грудинку отменят или всего лишь переименуют в ребровку?!...
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Re: к которому так проглядывается неприязнь автора
гоблян написал 12.01.2018 01:31
А почему гл.редактор должен любить крупную буржуазию?
Или среднюю и мелкую, интересы которой выражает КПРФ?
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Re: за КПРФ...
гоблян написал 12.01.2018 01:28
Нам известно, что КПРФ - наглые и бессовестные (продажные) брехуны.
Вот ваш реальный рейтинг, недоумки!
https://forum-msk.org/votes/blank.html?pvoteid=13966509&type=prev
Как видишь, рейтинг Зюганова и других деятелей КПРФ ниже грязи.
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за КПРФ...
антилиберал написал 12.01.2018 01:16
Как видим, Грудинин по нашему опросу в 12,5 раз обходит Путина.
-------------------------------------------
И не за Грудинина ( к которому так проглядывается неприязнь автора) голосует форум, а за КПРФ, против буржуев, крупных - путинцев, и мелких - навальновцев и иже с ним, прочих либералов.
Не так-ли, г-н Гл.Редактор?
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 00:56
"Хотя и не должен..." было бы возможно в том случае, если б в стране были ВЫБОРЫ. А в Путлерастии нет ВЫБОРОВ - есть ЛОХОТРОН, где
.
подставной казачок Грудинин, такая же точно подстава Собчачка, некто Жирик, подмахивающий на всех "выборах" уже четверть века, жаждущий срубить бабла Гриша Позавчерашний День и еще какие-то клоуны, чьи имена запоминать бессмысленно, а также конторка Эллочки Чуровой вкупе с обслугой Путена, управляющей всем этим цирком,
.
шустрят в одной связке. Так что так называет ЦИК всех, кого надо, зарегистрирует, всех, кого не надо, не зарегистрирует и весной озвучит проценты "волеизъявления" согласно с предварительной договоренностью с клоунами: кому 3%, кому 4%... ЛО-ХО-ТРОН.
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