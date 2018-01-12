Уроки политического просвещения

Заявление Секретариата ЦК РКРП и секретарей ЦК РОТ ФРОНТа по поводу судебной расправы над рабочим профсоюзом МПРА

10 января 2018 г. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации Межрегионального профессионального союза "Рабочая ассоциация"(МПРА), якобы являющегося иностранным агентом. Прокуратура утверждает, что МПРА ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и имеет иностранное финансирование.

Российская коммунистическая рабочая партия и Российский Объединенный Трудовой Фронт выражают категорический протест против судебного произвола и попытки расправы над боевым рабочим профсоюзом.

Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности (МПРА) образовался на основе рабочих профсоюзов заводов «Форд» (Всеволожск) и «АВТОВАЗ» (Тольятти), а в 2006 г. переименовался в Межрегиональный профсоюз"Рабочая ассоциация". Известен своей принципиальной позицией в отстаивании прав наемных работников. За его плечами несколько крупных, прогремевших на всю страну, забастовок, позволивших существенно улучшить положение рабочих на заводах и повысить заработную плату. Такая деятельность, естественно, не могла не вызвать изжогу у власть имущих, была воспринята представителями российского капитала как кость в горле, потому что «Рабочая ассоциация» показывала пример борьбы, звала работников других предприятий не быть просителями, а самим отстаивать свои права через организованную борьбу.

«Не надо плакать – организуйтесь!» - главный лозунг рабочего профсоюза.

Особое бешенство господ вызывал тот факт, что МПРА не стоял в стороне от политической борьбы. С самого своего рождения профсоюз избрал своим гимном Интернационал, его активисты вместе с коммунистами и рабочими организациями участвовали в демонстрациях и митингах 7 ноября и 1 мая, включились в парламентскую борьбу. Председатель МПРА Алексей Этманов был избран депутатом ЗАКС Ленинградской области. Именно по инициативе МПРА региональные депутаты РОТ ФРОНТа от Карельского парламента внесли в Государственную Думу законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы на величину выше уровня инфляции. Единороссы в Госдуме заблокировали этот проект, но за него проголосовали 206 депутатов, он стал известен широким массам. РОТФРОНТовцы повторно внесли этот проект в Думу, и сегодня он находится там на рассмотрении, отложенном в долгий ящик. То есть МПРА действительно борется заизменение действующего законодательства, то есть участвует в политической борьбе.

МПРА никогда не скрывал своей интернационалистской позиции, поскольку возник на заводе «ФОРД» и сразу вошел в контакт с фордовскими и другими профсоюзами машиностроителей зарубежных стран, вступил в международный союз металлистов, учился у братьев по классу и использовал их опыт в своей борьбе. И не только в своей, а предлагал опыт такой борьбы всем трудящимся России. На фоне такой борьбы позиция провластных шмаковских организаций ФНПР, которая имеет договор о сотрудничестве с Единой Россией, смотрелась откровенно предательской.

Поэтому партия власти и её идейные отцы-прародители давно начали борьбу с МПРА, причем борьбу на уничтожение. Ещё 7 июля 2009 г. премьер-министр Владимир Путин на встрече с президентом германского профсоюза "ИГ-МЕТАЛ" Хубертом в числе прочих вопросов вынужден был отвечать на запрос Хуберта о случаях покушений на жизнь и здоровье активистов профсоюза МПРА - мол, как власть к такому беспределу относится? На что Путин "просветил" Хуберта, что МПРА - это "не профсоюз, а экстремистская организация".

Вся последующая борьба властей с рабочим профсоюзам велась под лживым прикрытием борьбы с экстремизмом, выдавая интернациональные связи машиностроителей и братскую помощь зарубежных профсоюзов за деятельность иностранных спецслужб, приписывая организации рабочих роль иностранного агента.

Власти считают, что через организованную судебную расправу смогут покончить с деятельностью МПРА. Мол, запретили по закону, всё цивилизованно и демократично. Но здесь они глубоко ошибаются.

Во-первых, организации, которые укоренились на заводах, выдержат любую волну репрессий и смогут работать, легально или нелегально, с рабочим классом.

Во-вторых, активисты МПРА достаточно грамотны в организационных методах и знают, как сохранить необходимую юридическую регистрацию своих частей, филиалов и звеньев или получить новую для обеспечения деятельности.

В-третьих, несомненно, что поддержка зарубежных товарищей по классу поможет не только выстоять, но и активизировать общую борьбу за права трудящихся в России.

И, наконец, главное: в такие периоды политическое просвещение трудящихся проходит особенно быстро. С того самого времени, когда прозвучало «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», через 9 января 1905 г., Ленский расстрел 1912 г., черный октябрь 1993 г.

Не сомневаемся, что политические уроки будут усвоены. Борьба будет продолжена.

РКРП и РОТ ФРОНТ выражают глубокое уважение товарищам по борьбе рабочих профсоюзов МПРА.

Мы с вами в одном классовом строю, дорогие товарищи.

Не дрогнем на избранном пути!

Секретариат ЦК РКРП

Секретари ЦК РОТ ФРОНТа

Кандидат в президенты РФ от партии РОТ ФРОНТ Н.С. Лисицына