Уроки политического просвещения

Заявление Секретариата ЦК РКРП и секретарей ЦК РОТ ФРОНТа по поводу судебной расправы над рабочим профсоюзом МПРА
10 января 2018 г. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации Межрегионального профессионального союза "Рабочая ассоциация"(МПРА), якобы являющегося иностранным агентом. Прокуратура утверждает, что МПРА ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и имеет иностранное финансирование.
Российская коммунистическая рабочая партия и Российский Объединенный Трудовой Фронт выражают категорический протест против судебного произвола и попытки расправы над боевым рабочим профсоюзом.
Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности (МПРА) образовался на основе рабочих профсоюзов заводов «Форд» (Всеволожск) и «АВТОВАЗ» (Тольятти), а в 2006 г. переименовался в Межрегиональный профсоюз"Рабочая ассоциация". Известен своей принципиальной позицией в отстаивании прав наемных работников. За его плечами несколько крупных, прогремевших на всю страну, забастовок, позволивших существенно улучшить положение рабочих на заводах и повысить заработную плату. Такая деятельность, естественно, не могла не вызвать изжогу у власть имущих, была воспринята представителями российского капитала как кость в горле, потому что «Рабочая ассоциация» показывала пример борьбы, звала работников других предприятий не быть просителями, а самим отстаивать свои права через организованную борьбу.
«Не надо плакать – организуйтесь!» - главный лозунг рабочего профсоюза.
Особое бешенство господ вызывал тот факт, что МПРА не стоял в стороне от политической борьбы. С самого своего рождения профсоюз избрал своим гимном Интернационал, его активисты вместе с коммунистами и рабочими организациями участвовали в демонстрациях и митингах 7 ноября и 1 мая, включились в парламентскую борьбу. Председатель МПРА Алексей Этманов был избран депутатом ЗАКС Ленинградской области. Именно по инициативе МПРА региональные депутаты РОТ ФРОНТа от Карельского парламента внесли в Государственную Думу законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы на величину выше уровня инфляции. Единороссы в Госдуме заблокировали этот проект, но за него проголосовали 206 депутатов, он стал известен широким массам. РОТФРОНТовцы повторно внесли этот проект в Думу, и сегодня он находится там на рассмотрении, отложенном в долгий ящик. То есть МПРА действительно борется заизменение действующего законодательства, то есть участвует в политической борьбе.
МПРА никогда не скрывал своей интернационалистской позиции, поскольку возник на заводе «ФОРД» и сразу вошел в контакт с фордовскими и другими профсоюзами машиностроителей зарубежных стран, вступил в международный союз металлистов, учился у братьев по классу и использовал их опыт в своей борьбе. И не только в своей, а предлагал опыт такой борьбы всем трудящимся России. На фоне такой борьбы позиция провластных шмаковских организаций ФНПР, которая имеет договор о сотрудничестве с Единой Россией, смотрелась откровенно предательской.
Поэтому партия власти и её идейные отцы-прародители давно начали борьбу с МПРА, причем борьбу на уничтожение. Ещё 7 июля 2009 г. премьер-министр Владимир Путин на встрече с президентом германского профсоюза "ИГ-МЕТАЛ" Хубертом в числе прочих вопросов вынужден был отвечать на запрос Хуберта о случаях покушений на жизнь и здоровье активистов профсоюза МПРА - мол, как власть к такому беспределу относится? На что Путин "просветил" Хуберта, что МПРА - это "не профсоюз, а экстремистская организация".
Вся последующая борьба властей с рабочим профсоюзам велась под лживым прикрытием борьбы с экстремизмом, выдавая интернациональные связи машиностроителей и братскую помощь зарубежных профсоюзов за деятельность иностранных спецслужб, приписывая организации рабочих роль иностранного агента.
Власти считают, что через организованную судебную расправу смогут покончить с деятельностью МПРА. Мол, запретили по закону, всё цивилизованно и демократично. Но здесь они глубоко ошибаются.
Во-первых, организации, которые укоренились на заводах, выдержат любую волну репрессий и смогут работать, легально или нелегально, с рабочим классом.
Во-вторых, активисты МПРА достаточно грамотны в организационных методах и знают, как сохранить необходимую юридическую регистрацию своих частей, филиалов и звеньев или получить новую для обеспечения деятельности.
В-третьих, несомненно, что поддержка зарубежных товарищей по классу поможет не только выстоять, но и активизировать общую борьбу за права трудящихся в России.
И, наконец, главное: в такие периоды политическое просвещение трудящихся проходит особенно быстро. С того самого времени, когда прозвучало «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», через 9 января 1905 г., Ленский расстрел 1912 г., черный октябрь 1993 г.
Не сомневаемся, что политические уроки будут усвоены. Борьба будет продолжена.
РКРП и РОТ ФРОНТ выражают глубокое уважение товарищам по борьбе рабочих профсоюзов МПРА.
Мы с вами в одном классовом строю, дорогие товарищи.
Не дрогнем на избранном пути!
Секретариат ЦК РКРП
Секретари ЦК РОТ ФРОНТа
Кандидат в президенты РФ от партии РОТ ФРОНТ Н.С. Лисицына
Н орд - МАН написал 12.01.2018 06:34
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Вам бы оно ВЕСЬМА не помешало.
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Не сомневаемся, что политические уроки будут усвоены. Борьба будет продолжена.
РКРП и РОТ ФРОНТ выражают глубокое уважение товарищам по борьбе рабочих профсоюзов МПРА.
Мы с вами в одном классовом строю, дорогие товарищи.
Не дрогнем на избранном пути!
Секретариат ЦК РКРП
Секретари ЦК РОТ ФРОНТа
Кандидат в президенты РФ от партии РОТ ФРОНТ Н.С. Лисицына
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Кандидат... Просто ЛОЛ.
Детка, любая ВОЛЯ при отсутствии РАЗУМА, способна дать лишь ДИКТАТОРА.
Такой "президент" у Этой Страны - уже есть.
И целя хунта при нем.
Н орд - МАН написал 12.01.2018 03:26
Теперь боевую Партию революционеров-ленинцев нужно.
Тогда и укрепится надежда на второй "ОКТЯБРЬ"!
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Вы глупы.
Профсоюзы - как раз снимают вариант "октября".
А сколько споров (и каких) на уровень МОТ заявил этот "боевой профсоюз"?
А смог ли он сформулировать вообще саму суть спора?
Вот и все.
Н орд - МАН написал 12.01.2018 03:23
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Закон в прямой форме запрещает профсоюзам заниматься политикой.
Из общеизвестного принципа трипатризма МОТ.
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Вся последующая борьба властей с рабочим профсоюзам велась под лживым прикрытием борьбы с экстремизмом, выдавая интернациональные связи машиностроителей и братскую помощь зарубежных профсоюзов за деятельность иностранных спецслужб, приписывая организации рабочих роль иностранного агента.
Власти считают, что через организованную судебную расправу смогут покончить с деятельностью МПРА. Мол, запретили по закону, все цивилизованно и демократично. Но здесь они глубоко ошибаются.
Во-первых, организации, которые укоренились на заводах, выдержат любую волну репрессий и смогут работать, легально или нелегально, с рабочим классом.
Во-вторых, активисты МПРА достаточно грамотны в организационных методах и знают, как сохранить необходимую юридическую регистрацию своих частей, филиалов и звеньев или получить новую для обеспечения деятельности.
В-третьих, несомненно, что поддержка зарубежных товарищей по классу поможет не только выстоять, но и активизировать общую борьбу за права трудящихся в России.
==================
Вы придурок. Полный.
Объединение профсоюзов тем и отличается по статусу от просто-профсоюза, что вправе заниматься своей деятельностью на международном уровне.
Поэтому реальные (если бы они были) объединения профсоюзов для чекистской хунты - опаснее любых политических партий.
У меня только по одному спору - РФ-ии корячится попадос около 100 ярдов долларов "сразу" и за бугром, а также закрытие вообще целой отрасли - по сути ГУЛАГ-а.
Поэтому и профсоюзы и их объединения - тут созданы отдельные и полностью подконтрольные.
антилиберал написал 12.01.2018 01:25
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Есть таки в России, боевые профсоюзы Рабочих!!!
Теперь боевую Партию революционеров-ленинцев нужно.
Тогда и укрепится надежда на второй "ОКТЯБРЬ"!
!!!!OQQ!VASTOTVSEH!!!&&&& написал 12.01.2018 01:21
- Таки а вот это совершенно напрасно! Таки тупые, вечннопьяные роботы-матаголики долбостроечного СССР своими мозолистыми, трясущимися от вотки рабочими клешнями выгнали с предприятий всякие парткомы-профкомы - таки их научил их вождь и старший брат по алкоголизму - таки Алкаш Мордатый! То таки парткомы-профкомы мешали алкашне пьянствовать на рабочем месте и воровать все, что удасца и выносить с таки завода и пропивать!
Таки поэтому, раз алкашня не хатела работать на камунизьм и гасударство, а хатела таки работать на себя и на хазяина - то пусть идет нах и там работает на кого хочет! Таки на этом форде никакие коммунисты не нужны - там с агитацией распрекрасно и цруни таки справляются - то таки да! А роботне - таки пахать, пахать и пахать - эта сволочь уже никогда гегемонами не будет - а будет - таки опять пропьет страну с первым встречным матаголиком... То таки да...