"Бездомный полк" - семь вопросов губернатору

В зиму 2017-2018 гг. в Пензе неожиданно обострилась проблема потенциально обманутых дольщиков, которые довольно быстро объединились и весьма активно борются за свои права: проводят достаточно многолюдные митинги протеста, креативные флэш-мобы, снимают и размещают ролики в Ю-тубе.

При этом власти ведут себя недостаточно адекватно, словно не понимая важности этой проблемы, особенно накануне выборов, одновременно обвиняя политические и общественные организации, поддерживающие дольщиков, в самопиаре и расшатывании ситуации в регионе. И главная проблема – власти не желают вести нормальный диалог, а методы, которые они предлагают для решения проблемы, попахивают авантюрой, а то и аферой, как это было с переселением в поселок «Заря» в Заводском районе. И не исключено, что может возникнуть такая ситуация, когда проблему дольщиков попытаются решить в ущерб остальных жителей Пензы.

В связи этим 9 января газета «Новая альтернатива» направила редакционный запрос отцам города и области – Белозерцеву, Лидину, Кувайцеву и Савельеву. Считаем необходимым опубликовать этот запрос на ФОРУМе.мск - вопрос уже давно вышел за пределы области.

"Бездомный полк" вышел на митинг

Ответы, если таковые будут получены, мы готовы опубликовать. Готовы также опубликовать и мнение всех заинтересованных сторон.

***





Губернатору Пензенской области

И.А. Белозерцеву

Редакционный запрос

В настоящее время редакция «Новой альтернативы» проводит журналистское расследование, связанной с проблемой потенциальных обманутых дольщиков (т.н. «Бездомного полка»), официальное число которых 1 532, а вместе с членами семей – еще больше, около трех тысяч.

В связи с этим просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Считаете ли Вы себя полностью непричастным к возникновению данной проблемы или все-таки в этом есть часть и Вашей вины и вины Ваших подчиненных?

2. Если считаете, что часть Вашей вины и Ваших подчиненных есть, считаете ли Вы, что вы все должны понести материальную или какую-то иную ответственность?

3. Считаете ли вы, что ответственность должны также нести и правоохранительные органы, которые вовремя не отследили момент банкротства страховых компаний, и если да, то какие именно?

4. На пресс-конференции 26 декабря 2017 года, комментируя вопрос о дольщиках, Вы заявили: «Найди решение, подскажи как. Есть решение – благодарность тебе, спасибо от людей, от губернатора». Как Вы отнесетесь к такому предложению – компенсировать часть материальных потерь дольщикам из Вашей зарплаты, зарплат Ваших подчиненных, а также из зарплат сотрудников правоохранительных органов? (Ну, в разумных пределах, конечно).

5. Вы также заявили, что на решение проблем дольщиков из областного бюджета будет выделено 300 миллионов рублей. То есть, на решение проблем 3-х тысяч жителей Пензы будет выделено 300 миллионов рублей. Хотя эти деньги могли бы быть выделены на решение проблем всех 500 тысяч жителей Пензы (например, на реконструкцию сетей теплоснабжения). И согласитесь, решение о выделении 300 миллионов для решения проблем 3-х тысяч вызовет определенное недовольство остальных 497 тысяч, тем более, что они не виноваты в том, что Вы, Ваши подчиненные и правоохранительные органы не смогли предотвратить возникновение проблемы дольщиков. Что Вы на это скажете?

6. Где будет выделена площадка под освоение этих 300 миллионов? Не в Заводском ли районе на месте снесенных домов?

7. Будет ли публичное обсуждение места расположения этой площадки?

Согласно Ст. 40 Закона «О СМИ» ответ просим дать в 7-дневный срок.

Главный редактор «Новой альтернативы»

П.В. Арзамасцев