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Московский листок

Минфин США пообещал новые санкции против России

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 0

Минфин США пообещал новые санкции против России

Министерство финансов США работает над новыми санкциями в отношении России в рамках "Закона о противодействии противникам Америки", подписанным президентом Трампом 2 августа, заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме.

Напомним, "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" был принят обеими палатами конгресса США в июле прошлого года.

Документ подразумевает существенное расширение санкций в отношении российской энергетики, банковского сектора и госкомпаний. Среди его положений - ужесточение ограничений на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Меры распространятся на все проекты, в которых российские компании владеют "существенной неконтролирующей долей" - от 33%.

Предполагается, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку.

Также документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Предусматривается ограничение сделок с участием российских военных учреждений и спецслужб. Сторонам таких сделок будет ограничена выдача кредитов от американских финансовых организаций; получение госконтрактов; проведение банковских или валютных транзакций, а также сделок с имуществом.

Отдельно в документе подчеркивается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине". При этом в законопроекте отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Кроме того, закон позволяет вводить персональные санкции против любого человека в любой стране, если он имеет крупные деловые связи с так называемыми «специально обозначенными лицами» которые уже находятся под санкциями. То есть с такими людьми как, например, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко.

 



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