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Московский листок

В новый "черный список" США могут попасть 50 "друзей Путина" и члены их семей

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 20

В новый "черный список" США могут попасть 50 "друзей Путина" и члены их семей

В новый "черный список", над составлением которого сейчас работает Вашингтон, могут попасть порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, приближенных к президенту России, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на "источники в госорганах США. Согласно подписанному Трампом 2 августа 2017 года закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в список должны войти как сами чиновники и бизнесмены, так и члены их семей. Таким образом, список может расшириться до 300 человек. Конкретных имен собеседники издания называть не стали.

По словам экс-координатора Госдепа США Дэниела Фрида, попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры. "Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - пояснял он.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над антироссийскими санкциями в рамках "Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме.

 



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Всего комментариев к статье: 20
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Re: Re: А энто что же получается........
Шайки..кто кого.. написал 12.01.2018 18:13
Шайки с двух сторон --они одинаковые по этническому --Признаку
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(без названия)
Трибунал написал 12.01.2018 18:00
Спасибо Трампу и Конгрессу за "нужные" списки !
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Re: Re: весь Запад это воровская шайка спокон.
Леонид Львович написал 12.01.2018 17:56
Эк тебя корячит, милок. Все выблевал или еще осталось? Побереги немножко для своих "дорогих партнеров".
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Re: весь Запад это воровская шайка спокон.
а срашка - концлагерь написал 12.01.2018 14:39
тюряга гулаг рабовладельческй строй садизм истребление разных народов, сегодня пришла очередь окончательно уложить в могилу русских - что крыса и делает со своими уголовниками в погонах.
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Re: отец Пигидий
Светослав.......... написал 12.01.2018 13:54
\\\"Путьке придется менять окружение" - дык, захочет ли это жирненькое быдло-окружение на изменения своей участи? Не решат ли они, что Вову им проще удавить, чем расстаться с мечтой встретить счастливую старость в Европе/Америке и обречь себя на прозябание в стране 404?///
.
На то и весь расчет.
История Московии/россiи изобилует дворцовыми переворотами, редко какой царь откидывался по естественным причинам.
.
.
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Re: А энто что же получается........
именно написал 12.01.2018 13:38
весь Запад это воровская шайка спокон веку .
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замах на рубль
удар на копейку написал 12.01.2018 13:33
от трампа па ждали кровопролитие а он чижика съел.
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(без названия)
Аркашка Ротенбергов написал 12.01.2018 13:08
Это что ж такое твориться , люди добрые ? Порядка пятидесяти достойнейших и уважаемых ( можно сказать нашей гордости ) и " ***** об тейбл " ? Пусть срочно с экрана телевизора конь Лаврушка и лошадь Манька Захарова , успокоят народ - введут симметричные санкции против коварных америкосов .
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 12.01.2018 11:49
Вот только не надо про "жидо-большевиков" и про честных либерастов.Деньги выпускаются на весь труд всех россиян и присваиваются РПЦ,ФСБ и ЦБ Рашка.Если по честноку то вы нам нахер не нужны.Ни Путины ни Грудинины ни Кудрины ни Грефы.Пошли вы все на***.Вся власть многонациональному российскому народу!!!
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Re: А энто что же получается......... (насчет того, что весь Запад воровская шайка
Степан А написал 12.01.2018 11:32
Это же сколько лет Вам потребовалось, чтобы у Вас такой вопрос даже напросился? Мы, советские люди, это знаем с детства.
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А энто что же получается........
bn написал 12.01.2018 11:18
А.... это что получается, если вор друг Запада/возможно разделяет свои доходы/ как говорит моя приятельница,ЗНАЧИТСЯ,пусть и продолжает воровать, а вот Путинских воров должны наказать, а остальные пусть продолжают воровать и приносить доходы Западу, н...да-а, напрашивается вопрос а не воровская ли шайка весь этот Запад?....
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Лису
Просвет написал 12.01.2018 11:17
У некоторых каша в голове! В России правят не "либерасты", а уголовная Хунта "Путиноидов" близкая к фашистам! Классический Либерализм- это свобода!Но в России путинцы этот термин дискредитировали. Реально, классические советские "коммунисты" -двоюродные братья фашистов, т.к. любят террором создавать из народа послушное стадо!
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Светослав..........
отец Пигидий написал 12.01.2018 11:15
"Путьке придется менять окружение" - дык, захочет ли это жирненькое быдло-окружение на изменения своей участи? Не решат ли они, что Вову им проще удавить, чем расстаться с мечтой встретить счастливую старость в Европе/Америке и обречь себя на прозябание в стране 404?
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(без названия)
Сергий написал 12.01.2018 11:11
Вован как выезжает так чего то дарит/просирает,и приезжать к нему не надо бы
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Re: Вот когда в списке будет главвор Путен
Светослав.......... написал 12.01.2018 11:05
Главвор и международный военный преступник Путен будет в другом списке -- списке Трибунала над неофашистской россiей.
.
А пока ему оставят форточку -- шоб мог выехать, к примеру, на заседание ООН и скромно посидеть там на табуретке в закутке.
.
Тем временем ближайшим путлерским корешам будет ощчин абыдна, шо Шеф может сгонять за бугор, а они -- нет. Путьке придется менять окружение, но и новоиспеченных будет ждать та же участь.
.
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 10:51
Вот когда в списке будет главвор Путен, тогда эти списки будут иметь что-то значить. А пока в списках фигурирую пусть и жирненькие, но нувориши-шестерки, все эти списки - фигня.
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 10:50
Разборки богатых вурдалаков нам не интересны.Либерастия и нацисты-одно дерьмо.
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(без названия)
Руны написал 12.01.2018 10:45
Правильно,спасибо США! Это поможет составить списки на расстрелы и пожизненное!
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: Любимая песня хохлов
\\ъъ написал 12.01.2018 10:39
И че?
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(без названия)
Коляник написал 12.01.2018 10:17
Я вот думаю - что будет означать, если Володя станет невыездным и попадет в "черный список"... В общем, думал-думал и решил: а нафига нам невыездной президент?
БОЙКОТ!
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