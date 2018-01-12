В новый "черный список" США могут попасть 50 "друзей Путина" и члены их семей

В новый "черный список", над составлением которого сейчас работает Вашингтон, могут попасть порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, приближенных к президенту России, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на "источники в госорганах США. Согласно подписанному Трампом 2 августа 2017 года закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в список должны войти как сами чиновники и бизнесмены, так и члены их семей. Таким образом, список может расшириться до 300 человек. Конкретных имен собеседники издания называть не стали.
По словам экс-координатора Госдепа США Дэниела Фрида, попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры. "Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - пояснял он.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над антироссийскими санкциями в рамках "Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме.
Шайки..кто кого.. написал 12.01.2018 18:13
Трибунал написал 12.01.2018 18:00
Леонид Львович написал 12.01.2018 17:56
а срашка - концлагерь написал 12.01.2018 14:39
Светослав.......... написал 12.01.2018 13:54
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На то и весь расчет.
История Московии/россiи изобилует дворцовыми переворотами, редко какой царь откидывался по естественным причинам.
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именно написал 12.01.2018 13:38
удар на копейку написал 12.01.2018 13:33
Аркашка Ротенбергов написал 12.01.2018 13:08
Лис написал 12.01.2018 11:49
Степан А написал 12.01.2018 11:32
bn написал 12.01.2018 11:18
Просвет написал 12.01.2018 11:17
отец Пигидий написал 12.01.2018 11:15
Сергий написал 12.01.2018 11:11
Светослав.......... написал 12.01.2018 11:05
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А пока ему оставят форточку -- шоб мог выехать, к примеру, на заседание ООН и скромно посидеть там на табуретке в закутке.
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Тем временем ближайшим путлерским корешам будет ощчин абыдна, шо Шеф может сгонять за бугор, а они -- нет. Путьке придется менять окружение, но и новоиспеченных будет ждать та же участь.
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отец Пигидий написал 12.01.2018 10:51
Лис написал 12.01.2018 10:50
Руны написал 12.01.2018 10:45
\\ъъ написал 12.01.2018 10:39
Коляник написал 12.01.2018 10:17
БОЙКОТ!