В новый "черный список" США могут попасть 50 "друзей Путина" и члены их семей

В новый "черный список", над составлением которого сейчас работает Вашингтон, могут попасть порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, приближенных к президенту России, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на "источники в госорганах США. Согласно подписанному Трампом 2 августа 2017 года закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в список должны войти как сами чиновники и бизнесмены, так и члены их семей. Таким образом, список может расшириться до 300 человек. Конкретных имен собеседники издания называть не стали.

По словам экс-координатора Госдепа США Дэниела Фрида, попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры. "Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - пояснял он.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над антироссийскими санкциями в рамках "Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме.