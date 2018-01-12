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Московский листок

Первая забастовка учителей в новом году

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 2

Первая забастовка учителей в новом году

Учителя Звериноголовского района Курганской области с 22 января грозят выйти на забастовку в связи с тем, что перед ними так и не погасили долги по стимулирующим выплатам к заработной плате за 2016–2017 годы.

Несмотря на то что еще после выезда в район губернатора Алексея Кокорина в конце прошлого года из областного бюджета дополнительно выделили около 3 млн рублей, до преподавателей они так и не дошли.

Педагоги Звериноголовской средней школы объявили о приостановке образовательной деятельности с 22 января 2018 года.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 15:11
О! А че так? Скоро же ЛОХОТРОН, а эту публику, называемую учителями, традиционно привлекают для участия в ЛОХОТРОНЕ. Чего-то путлеры не подумали... или путлеры уверены, что даже голодные учителя будут подмахивать плешивому вошьдю как надо?
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Даешь ВсеРоссийскую стачку трудящихся!!!
Лис написал 12.01.2018 11:52
Долой диктатуру богатых психопатов!!!
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