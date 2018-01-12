Первая забастовка учителей в новом году

Учителя Звериноголовского района Курганской области с 22 января грозят выйти на забастовку в связи с тем, что перед ними так и не погасили долги по стимулирующим выплатам к заработной плате за 2016–2017 годы.

Несмотря на то что еще после выезда в район губернатора Алексея Кокорина в конце прошлого года из областного бюджета дополнительно выделили около 3 млн рублей, до преподавателей они так и не дошли.

Педагоги Звериноголовской средней школы объявили о приостановке образовательной деятельности с 22 января 2018 года.