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Московский листок

Рабочий класс КНДР никто из Приморья не выгонит, даже ООН

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 7

кндр оон санкции приморье
Рабочий класс КНДР никто из Приморья не выгонит, даже ООН

Власти Приморского края не хотят выгонять рабочих из Северной Кореи, которые уже трудоустроены на предприятиях региона. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Тарасенко. 

В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая, в частности, предусматривает высылку странами северокорейских рабочих со своей территории. Завершить этот процесс необходимо к концу 2019 года. Цель ограничения - лишить Пхеньян притока валюты в страну, активно развивающую ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки. 

Тарасенко, назначенный главой Приморья в начале октября, встречался с консулом КНДР во Владивостоке и обсуждал эту проблему. Врио губернатора подчеркнул, что новые северокорейские рабочие в этом году больше не будут приниматься на предприятия Приморья. 

Но старых он хотел бы оставить: "У нас есть примерное решение. Мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранении этого количества людей и чтобы они никуда не уехали. Не хотелось бы потерять рабочую силу, которая здесь была". (Цитата по ТАСС.) 

По данным администрации Приморского края, на территории региона работают около 10 тысяч рабочих из КНДР. Предприятиями Приморья подавалась заявка в федеральные органы на этот год на привлечение девяти тысяч северокорейских работников, но ее отклонили.

От редакции: Если вы думаете, что тут мотивы благородные и политические - ошибаетесь. В Приморье катастрофическая ситуация - и демографическая, и, соответственно, с трудоустройством коренного населения. Деиндустриализация, разгон колхозов - сказались на десятилетия вперёд, и даже "халявный гектар" не изменил тенденции: из края народ бежит, а работают преимущественно по вахте. Само собой, дешёвая рабочая сила тут по-прежнему нужна, причём нужна зачастую на совместных предприятиях, где капитал рулит вовсе не российский. И там "власти Приморья" вообще ничего не решают, а рады, просто тихо, безмолвно рады любым налоговым поступлениям.

То, что ООН в данном случае показали кукиш (при том, что это не показывает какого-то достоинства "властей Приморья") - всё равно хорошо. Потому что когда ООН не замечает террора в ДНР и ЛНР, проводимого откровенно нацистскими бандами - мы тоже молчим. Вот смолчим и теперь, но в другую сторону: КНДР давний союзник СССР, и не нынешним капиталистам как в Приморье, так и в ООН - решать, нужно ли рабочему классу КНДР работать в РФ. Паромное сообщение с КНДР тоже налажено, и не двуликой ООН тут указывать, что можно, а что нельзя. Более того - не будь в Кремле Путина, сотрудничество с КНДР велось бы гораздо более широкими фронтами, без оглядки на прищученных санкциями силовигархов его домашнего круга.

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 7
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плохая Оплата Труда была заложэна еще Швондерами в СССР...
niky.. написал 12.01.2018 18:06
вот Пример построить 1.Автовокзал п.Лазо --Приморье--1975 год..вызвонили бригаду с мацквы..на летний сезон.2..хлебо -завод строили Зэки местного концлагеря.там Раз в месяц-зэка закладывали фугасы и строящийся хлебо-завод Горел..обычно с пятницы на субботу..в нашей торговле по всем селам были местные Пекарни --с механизации там были только тестомесы--фасовка теста шла вручную и закладка в формы..--посадка в печи\там должно было быть 220 -Градусов жару..есси смотреть в Печи --то цвет Жару должэн был быть как Солнце--Огненно соломенного Цвету..Есси там было ужэ вышневое Цветение---то Был Капец--Хлеб не Пекся а варился --Брак..значит Кочегар уснул..и..такое бывало..Так шта по Всей Сибирри и Д.Восток \со времен СССР/--заложэно было --при 250 мильен граждан --рабочих профессий не Было в Достатке..Вы пасматрите кто Правил в Стране Шпион МИ-6 подлый Андропп ...И протчая Пьянь...а Щас тожэ самое за пределами МКАД--пусто и негусто воровство и пьянь..
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(без названия)
Невидимая трагедия написал 12.01.2018 17:57
Вот вам и доказательство того, что медленно, но верно Дальний Восток уплывает к "Косоглазым"! Через 20 лет там будут господствовать китайско-корейские "фольксдойче", которые референдумом войдут в Великий Китай! Попомните мои слова, если режим путиноидов сохранится!
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(без названия)
док-кар написал 12.01.2018 17:21
Рабочие из КНДР являются государственными рабами и, следовательно, рабочим классом не являются.
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 15:18
Скажу истину.
Северокорейцы подобрали под себя большую часть отделочных работ в Приморье вытеснив в основном коренных работников.
А ведь в начале 2000 годов такого еще не было, и часто штукатурами работали женские, российские бригады.
Кто такой ванючка-Тарасенка? Это бывший подлодник не понятно откуда взявшийся, тупая скатина поставленная сожителем Кабаевой.
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Re: Прилежного ученика сразу видно...
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 15:13
А мост и есть сухопутная граница, балбез.
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Прилежного ученика сразу видно...
Александр ДВ написал 12.01.2018 15:04
Учиться в школе надо было,а не мелочь по карманам тырить.У кацапомойки сухопутная граница с КНДП в районе Посьета+прямое ж\д
*
Нету у РФ сухопутной границы с КНДР, только жд (по мосту) и водная. Про ст.Хасан слышал или мелочь по карманам тырил? На карте и пос.Посьет найдешь, далеко от границы
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье+- написал 12.01.2018 14:03
Учиться в школе надо было,а не мелочь по карманам тырить.У кацапомойки сухопутная граница с КНДП в районе Посьета+прямое ж\д
сообщение.
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