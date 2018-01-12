Рабочий класс КНДР никто из Приморья не выгонит, даже ООН

Власти Приморского края не хотят выгонять рабочих из Северной Кореи, которые уже трудоустроены на предприятиях региона. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая, в частности, предусматривает высылку странами северокорейских рабочих со своей территории. Завершить этот процесс необходимо к концу 2019 года. Цель ограничения - лишить Пхеньян притока валюты в страну, активно развивающую ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки.

Тарасенко, назначенный главой Приморья в начале октября, встречался с консулом КНДР во Владивостоке и обсуждал эту проблему. Врио губернатора подчеркнул, что новые северокорейские рабочие в этом году больше не будут приниматься на предприятия Приморья.

Но старых он хотел бы оставить: "У нас есть примерное решение. Мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранении этого количества людей и чтобы они никуда не уехали. Не хотелось бы потерять рабочую силу, которая здесь была". (Цитата по ТАСС.)

По данным администрации Приморского края, на территории региона работают около 10 тысяч рабочих из КНДР. Предприятиями Приморья подавалась заявка в федеральные органы на этот год на привлечение девяти тысяч северокорейских работников, но ее отклонили.

От редакции: Если вы думаете, что тут мотивы благородные и политические - ошибаетесь. В Приморье катастрофическая ситуация - и демографическая, и, соответственно, с трудоустройством коренного населения. Деиндустриализация, разгон колхозов - сказались на десятилетия вперёд, и даже "халявный гектар" не изменил тенденции: из края народ бежит, а работают преимущественно по вахте. Само собой, дешёвая рабочая сила тут по-прежнему нужна, причём нужна зачастую на совместных предприятиях, где капитал рулит вовсе не российский. И там "власти Приморья" вообще ничего не решают, а рады, просто тихо, безмолвно рады любым налоговым поступлениям.

То, что ООН в данном случае показали кукиш (при том, что это не показывает какого-то достоинства "властей Приморья") - всё равно хорошо. Потому что когда ООН не замечает террора в ДНР и ЛНР, проводимого откровенно нацистскими бандами - мы тоже молчим. Вот смолчим и теперь, но в другую сторону: КНДР давний союзник СССР, и не нынешним капиталистам как в Приморье, так и в ООН - решать, нужно ли рабочему классу КНДР работать в РФ. Паромное сообщение с КНДР тоже налажено, и не двуликой ООН тут указывать, что можно, а что нельзя. Более того - не будь в Кремле Путина, сотрудничество с КНДР велось бы гораздо более широкими фронтами, без оглядки на прищученных санкциями силовигархов его домашнего круга.

Д.Ч.