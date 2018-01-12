ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах гендиректора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ. "Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина 1960 г. рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 12 января 2018 г. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца", - говорится в документе.
Таким образом, бизнесмен стал вторым официально зарегистрированным претендентом на высший государственный пост. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Ранее сообщалось, что ЦИК России получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.
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Сегодня ЦИК зарегистрирует Грудинина. Хотя и не должен...
недоумение написал 12.01.2018 20:23
Это что??? написал 12.01.2018 20:09
И, кстати, я не тролль...Уж 10 лет точно,как на вашем сайте.
Кстати, ж-вндов,хотя,и враг мне,,но насчет Магидовича, оказывается, он прав? Или нет?
Заглянул я в Интернет, а там...батюшки!...
Анатолий Юрьевич. Извинились бы за тролля?
А заодно и разбанили бы мои ники с одним и двумя знаками вопроса ?и ??...
Зачем Вы их забанили?
Неужели ,не знаете, что легко можно выходить из Ваших банов ,добавляя дополнительные какие-то знаки? На все не хватит Ваших сил,чтобы банить...
Грудинин же, это тот ,который разбавит путинизм. Если что, его легче потом будет сковырнуть. И примеры с неприметным подполковником Путиным не к месту. Ибо, это мы уже прошли и хорошо знаем, чем все может заканчиваться- воцарением на четверть века! Теперь все умные...
Прокомментируйте, пжлст, статью по ссылке о Магидовиче:
http://m.yoki.ru/social/politics/21-03-2007/39743-0/
Есть редакционные комментарии!
Evelynnek написал 12.01.2018 19:55
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YG написал 12.01.2018 19:49
гоблян написал 12.01.2018 19:46
Он не Грудин, он не Грудинина.
опрос написал 12.01.2018 18:40
тупинамбург 777 написал 12.01.2018 16:16
Что такое капиталист? - Как дети теперь- Что это г-о-р-о-д-о-в-ой.
Для внуков пишу один лист капитализма
портрет родовой. Капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка:
первый работал -не боялся тогда,
что у него от работ засалится манишка.
Трико феодальное ему тесн_о_!
Лез не хуже,чем нынче лезут.
Капитализм революциями своей весной расцвел и даже подпевал "Марсельезу".
Машину он задумал и выдумал.
Люди, и те - ей!
Он по вселенной видимо-невидимо
рабочих расплодил детей.
Он враз и царства и графства сжевал
с коронами их орлами.
Встучнел, как библейская корова или вол,облизывается.
Язык - парламент.
С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвел -
не увидишь такого!
Художник
- не один! -
по стенам поерзал.
Пол ампиристый,
потолок рокок_о_вый,
стенки -
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха -
просто -
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя -
распродает
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход -
взорвать!
отец Пигидий написал 12.01.2018 16:14
тупинамбург 777 написал 12.01.2018 15:52
Если возбухнет этот наймит грудинин воришка земель у 400 крестьян против игры в выборы. Его хваленое зао будет разрушено системой всеми инстанциями ровно за 10 секунд, требуемых всего лишь одного слова сказанного против системы. Враз пересмотрят и возбудят уголовное дело о подделке реестра акционеров. А покарать зюгановское отребье кпрф требуется поболее- 31 секунду. Это на 21 секунду больше и то для обычного посыла нецензурным выражением и выкидыапнием из кормушки парламента , как вы поняли нах рабом галер. Вон и золотой унитаз баскова по радио в унисон:
Играет зюгана шарманка,
Трудягам она иностранка
Это что??? написал 12.01.2018 15:46
Это н е в а ж н о.
Важно, что путинская система чувствует ,что путинизмом все объелись по самое не могу, но она же и знает, что от власти путиным и путинцам отказаться никак нельзя по причине ,что потом покоя не будет это точно.
Поэтому, подсовывая грудининых, система думает, что обеспечит и явку электората, "легитимируя" путиных "лишний" раз, и обеспечивает начало операции Преемник...операции, которая может потребоваться в любой момент!
Но! В том то и плюс, что приход к власти грудининых для недовольного народа эта плюс в том, что его, если он почему то народ не устроит, будет значительно легче,чем сейчас путиных! Это перспектива и неплохая!
Если Грудинина начнет проводит антикомпрадорский курс, что ж?- флаг в руки!
отец Пигидий написал 12.01.2018 15:06
.
и конторка Эллочки, и жирики-собчачки-грудинины вкупе с примкнувшим к ним Гришей из позавчерашнего дня - все это одна шайка-лейка, задача которой приложить максимум усилий, чтоб "выборы" Путлера новым старым паханом выглядели как можно правдоподобнее.
.
Кстати... студенты петербургского Политеха пожаловались, что их заставляют собирать подписи Путину, шантажируя сессией - http://www.newsru.com/russia/12jan2018/spb_politeh.html
CHIPOLINO написал 12.01.2018 14:33
УСЫ написал 12.01.2018 13:43
от кпрф\кпсс написал 12.01.2018 13:41