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Московский листок

ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 14

левый фронт кпрф выборы президент цик
ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах гендиректора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ. "Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина 1960 г. рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 12 января 2018 г. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца", - говорится в документе.

Таким образом, бизнесмен стал вторым официально зарегистрированным претендентом на высший государственный пост. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось, что ЦИК России получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.

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Всего комментариев к статье: 14
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Re: миллиардер паша
недоумение написал 12.01.2018 20:23
"за ГРУдининым стоит семья еб.нутого бореньки ."-да,хоть наштрамп ,какая разница лохторату ? Ему ,теперь главное, тысячелетние скрепы-путы с мертвой точки сковырнуть..
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Re: Re: И не важно от кого идет Грудинина- Гобляну. Баранова, как я понимаю.
Это что??? написал 12.01.2018 20:09
Г-н Баранов. Фамилию Грудинина в женском роде мне выдал подсказчик в телефоне-я и не заметил ,отослал коммент и потом уж заметил...Введите функцию "исправить (ошибки)" и не будете испытывать проблем в прочтении.
И, кстати, я не тролль...Уж 10 лет точно,как на вашем сайте.
Кстати, ж-вндов,хотя,и враг мне,,но насчет Магидовича, оказывается, он прав? Или нет?
Заглянул я в Интернет, а там...батюшки!...
Анатолий Юрьевич. Извинились бы за тролля?
А заодно и разбанили бы мои ники с одним и двумя знаками вопроса ?и ??...
Зачем Вы их забанили?
Неужели ,не знаете, что легко можно выходить из Ваших банов ,добавляя дополнительные какие-то знаки? На все не хватит Ваших сил,чтобы банить...
Грудинин же, это тот ,который разбавит путинизм. Если что, его легче потом будет сковырнуть. И примеры с неприметным подполковником Путиным не к месту. Ибо, это мы уже прошли и хорошо знаем, чем все может заканчиваться- воцарением на четверть века! Теперь все умные...
Прокомментируйте, пжлст, статью по ссылке о Магидовиче:
http://m.yoki.ru/social/politics/21-03-2007/39743-0/
Есть редакционные комментарии!
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Evelynnek
Evelynnek написал 12.01.2018 19:55
Привет
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Если Грудинина начнет проводит антикомпрадорский курс, что ж?- флаг в руки!
YG написал 12.01.2018 19:49
Ну не ужели вы думаете ,что кремль даст добро на эти псевдовыборы человеку которому можно не доверить в дальнейшем свою судьбу. Вспомните наконец -как Ельцин назначил никому неизвестного фсбэшника,который осыбыми талантами не блистал, да извеняюсь кроме как уверенно и проникновенно трепаться по сегодняшний день. Главное -внушал им доверие! Есть желание еще это слушать -идите на выборы без выбора!
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Re: И не важно от кого идет Грудинина
гоблян написал 12.01.2018 19:46
Товарищи тролли, выучите наконец фамилию хрена, за которого топите!!!
Он не Грудин, он не Грудинина.
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голосуй -не проиграешь
опрос написал 12.01.2018 18:40
За пахана всех цапков ставим минус,за сельхозника -плюс.
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маяковский
тупинамбург 777 написал 12.01.2018 16:16
Внуки спросят:
Что такое капиталист? - Как дети теперь- Что это г-о-р-о-д-о-в-ой.
Для внуков пишу один лист капитализма
портрет родовой. Капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка:
первый работал -не боялся тогда,
что у него от работ засалится манишка.
Трико феодальное ему тесн_о_!
Лез не хуже,чем нынче лезут.
Капитализм революциями своей весной расцвел и даже подпевал "Марсельезу".
Машину он задумал и выдумал.
Люди, и те - ей!
Он по вселенной видимо-невидимо
рабочих расплодил детей.
Он враз и царства и графства сжевал
с коронами их орлами.
Встучнел, как библейская корова или вол,облизывается.
Язык - парламент.
С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвел -
не увидишь такого!
Художник
- не один! -
по стенам поерзал.
Пол ампиристый,
потолок рокок_о_вый,
стенки -
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха -
просто -
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя -
распродает
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход -
взорвать!
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Почему для путлеров так важно участие Грудинина?
отец Пигидий написал 12.01.2018 16:14
Почему для путлеров так важно участие в ЛОХОТРОНЕ Грудинина? Потому что путлеры надеются, что какая-то часть быдломассы купится на этого клоуна и ПРИДЕТ на так называемые избирательные участки, что улучшит КАРТИНКУ ЛОХОТРОНА. Именно это - КАРТИНКА - является для организаторов ЛОХОТРОНА реальной проблемой. А уж сколько тому Грудину Эллачка Чурова отпишет процентиков, это будет уже совсем другая серия. Впрочем, я думаю, что с этими клоунами на подтанцовках, будь то Жирик, или Грудинин, или Собчачка, у путлеров есть заблаговременная договоренность, кому сколько будет выдано этих самых процентников и, соответственно, какие за этим последуют бонусы.
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много еще дурачков купится антиленинское зао грудинина
тупинамбург 777 написал 12.01.2018 15:52
На то и расчет сделан , так же как и зюганов использует бренд подконтрольной партии не коммунистов кпрф рабу галер. Ширмачи и шарманщики.
Если возбухнет этот наймит грудинин воришка земель у 400 крестьян против игры в выборы. Его хваленое зао будет разрушено системой всеми инстанциями ровно за 10 секунд, требуемых всего лишь одного слова сказанного против системы. Враз пересмотрят и возбудят уголовное дело о подделке реестра акционеров. А покарать зюгановское отребье кпрф требуется поболее- 31 секунду. Это на 21 секунду больше и то для обычного посыла нецензурным выражением и выкидыапнием из кормушки парламента , как вы поняли нах рабом галер. Вон и золотой унитаз баскова по радио в унисон:
Играет зюгана шарманка,
Трудягам она иностранка
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Почему важно участие Грудинина? Потом что, при любом исходе,он разбавляет концентрат путинизма.
Это что??? написал 12.01.2018 15:46
И не важно от кого идет Грудинина, кто он, какие у него взгляды, сколько добра и кому он сделал,что сказал, а о чем умолчал, возможно ли для него связать пару или больше слов или нет.
Это н е в а ж н о.
Важно, что путинская система чувствует ,что путинизмом все объелись по самое не могу, но она же и знает, что от власти путиным и путинцам отказаться никак нельзя по причине ,что потом покоя не будет это точно.
Поэтому, подсовывая грудининых, система думает, что обеспечит и явку электората, "легитимируя" путиных "лишний" раз, и обеспечивает начало операции Преемник...операции, которая может потребоваться в любой момент!
Но! В том то и плюс, что приход к власти грудининых для недовольного народа эта плюс в том, что его, если он почему то народ не устроит, будет значительно легче,чем сейчас путиных! Это перспектива и неплохая!
Если Грудинина начнет проводит антикомпрадорский курс, что ж?- флаг в руки!
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 15:06
Кто б сомневался! Еще бы конторка Эллочки Чуровой не зарегистрировала назначенного на подтанцовки Путлеру беспартийного коммуниста-латифундиста Грудинина! Здесь нужно иметь в виду одну-единственную вещь:
.
и конторка Эллочки, и жирики-собчачки-грудинины вкупе с примкнувшим к ним Гришей из позавчерашнего дня - все это одна шайка-лейка, задача которой приложить максимум усилий, чтоб "выборы" Путлера новым старым паханом выглядели как можно правдоподобнее.
.
Кстати... студенты петербургского Политеха пожаловались, что их заставляют собирать подписи Путину, шантажируя сессией - http://www.newsru.com/russia/12jan2018/spb_politeh.html
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(без названия)
CHIPOLINO написал 12.01.2018 14:33
Грудинин не победит, даже если победит. Но! Путину явку сделает. Для того и пиарится кремлядями.
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у него
УСЫ написал 12.01.2018 13:43
как у Чарли Чаплина и Гитлера а не как у Чапаева !
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миллиардер паша
от кпрф\кпсс написал 12.01.2018 13:41
за ГРУдининым стоит семья еб.нутого бореньки .
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