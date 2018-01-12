ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах гендиректора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ. "Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина 1960 г. рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 12 января 2018 г. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца", - говорится в документе.

Таким образом, бизнесмен стал вторым официально зарегистрированным претендентом на высший государственный пост. 29 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось, что ЦИК России получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.

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