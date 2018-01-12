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Московский листок

Неосвящённые индийские ракеты благополучно доставляют собственные, а не американские спутники на орбиту

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 2

космос роскосмос индия спутники
Неосвящённые индийские ракеты благополучно доставляют собственные, а не американские спутники на орбиту

Власти Индии сообщили об успешном запуске в космос сотого спутника собственного производства. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO). 

Пуск состоялся в пятницу, 12 января, в 09:28 по местному времени (06:58 по московскому). С космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш стартовала ракета-носитель PSLV-C40 с 31 спутником на борту. Среди них - три индийских спутника, включая самый крупный - Cartosat-2 массой 710 килограммов, а также 28 спутников, принадлежащих шести другим странам. В их числе спутники США, Великобритании, Канады, Финляндии, Франции и Южной Кореи. 

Запуск спутников приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Политик поздравил с этим событием сотрудников ISRO. 

"Запуск сотого спутника ISRO символизирует ее славные достижения, а также светлое будущее индийской космической программы", - написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

В настоящее время все спутники уже успешно выведены на околоземную орбиту. Об этом сообщает телеканал NDTV. 

Индийский спутник Cartosat-2 предназначен для наблюдений за поверхностью Земли. Помимо него ракета доставила на орбиту один микроспутник (100 кг) и один наноспутник (5 кг), сделанные в Индии. 

В феврале прошлого года Индия запустила в космос сразу 104 спутника, установив мировой рекорд.

Однако на родине космических технологий, которыми когда-то СССР щедро делился с дружественной Индией - нельзя похвастаться такими же успехами. Может, потому что Индия (родина многих религий и мировоззрений в далёком прошлом) больше озабочена не освящением ракет, а их технической исправностью?

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, продолжает полемику с руководством госкорпорации "Роскосмос" по поводу причин неудач с последними запусками спутников с космодромов Восточный и Байконур. 

Причем пропавший спутник "Ангосат-1", запущенный 26 декабря с Байконура, пока развивалась эта полемика, по последним данным, похоже, все-таки удалось найти. А вот провал ноябрьского запуска с Восточного ракеты-носителя "Союз-2.16" с 19 космическими аппаратами, которые так и не были выведены на заданную орбиту, продолжает будоражить всех причастных. 

Как известно, ранее в декабре комиссия "Роскосмоса", расследовавшая неудачный пуск "Союза", назвала причиной аварии несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверные азимуты пуска - то есть сделала вывод, что в аварии, по сути, никто не виноват. 

Не удовлетворенный таким объяснением вице-премьер Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" высказал мнение, что специалисты "Роскосмоса" перепутали космодромы - настраивали ракету не под Восточный, а под Байконур, из-за чего и не получилось правильно просчитать азимут. В целом же, по его мнению, аварийные космические пуски являются следствием системных ошибок в управлении "Роскосмоса". 

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Судя по словам Рогозина, политика правительства не изменится в ближайшие 12 лет



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье+- написал 12.01.2018 14:25
А "Ангосат-1", выведен на орбиту Украинским р\н."Зенит".
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье+- написал 12.01.2018 14:04
К сказанному надо добавить,что индийские ракеты взлетают на наших двигателях.
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