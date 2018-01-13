Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

11 января 2018 года рабочие компании "Мегаполис" попытались навестить офис недобросовестного работодателя (расположен в сколковском офисном центре Квартал Менделеева) и вновь напомнить ему о себе. Напоминаем, 58 работников строительной бригады, работавшей на возведении лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ», недополучили зарплат:

- за октябрь 2017 г. - 181 тыс. 740 руб.;

- за ноябрь 2017 г. - 1 389 тыс. 300 руб.;

- за декабрь 2017 г. - 206 тыс. 700 руб.

Понятно, что по мнению хозяев офисного центра рабочим там было не место. Особенно в большом количестве. Путь рабочим преградили численно превосходящие силы сотрудников полиции.

Правоохранители категорически отказывались пропускать рабочих к офису. Разрешали проход только четверым из них, мотивируя это тем, что у остальных нет трудовых договоров (то есть, если начальник не соизволил вас нормально оформить, вы, по мнению полиции, не имеете права его беспокоить своими «наглыми» просьбами оплатить проделанную работу). Затем работникам предложили проехать в сколковское отделение полиции, куда уже был вызван представитель ОБЭП, и написать в ОБЭП заявление на недобросовестного работодателя.

В отделении полиции рабочие, действительно, были опрошены представителями ОБЭП. Были вызваны в полицию и представители «Мегаполиса». Правоохранители даже выезжали за ними на стройку. Рабочим сообщили, что результаты проверки будут переданы в Следственный Комитет. Насколько действия правоохранителей доставят реальное беспокойство «Мегаполису» - вопрос интересный.

Отметим два обстоятельства.

Первое - в ходе опроса правоохранители сочли, что у трёх рабочих не в порядке иммиграционные документы. Двоих впоследствии отпустили, одного утром 12 января доставят в Кунцевский суд.

Второе. Пока большинство строителей общались с правоохранителями, представители фирмы «Мегаполис» попытались ликвидировать вагончики, в которых строители жили. Благодаря активному сопротивлению рабочих им удалось отстоять один из вагончиков.

Что охраняют полицейские, право или священный покой сколковского офисного центра в квартале Менделеевский, читатель волен решать сам.