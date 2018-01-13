Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

Опубликовано 13.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 4

протест рабочие зарплата
Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

11 января 2018 года рабочие компании "Мегаполис" попытались навестить офис недобросовестного работодателя (расположен в сколковском офисном центре Квартал Менделеева) и вновь напомнить ему о себе. Напоминаем, 58 работников строительной бригады, работавшей на возведении лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ», недополучили зарплат:

- за октябрь 2017 г. - 181 тыс. 740 руб.;

- за ноябрь 2017 г. - 1 389 тыс. 300 руб.;

- за декабрь 2017 г. - 206 тыс. 700 руб.

Понятно, что по мнению хозяев офисного центра рабочим там было не место. Особенно в большом количестве. Путь рабочим преградили численно превосходящие силы сотрудников полиции.

Правоохранители категорически отказывались пропускать рабочих к офису. Разрешали проход только четверым из них, мотивируя это тем, что у остальных нет трудовых договоров (то есть, если начальник не соизволил вас нормально оформить, вы, по мнению полиции, не имеете права его беспокоить своими «наглыми» просьбами оплатить проделанную работу). Затем работникам предложили проехать в сколковское отделение полиции, куда уже был вызван представитель ОБЭП, и написать в ОБЭП заявление на недобросовестного работодателя.

В отделении полиции рабочие, действительно, были опрошены представителями ОБЭП. Были вызваны в полицию и представители «Мегаполиса». Правоохранители даже выезжали за ними на стройку. Рабочим сообщили, что результаты проверки будут переданы в Следственный Комитет. Насколько действия правоохранителей доставят реальное беспокойство «Мегаполису» - вопрос интересный.

Отметим два обстоятельства.

Первое - в ходе опроса правоохранители сочли, что у трёх рабочих не в порядке иммиграционные документы. Двоих впоследствии отпустили, одного утром 12 января доставят в Кунцевский суд.

Второе. Пока большинство строителей общались с правоохранителями, представители фирмы «Мегаполис» попытались ликвидировать вагончики, в которых строители жили. Благодаря активному сопротивлению рабочих им удалось отстоять один из вагончиков.

Что охраняют полицейские, право или священный покой сколковского офисного центра в квартале Менделеевский, читатель волен решать сам.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ф3 написал 13.01.2018 08:44
значит рабочих было мало да и действовали нерешительно.напористее надо быть
Ответить
(без названия)
Schlosser написал 13.01.2018 05:46
Недаром Митя милицию в полицию переименовывал.
Ответить
(без названия)
!!!Q!OQQ! IQJATOT!!!&& написал 13.01.2018 01:43
-Таки какой дурак на это сколково пустил тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, таки которые были в СССР таки гегемноами, с ними КПСС таки носилась, как дурак со ступой, а роботня СССР взяла и пропила! То таки они и сколково пропьют! Таки чубайс, если не разворует подчистую - тупые алкаши пропьют, как пить дать! Таки нияху сколкову таки не поможет - таки нечему будет таки нанизмом заниматься - то таки да...
Ответить
(без названия)
Лис написал 13.01.2018 00:47
Путинскую стабильность они охраняют.Которая неизбежно закончится Революцией.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
13.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сытые чиновники голодных детей не разумеют (0)
И как же бизнесмен Грудинин "забыл" про 5 миллиардов на зарубежных счетах? (5)
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике (3)
Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича (8)
Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса (4)
Как можно меньше платить Пенсионному фонду РФ, а лучше всего - вообще ничего (10)
Мосизбирком потратит 232 миллиона рублей на магнитики и значки (3)
Хорошая примета, когда тебя целует глава ЦИК - к деньгам (7)
Грудинин: Не только счета за границей но и ценные бумаги в Австрии (15)
Эксперт по радиации Мэтью Панчер, умерший в Лондоне как самурай, наверное, был убит силовигархией (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Древние польские обиды
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бедный, бедный Павел...
Максим Калашников Максим Калашников: Маша Захарова вскрывает британский заговор. И по поводу Грудинин-скандала
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как можно учить детей или варить сталь, не подписавшись за Владимира Владимировича?
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: о грудинотрясении в политике
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss