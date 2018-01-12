Путин не просто сдаёт ДНР и ЛНР, а ещё и дополнительно вооружает ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки, сообщает РИА «Новости».
«Президент [России Владимир Путин] в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки», — сказал Песков.
Он отметил, что Украине передавали часть техники до начала боевых действий в Донбассе, однако затем процесс прекратился в связи с «кровопролитием в самой Украине».
По словам пресс-секретаря, параметры возвращения кораблей на Украину станут ясны после появления реакции Киева.
«Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе», — добавил Песков.
Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:
- А что миллионер Песков называет "мёртвой точкой", кстати? Может, то регулярное "производство" мертвецов, которое в зоне соприкосновения в ДНР и ЛНР не прекращается и в период перемирия? Но тогда с точки мёртвой урегулирование сдвинется к точке террора - при наличии дополнительного вооружения постмайданная власть будет последней дурой, если не вернёт ситуацию к доевромайданным границам. Собственно, и так уже Евросоюз отказал Киеву в очередном кредите, а режим живёт только в кредит, успевая распродавать ещё распродаваемое (скоро и до земли дойдёт) - но, как в РФ, нефти там нет, так что воевать, конечно же, придётся, хоть воины они и слабенькие. Нас, однако, интересует позиция кремлядей в этом вопросе: Сурков вот уже напрямую с США договаривается, на кого он оставит обманутый Донбасс, Путин от него, как обычно, не отстаёт. Так что, видимо, кораблики, которые перешли в Черноморский флот РФ вместе с командами - что показательно! - будут только началом замирения по-путински. Ясно что к перевыборам себя он хочет во внешней политике явить образ миротворца и весьма прозападного политика, которому санкции даже для его друзей - как нож в сердце... Кстати, относительно "украинской взрывчатки" в вооружении дронов, атаковавших "Хмеймим" - у нас есть заключение эксперта, немного эмоциональное, но оправданное: "Используемым взрывчатым веществом был тэн. Который не может быть изготовлен самодельно. И который производится в т.ч. на Украине. - У меня нет слов. ТЭН это супер ВВ! Идиоты! Феерические идиоты! Да это обычное ивв из "стаканов" почти всех артснарядов всех стран мира. Вот игиловцы и наковыряли его. И причем тут Украина?"
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед`$ДальССкий написал 12.01.2018 19:49
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мОтя, оно канешна может и так.
НО!
нутро твоЁ = жЫдо/хохла(сам рассказывал, что его папеле с еврейского местечка на хохлянии) и прорезалось, вот...
а-то, что там, ты всякие дрочиловы на гЫтаре с плачем о феде кастрате пискляво завывал, только доказали твою полную йобнутость неполноценного обмудка с сеногоги.
и ещЁ, помнишь ли ты , как ты бегал, и какие-то подписьки собирал, стараясь влезть очком в меССные тепутаты, а на тебя просто посцали пренебрежительно, после чего ты вынужден был вернуться и привычно лечь под чОбанова, который тебя, опездола, и содержит .
седня подписали указ о инсоранных/агентах, теперя вам с муфлонычам туго придЁтся лавьЁ мыть...
да и остальной, вашей = жЫдо\хохлятской рЫдколегии,- тожЪ = хуЁза!
ф3 написал 12.01.2018 19:36
Коляххх написал 12.01.2018 19:01
Дизельное Тпливо тожэ с РФ в ВСУ... написал 12.01.2018 18:10
кому война а кому Мани с двух сторон..
росс написал 12.01.2018 17:42
FRANCISKO... написал 12.01.2018 17:36
Лис написал 12.01.2018 17:19
FRANCISKO... написал 12.01.2018 17:05
Лис написал 12.01.2018 16:50
брэд написал 12.01.2018 16:48
Я уже не первый год читаю такие заглавия.
И где у вас логика? То Путин их организовал и поддерживает, то он же их сдает, долго и нудно. Годами, столетиями.
Иваныч написал 12.01.2018 16:41
Если я не прав, готов выслушать аргументы.
FRANCISKO... написал 12.01.2018 16:31
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 16:01
Как можно победить Украину когда часть населения в РФ встанет на партизанский путь против режима?
Взрывать дома будут, вредить, уничтожать россиян.
Лис написал 12.01.2018 15:54
FRANCISKO... написал 12.01.2018 15:49
Лис написал 12.01.2018 15:27
отец Пигидий написал 12.01.2018 15:24
Лис написал 12.01.2018 15:13
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 15:08
Вот какой смысл ему было брать на наш баланс Крыможопию? О народе он в этом случае явно не заботился.
А зачем он завертел войну и в Даунбассии, ведь это обедняет жизнь россиян? Зачем залез в Сирию и потратил там сотни миллиардов наших долларов?
Вот какой логикой объяснить его бандитские поступки?
Лис написал 12.01.2018 14:51