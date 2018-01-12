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Московский листок

Путин не просто сдаёт ДНР и ЛНР, а ещё и дополнительно вооружает ВСУ

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 20

украина силовигархия днр лнр всу
Путин не просто сдаёт ДНР и ЛНР, а ещё и дополнительно вооружает ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки, сообщает РИА «Новости». 

«Президент [России Владимир Путин] в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки», — сказал Песков. 

Он отметил, что Украине передавали часть техники до начала боевых действий в Донбассе, однако затем процесс прекратился в связи с «кровопролитием в самой Украине». 

По словам пресс-секретаря, параметры возвращения кораблей на Украину станут ясны после появления реакции Киева. 

«Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе», — добавил Песков.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- А что миллионер Песков называет "мёртвой точкой", кстати? Может, то регулярное "производство" мертвецов, которое в зоне соприкосновения в ДНР и ЛНР не прекращается и в период перемирия? Но тогда с точки мёртвой урегулирование сдвинется к точке террора - при наличии дополнительного вооружения постмайданная власть будет последней дурой, если не вернёт ситуацию к доевромайданным границам. Собственно, и так уже Евросоюз отказал Киеву в очередном кредите, а режим живёт только в кредит, успевая распродавать ещё распродаваемое (скоро и до земли дойдёт) - но, как в РФ, нефти там нет, так что воевать, конечно же, придётся, хоть воины они и слабенькие. Нас, однако, интересует позиция кремлядей в этом вопросе: Сурков вот уже напрямую с США договаривается, на кого он оставит обманутый Донбасс, Путин от него, как обычно, не отстаёт. Так что, видимо, кораблики, которые перешли в Черноморский флот РФ вместе с командами - что показательно! - будут только началом замирения по-путински. Ясно что к перевыборам себя он хочет во внешней политике явить образ миротворца и весьма прозападного политика, которому санкции даже для его друзей - как нож в сердце... Кстати, относительно "украинской взрывчатки" в вооружении дронов, атаковавших "Хмеймим" - у нас есть заключение эксперта, немного эмоциональное, но оправданное: "Используемым взрывчатым веществом был тэн. Который не может быть изготовлен самодельно. И который производится в т.ч. на Украине. - У меня нет слов. ТЭН это супер ВВ! Идиоты! Феерические идиоты! Да это обычное ивв из "стаканов" почти всех артснарядов всех стран мира. Вот игиловцы и наковыряли его. И причем тут Украина?" 



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Всего комментариев к статье: 20
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мОте ДроЧеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед`$ДальССкий написал 12.01.2018 19:49
==="ТЭН это супер ВВ! Идиоты! Феерические идиоты! Да это обычное ивв из "стаканов" почти всех артснарядов всех стран мира. Вот игиловцы и наковыряли его. И причем тут Украина?" ==_____ДроЧер.
.
мОтя, оно канешна может и так.
НО!
нутро твоЁ = жЫдо/хохла(сам рассказывал, что его папеле с еврейского местечка на хохлянии) и прорезалось, вот...
а-то, что там, ты всякие дрочиловы на гЫтаре с плачем о феде кастрате пискляво завывал, только доказали твою полную йобнутость неполноценного обмудка с сеногоги.
и ещЁ, помнишь ли ты , как ты бегал, и какие-то подписьки собирал, стараясь влезть очком в меССные тепутаты, а на тебя просто посцали пренебрежительно, после чего ты вынужден был вернуться и привычно лечь под чОбанова, который тебя, опездола, и содержит .
седня подписали указ о инсоранных/агентах, теперя вам с муфлонычам туго придЁтся лавьЁ мыть...
да и остальной, вашей = жЫдо\хохлятской рЫдколегии,- тожЪ = хуЁза!
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Re: Re:Ли франсиско
ф3 написал 12.01.2018 19:36
какая дурь
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(без названия)
Коляххх написал 12.01.2018 19:01
Что - нельзя было эти железяки порезать на металлолом? Продукты давят бульдозерами, железо и цветмет не дают сдать... Путин - очень народный президент? Выбери меня, выбери меня... а как там у украинских друзей? - ПТН-ПНХ. БОЙКОТ антинародному президенту.
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помощь..Войне..
Дизельное Тпливо тожэ с РФ в ВСУ... написал 12.01.2018 18:10

кому война а кому Мани с двух сторон..
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(без названия)
росс написал 12.01.2018 17:42
Да и Х.. с ними! Они как камень на шее России и ее народа! Все тянут страну на дно, и тянут наши деньги для банд Лугандии, организованных Путлером! Впрочем, как и война с Украиной, в Сирии и Чемпионат по футболу! Карлик опьянел от наших денег налогоплательщиков и тратит их как безумный Деспот! Путик:Мы украли все доходы от нефти и газа, а теперь пилим бюджет на свое усмотрение! А вы братцы работающие и пенсионеры держитесь, хорошего вам настроения! Поцелуйте нас в зад! Выбери меня, выбери меня....
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Re:Лис
FRANCISKO... написал 12.01.2018 17:36
Да,политической воли у руководства(да и не только у него)действительно не хватает.Оно и Путин он хоть и Царь по сути,но президент в частности.И он вообще вышел из советской эпохи как и большинство россиян в целом.Будь у нас Царская Россия то и экономика была бы более перспективной,и жизненный уровень выше.Вот только в 1917 году империю разрушили буквально за один день.А вот что бы восстановить ее потребуются десятилетия,если не столетия.
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 17:19
А что вообще мешает сделать всю экономику России перспективной и поднять жизненный уровень всего населения в разы? Я например точно знаю что в царской России был Государственный Казначейский Банк.Что сейчас мешает сделать нечто подобное? Оффшорная аристократия,масоны,иллюминаты...Или просто не хватает политической воли у руководства?
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Re:Лис
FRANCISKO... написал 12.01.2018 17:05
То что в России исчезают деревни это не вина Путина,а наследие советской системы точнее,хрущевских времен,когда многие деревни ликвидировали как неперспективные.А если копнуть глубже,то и наследие коллективизации.И с чего вы взяли,что у нас из регионов деньги только''выкачивают''ничего не оставляя взамен?В Воронеже где я живу в 2019 году намечается строительство метро(!)в том числе и за счет госбюджета.И население у нас хоть и русское,но отнюдь не озлобленное.А Русский бунт никогда не был направлен против Царя.Вот примерно так.
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FRANCISKO...
Лис написал 12.01.2018 16:50
А Вас не смущает тот факт что начиная с 2000-х годов с карты России исчезли десятки тысяч русских деревень? Вы же не глупый человек и должны понимать что делая из одной "губернии" привилегированную систему отсчета вы просто озлобляете русское население,которое составляет 80% от многонационального населения России.Может хватит выкачивать как пылесос все соки из регионов и тратить деньги исключительно на помпезные зрелища? Иначе вместо Русского Версаля вы получите самый обычный Русский бунт.И вполне заслуженно.
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Путин сдает ДНР и ЛНР
брэд написал 12.01.2018 16:48
Путин сдает ДНР и ЛНР! Ох и долго он их сдает, никак не сдаст!
Я уже не первый год читаю такие заглавия.
И где у вас логика? То Путин их организовал и поддерживает, то он же их сдает, долго и нудно. Годами, столетиями.
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Re: Re: Но только если Украина снова начнет войну,...
Иваныч написал 12.01.2018 16:41
Не пылаю восхищением ко многим поступкам Путина, но, думаю, если бы не он, то нас с вами уже и не было бы. А по России бегали бы десятка три вальцманов- ройзманов. А Саакашвилей, так и сейчас бегает батальон. И кормятся из одного окошка.
Если я не прав, готов выслушать аргументы.
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Re:3авидонов Никотим
FRANCISKO... написал 12.01.2018 16:31
Прежде всего,вы представляете себе что такое дань?Это когда из страны выжимают все что только можно выжать,а в случае неуплаты устраивают карательный поход.Поэтому если когда и платили дань Чечне,то только при Ельцине.Да,какие то средства туда идут,но и американцы платят своим союзникам тоже не малые деньги.А Кадыров наш надежный союзник и многие чеченцы воевали в Донбассе на стороне Новороссии.Ну и самое интересное-с чего вы взяли что некая часть населения России встанет на партизанский путь против режима?К этому кстати призывала Новодворская во время Чеченской войны и что,кто то откликнулся на ее призыв?Какой интересно клинический идиот будет взрывать дома,вредить,уничтожать россиян?А если это будет делать Украина то она станет государством поддерживаещий терроризм,со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Re: Но только если Украина снова начнет войну,это будет уже означать ее полный военный и политически
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 16:01
Ага, с Чечней уже такой крах произошел - теперь исправно платим дань.
Как можно победить Украину когда часть населения в РФ встанет на партизанский путь против режима?
Взрывать дома будут, вредить, уничтожать россиян.
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FRANCISKO..
Лис написал 12.01.2018 15:54
А разве война Русского Рима с сепаратистами закончена? Вот в Испании сразу ввели войска и никто из комиссаров ЕС ни о каких правах Каталонцев даже не заикался.
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(без названия)
FRANCISKO... написал 12.01.2018 15:49
На самом деле Путин передает Украине только то военное имущество,которое практически не годно для использования.Но только если Украина снова начнет войну,это будет уже означать ее полный военный и политический крах.И никакое летальное оружие типа гранатометов из США для батальона''Азов''ей не поможет.
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 15:27
Путин и есть главная мартышка дяди Сэма.
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 15:24
Кстати... "пресса не нашла никакой сенсации в списке имен и компаний, которым, по данным Митволя, угрожают санкции США" - http://www.newsru.com/russia/12jan2018/mitvol2.html, то есть США изображают санкции, включая в списки всякую шушеру, а РАБОТОДАТЕЛЬ этой шушеры главвор Путен ВНЕ санкций? Интересна логика... если, конечно, не иметь в виду, что Путлер - засланный казачок, обслуживающий интересы забугорного каганата.
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 15:13
Логика очень проста.Путин-либераст и изменник Родины..Он лучше угробит свой собственный народ чем финансовую стабильность США.
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 15:08
Искать логику в поступках сожителя Кабаевой сложно, но поступки его явно не на пользу нашей сране.
Вот какой смысл ему было брать на наш баланс Крыможопию? О народе он в этом случае явно не заботился.
А зачем он завертел войну и в Даунбассии, ведь это обедняет жизнь россиян? Зачем залез в Сирию и потратил там сотни миллиардов наших долларов?
Вот какой логикой объяснить его бандитские поступки?
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(без названия)
Лис написал 12.01.2018 14:51
Если раньше "миротворец" Путин воевал исключительно против Советских то теперь бывший евнух Собчака стал воевать и против Русских.С чем я его и "поздравляю".Недолго осталось Квачкову париться на зоне.
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