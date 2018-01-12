Путин не просто сдаёт ДНР и ЛНР, а ещё и дополнительно вооружает ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки, сообщает РИА «Новости».

«Президент [России Владимир Путин] в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки», — сказал Песков.

Он отметил, что Украине передавали часть техники до начала боевых действий в Донбассе, однако затем процесс прекратился в связи с «кровопролитием в самой Украине».

По словам пресс-секретаря, параметры возвращения кораблей на Украину станут ясны после появления реакции Киева.

«Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе», — добавил Песков.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- А что миллионер Песков называет "мёртвой точкой", кстати? Может, то регулярное "производство" мертвецов, которое в зоне соприкосновения в ДНР и ЛНР не прекращается и в период перемирия? Но тогда с точки мёртвой урегулирование сдвинется к точке террора - при наличии дополнительного вооружения постмайданная власть будет последней дурой, если не вернёт ситуацию к доевромайданным границам. Собственно, и так уже Евросоюз отказал Киеву в очередном кредите, а режим живёт только в кредит, успевая распродавать ещё распродаваемое (скоро и до земли дойдёт) - но, как в РФ, нефти там нет, так что воевать, конечно же, придётся, хоть воины они и слабенькие. Нас, однако, интересует позиция кремлядей в этом вопросе: Сурков вот уже напрямую с США договаривается, на кого он оставит обманутый Донбасс, Путин от него, как обычно, не отстаёт. Так что, видимо, кораблики, которые перешли в Черноморский флот РФ вместе с командами - что показательно! - будут только началом замирения по-путински. Ясно что к перевыборам себя он хочет во внешней политике явить образ миротворца и весьма прозападного политика, которому санкции даже для его друзей - как нож в сердце... Кстати, относительно "украинской взрывчатки" в вооружении дронов, атаковавших "Хмеймим" - у нас есть заключение эксперта, немного эмоциональное, но оправданное: "Используемым взрывчатым веществом был тэн. Который не может быть изготовлен самодельно. И который производится в т.ч. на Украине. - У меня нет слов. ТЭН это супер ВВ! Идиоты! Феерические идиоты! Да это обычное ивв из "стаканов" почти всех артснарядов всех стран мира. Вот игиловцы и наковыряли его. И причем тут Украина?"