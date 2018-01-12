Нескончаемые подписи "за Путина" собирали запуганные "ЕдРом" питерские студенты

В Санкт-Петербургском политехническом университете студентов заставляют собирать подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, сообщила на своей страничке в Facebook cтудентка магистратуры СПбГУ Оксана Борисова.

"Студентам первого курса раздали подписные листы за Путина и требуют, чтобы они собирали эти подписи, якобы это будет играть важную роль в сессии. Им нужно собрать как минимум 14 подписей", - пишет Борисова.

Она разместила фотографию соответствующего подписного листа и уточнила, что студенты Политеха попросили опубликовать эту информацию анонимно, так как боятся последствий - ректор Андрей Рудской является членом "Единой России".

Проректор политехнического университета Дмитрий Кузнецов заявил агентству "Росбалт", что "эта информация не соответствует действительности". Он напомнил, что по закону политическая деятельность в вузе запрещена. По словам Кузнецова, в университете не в курсе того, чтобы кто-то мог заниматься подобным.

"Да, наш ректор действительно из "Единой России". Но научный руководитель Виталий Васильев, например, всегда за коммунистов голосует", - добавил он.

В свою очередь, активист партии ПАРНАС Анна Мицкевич рассказала "Росбалту", что некая молодежь накануне собирала за Путина подписи в больнице N40 Сестрорецка. Были ли это студенты, доподлинно неизвестно. Но такая деятельность, в отличие от агитации в учебном заведении, не запрещена законом, отмечает агентство.

Тем временем, при таких-то методах сбора подписей предвыборный штаб Владимира Путина сообщил, что продолжит сбор подписей в его поддержку, хотя необходимое по закону их количество уже имеется. Об этом сообщил в пятницу, 12 января, пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"На данный момент собрано 408 тысяч подписей, притом что по закону необходимо 300 тысяч", - сказал Кондрашов, которого цитирует ТАСС.

Однако, по его словам, "работа по сбору подписей пока не останавливается". "Необходимо иметь определенный задел", - пояснил пресс-секретарь. Он также не уточнил, когда сбор подписей будет остановлен.

Действующий президент РФ Владимир Путин баллотируется на выборах главы государства в порядке самовыдвижения. По закону самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 автографов.



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