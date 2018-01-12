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Московский листок

Нескончаемые подписи "за Путина" собирали запуганные "ЕдРом" питерские студенты

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 5

едро позор выборы президент ленинград
Нескончаемые подписи "за Путина" собирали запуганные "ЕдРом" питерские студенты

В Санкт-Петербургском политехническом университете студентов заставляют собирать подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, сообщила на своей страничке в Facebook cтудентка магистратуры СПбГУ Оксана Борисова. 

"Студентам первого курса раздали подписные листы за Путина и требуют, чтобы они собирали эти подписи, якобы это будет играть важную роль в сессии. Им нужно собрать как минимум 14 подписей", - пишет Борисова. 

Она разместила фотографию соответствующего подписного листа и уточнила, что студенты Политеха попросили опубликовать эту информацию анонимно, так как боятся последствий - ректор Андрей Рудской является членом "Единой России". 

Проректор политехнического университета Дмитрий Кузнецов заявил агентству "Росбалт", что "эта информация не соответствует действительности". Он напомнил, что по закону политическая деятельность в вузе запрещена. По словам Кузнецова, в университете не в курсе того, чтобы кто-то мог заниматься подобным. 

"Да, наш ректор действительно из "Единой России". Но научный руководитель Виталий Васильев, например, всегда за коммунистов голосует", - добавил он. 

В свою очередь, активист партии ПАРНАС Анна Мицкевич рассказала "Росбалту", что некая молодежь накануне собирала за Путина подписи в больнице N40 Сестрорецка. Были ли это студенты, доподлинно неизвестно. Но такая деятельность, в отличие от агитации в учебном заведении, не запрещена законом, отмечает агентство.

Тем временем, при таких-то методах сбора подписей предвыборный штаб Владимира Путина сообщил, что продолжит сбор подписей в его поддержку, хотя необходимое по закону их количество уже имеется. Об этом сообщил в пятницу, 12 января, пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"На данный момент собрано 408 тысяч подписей, притом что по закону необходимо 300 тысяч", - сказал Кондрашов, которого цитирует ТАСС.

Однако, по его словам, "работа по сбору подписей пока не останавливается". "Необходимо иметь определенный задел", - пояснил пресс-секретарь. Он также не уточнил, когда сбор подписей будет остановлен.

Действующий президент РФ Владимир Путин баллотируется на выборах главы государства в порядке самовыдвижения. По закону самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 автографов.

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
крэшнам написал 12.01.2018 20:04
педиковатый международный чекист-уголовник с проплешинами по кличке Х*йло со своей бандой патриотов-оффшорников повязал всех дарагих рассиян крэмнашем... сумеют ли рассеяне распутать??... врядли... хаос гиперинфляция.. распад неизбежность...
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 12.01.2018 19:01
Отказаться-то никак от такой блевотины??? Ну что за студенты, не капли достоинства... Ну а кто спускает такие указания, тот вообще гнида...
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Re: в психбольницу поезжай - подругому не бывает, пусть скажут спасибо что им на лоб клеймо
Это что??? написал 12.01.2018 18:53
Вызовите санитаров!...
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в концлагере - подругому не бывает, пусть скажут спасибо что им на лоб клеймо
еще не поставили написал 12.01.2018 18:42
раб
.
скоро такое начнется - что не то что студентом перестанет смысл быть, но и даже школьником - только убивать.
.
убивать.убивать.убивать.убивать. - вот что оставляют рабам в рашказоне, нет хуже места на планете - мордор-кущевки.
.
будущее поганой концлагерной всепогании - война голод мор и массовые людоедства, но перед этим будет эпоха великого садизма.
.
хотите жить - бегите из мордора.
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(без названия)
Студ написал 12.01.2018 17:44
Предлагаю "запуганным студентам" делать поддельные подписи для отчетности и архива для будущего суда над режимом!
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