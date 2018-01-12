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Московский листок

Профсоюз "Жанарту" осудил решение "питерской" Фемиды и солидарен с МПРА

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 1

казахстан профсоюзы солидарность жанарту рабочий класс
Профсоюз "Жанарту" осудил решение "питерской" Фемиды и солидарен с МПРА

Источник: Центральный Комитет казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»

Казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» осуждает решение суда города Санкт-Петербурга о ликвидации профсоюза МПРА якобы в связи с политической деятельностью, которая заключалась в поддержке забастовки дальнобойщиков, а также в связи с получением средств от зарубежного профсоюза. 

Это настоящая расправа с неугодным профсоюзом, который многие годы был флагманом современного рабочего движения России. Солидарность с трудящимися других отраслей, которые выходят на забастовку и протестуют, не является преступлением. Как не является преступлением и получение средств от братских профсоюзов из других стран в рамках общего международного объединения. 

Мы призываем власти России отменить этот позорный вердикт и прекратить практику преследования профсоюзов. Мы выражаем свою солидарность всем членам закрытого профсоюза и говорим о необходимости продолжения борьбы за отмену данного решения. 

У нас в Казахстане только за один год по суду были ликвидированы 400 профсоюзов и закрыта последняя Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, что говорит о желании властей и работодателей зачистить профсоюзное поле и лишить рабочих права на объединение и на ведение профсоюзной деятельности. Похожая ситуация, ка мы видим, складывается и в России. 

Знайте, что нефтяники Мангистауской области и Жанаозена помнят вашу поддержку в момент расстрела и репрессий. Сейчас ваша борьба за сохранение профсоюза, также является и нашей общей борьбой. Стойкости и силы духа вам братья!

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Всего комментариев к статье: 1
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Пролетарии всех стран-соединяйтесь!
чи-тель написал 12.01.2018 18:40
Казахстанский профсоюз осудил решение суда по независимому профсоюзу. Проявил свою рабочую солидарность. Спаибо, товарищи. А вот "компартия" КПРФ не сказала ни слова. Позор!!! Больше нет слов...
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