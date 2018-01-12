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Московский листок

Снят арест со счетов почтового миллионера Страшнова

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 0

Снят арест со счетов почтового миллионера Страшнова

Следствие сняло арест, наложенный более чем на 95 млн рублей на счетах бывшего гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Арест с денежных средств снят", - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, ТАСС подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.

Напомним, Басманный суд арестовал счета Страшнова 31 августа 2017 года по делу начисления повышенного оклада и премий, которые ему выплатило руководство Минкомсвязи. Так, Страшнов получил по итогам 2014 года 95,4 млн рублей вместо максимально возможных 13,4 млн рублей.

В марте правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии следствия, она "действуя в пользу Страшнова", рассчитала ему должностной оклад, завышенный в восемь раз.

Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по 2017 г. В июле ему не продлили контракт.

 



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