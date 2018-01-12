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Московский листок

Число банкротств российских компаний в 2017 приблизилось к историческому рекорду

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 1

Число банкротств российских компаний в 2017 приблизилось к историческому рекорду

Число банкротств юридических лиц в РФ продолжает расти ударными темпами несмотря на декларируемое властями оздоровление экономики. Как передает Интерфакс со ссылкой на данные "Федресурса", в 2017 году обанкротились 13577 российских компаний, что на 7,7% больше показателя 2016 года. При этом, ежемесячное количество новых банкротств в последнем квартале прошлого года обновило восьмилетний максимум: несостоятельными стали 3875 компаний, что на 14,6% больше, чем за тот же период 2016 года.

Наиболее существенный прирост числа компаний-банкротов в 2017 году зафиксирован в Татарстане (469, +43%), Москве (2541, +22%) и Башкирии (341, +20%), при этом на столицу приходится практически одна пятая часть всех случаев несостоятельности в стране (19%). В Санкт-Петербурге в 2017 году банкротами признаны 732 компании (5% от общего количества в стране), в Московской области - 685 (5%), в Свердловской области - 447, в Краснодарском крае - 356, в Башкирии - 341 (доля каждого из этих регионов - около 3%).

Среди банкротов 2017 года - 30 субъектов естественных монополий, 12 стратегических предприятий, в том числе московские КБ полупроводникового машиностроения и Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени Поповича, а также одна градообразующая организация - АО "Шахта "Заречная" (Кемеровская область).

В исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) всплеск банкротств российских компаний объясняется затяжным характером экономического кризиса в РФ, особенно в секторах, ориентированных на инвестиционный спрос, дефляцией в ряде сегментов экономики, сопровождающейся снижением прибыли, а также сложностями с рефинансированием из-за высокой ставки по кредитам банков.

Аналитики констатируют, что в 2018 году банкротств может быть еще больше. В прошлом году наблюдение было введено в отношении 11517 компаний, это на 9,4% больше, чем в 2016-м. С учетом того, что наблюдение в большинстве случаев завершается переходом в банкротство, а его срок в среднем составляет полгода, часть этих компаний в течение 2018 года будут признаны несостоятельными.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Вотвотвот написал 12.01.2018 19:57
Если это правда, то почему бы нет. Закономерно... смотрим дальше, наблюдаем. Кушаем компот.
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