Обстрелявших "Хмеймим" игиловцев уже разбомбили, рапортует Минобороны

Министерство обороны РФ объявило об уничтожении диверсионной группы террористов, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, передает ТАСС. Как пояснили в военном ведомстве, группа российских сил специальных операций установила место базирования группы боевиков рядом с западной границей сирийской провинции Идлиб. "По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - объяснили в Минобороны.

Успешная спецоперация была проведена после того, как российские разведчики обнаружили в провинции Идлиб место, где террористы собирают и хранят ударные беспилотники. Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видео уничтожения группы боевиков на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее российские СМИ писали о том, что база Хмеймим подверглась массированному минометному обстрелу 31 декабря. В частности, газета "Коммерсант" называла инцидент одним из серьезнейших за все время военной операции ВКС РФ: обстрелом было уничтожено семь военных самолетов.

По информации издания, боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект и уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

В Минобороны после публикаций в СМИ подтвердили факт минометного обстрела, который произошел вечером 31 декабря, однако в военном ведомстве опровергают сведения газеты об уничтоженной военной технике.

Вскоре после этого в Минобороны сообщили о новой атаке боевиков не только на базу Хмеймим, но и на военно-морскую базу в Тартусе с применением беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 6 января они были выявлены средствами противовоздушной обороны РФ и радиоэлектронной борьбы и уничтожены зенитными комплексами "Панцирь".

В Минобороны РФ подтвердили, что атаку осуществляли именно сирийские террористы, используя для нее беспилотники самолетного типа с наведением по GPS. "Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS", - сообщили российские военные.

Накануне, 11 января, во время встречи с руководителями российских печатных СМИ и информагентств президент РФ Владимир Путин прокомментировал недавнюю попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. По мнению главы государства, атака с использованием дронов была провокацией. Кто ее организовал, президент не сообщил, отметив лишь, что это были не турки.

Ранее в Генштабе ВС РФ указали, что взрывчатка, использованная на применявшихся для атаки дронах, производится, в частности, на Украине. При этом российская сторона отметила, что произвести это взрывчатое вещество в кустарных условиях невозможно. Сами дроны могли создать только люди с инженерной спецподготовкой, знаниями и опытом, уверяют в Минобороны РФ.

Боевики, атаковавшие российские военные объекты на авиабазе "Хмеймим" РФ в Сирии в ночь с 5 на 6 января 2018 года, использовали ударные беспилотники впервые. Создать их могли только люди с инженерной спецподготовкой, знаниями и опытом, а использованная в них взрывчатка производится в том числе на Украине. Об этом сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков в четверг, 11 января, на брифинге.

Как передает "Интерфакс", Новиков заявил, что все 13 беспилотников были обнаружены заранее. "Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома", - сказал он. - "Боевики использовали самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров. В настоящее время проводится исследование с целью установления страны-изготовителя взрывчатых веществ. Специалисты Минобороны провели детальную оценку конструкции и возможностей данных дронов. Новиков отметил, что "при кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники".

Версия об украинской взрывчатке, однако, уже опровергнута экспертом ФОРУМа.мск: "Используемым взрывчатым веществом был тэн. Который не может быть изготовлен самодельно. И который производится в т.ч. на Украине. - У меня нет слов. ТЭН это супер ВВ! Идиоты! Феерические идиоты! Да это обычное ивв из "стаканов" почти всех артснарядов всех стран мира. Вот игиловцы и наковыряли его. И причем тут Украина?"

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