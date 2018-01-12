Грудинин: Не только счета за границей но и ценные бумаги в Австрии

У кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках. Об этом на заседании Центризбиркома сообщил член комиссии Борис Эбзеев.

По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.

Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.

- Нескромный вопрос, а как за такой короткий срок Грудинин успел избавиться не только от счетов, но и от ценных бумаг? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Почему не известно, на какую сумму эти ценные бумаги и куда делись? Напомню, что тот же ЦИК только что отказался вообще принимать бумаги от кандидата Лисицыной только потому, что она не указала отсуствие у нее движения денег по сделкам, которых у нее и близко не было. А тут - ну не указал заграничные счета на выборах в Думу, ну позабыл про ценные бумаги в Австрии... Вот такой рассеянный. Хотелось бы все же знать про объемы денежных средств за границей и количество ценных бумаг там же у честного директора Грудинина, и как эти объемы соотносятся с легальными доходами указанного деятеля международного коммунистического движения?

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