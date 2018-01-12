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Московский листок

Грудинин: Не только счета за границей но и ценные бумаги в Австрии

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 7

выборы зюганов цик явка грудинин
Грудинин: Не только счета за границей но и ценные бумаги в Австрии

У кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках. Об этом на заседании Центризбиркома сообщил член комиссии Борис Эбзеев. 

По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей. 

Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.

- Нескромный вопрос, а как за такой короткий срок Грудинин успел избавиться не только от счетов, но и от ценных бумаг? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Почему не известно, на какую сумму эти ценные бумаги и куда делись? Напомню, что тот же ЦИК только что отказался вообще принимать бумаги от кандидата Лисицыной только потому, что она не указала отсуствие у нее движения денег по сделкам, которых у нее и близко не было. А тут - ну не указал заграничные счета на выборах в Думу, ну позабыл про ценные бумаги в Австрии... Вот такой рассеянный. Хотелось бы все же знать про объемы денежных средств за границей и количество ценных бумаг там же у честного директора Грудинина, и как эти объемы соотносятся с легальными доходами указанного деятеля международного коммунистического движения?

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Всего комментариев к статье: 7
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ответ Пигидию
Будет весело и страшно///// написал 12.01.2018 20:49
Да чему там обновляться...Песня одна,еще с прошлого года:Пашу подставили,Все это брехня!Так было нужно для дела.Если ты не за латифундиста,то значит за Путина.Всем бегом голо-сувать за коммуниста-буржуина.Только так мы свернем шею ненавистному режиму...Продолжи сам,если хочешь.
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для Виктор +
отец Пигидий написал 12.01.2018 20:48
"если товарищ Грудинин выйдет в своей агитации за флажки" - этого никак не случится, поскольку сценарий для выходов/невыходов товарища Грудинина пишут те самые кукловоды, которые расставляют флажки. Все будет ок! Отработает на подтанцовках у Путлера товарищ Грудинин, и - если хорошо получится, назначат его путлеры "системным оппозиционером" вместо какого-нибудь Зюганова. А облажается если - дадут пендаля, так что через пару дней после ЛОХОТРОНА все вообще забудут, что был такой клоун.
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ИМПЕРИЯ
УГОЛОВНИКОВ написал 12.01.2018 20:46
ВСЕПОГАНАЯ ЗОМБОСРАНИЯ
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были счета
старый написал 12.01.2018 20:38
Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл.А говорили- колхозник.Учитесь работать в финансами.А то все лыжы,лыжы.
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(без названия)
Виктор + написал 12.01.2018 20:36
Мне бы тоже хотелось более подробно узнать о состоянии выдвиженца компартии. Однако, полагаю, что такая информация станет общеизвестной только в том случае, если товарищ Грудинин выйдет в своей агитации за флажки.
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 20:24
Хм... хочется узнать, что там обновилось на этот счет в методичках у овощей с овощебазы путенского повара Пригожина, которые убеждают, что надо ОБЯЗАТЕЛЬНО идти на так называемые избирательные участки, чтоб голосовать "за Грудинина против Путена".
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Уря!
Санек написал 12.01.2018 20:12
Может теперь у части придурков что-то зашевелится в их ...ной черепной коробке и они не пойдут на выборы.
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