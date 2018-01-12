Эксперт по радиации Мэтью Панчер, умерший в Лондоне как самурай, наверное, был убит силовигархией

Член британского парламента лейборист лорд Джефф Рукер обратился к премьер-министру Терезе Мэй с письмом о совершенных в Британии убийствах, в том числе подозрительной гибели эксперта по радиации Мэтью Панчера, принимавшего участие в расследовании обстоятельств отравления и смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, пишет новостной портал BuzzFeed, цитируя это письмо.

Рукер обвинил британское правительство в том, что оно "не сумело исполнить свой долг по обеспечению интересов" ученого Мэттью Панчера, найденного мертвым в своем доме в 2016 году, цитирует материал сайт InoPressa. Тело Панчера с ножевыми ранениями нашли спустя несколько недель после того, как "его исследование в ядерной области позволило судье определить, что перебежчик из КГБ Александр Литвиненко был убит в Лондоне российской секретной службой". Полиция и коронер объявили это самоубийством, заключив, что Панчер как-то ухитрился ударить и порезать себя двумя разными ножами.

Разведка США передала MI6 доказательства, свидетельствующие о связи смерти Панчера и еще 13 человек с российскими государственными либо мафиозными убийцами, однако полиция не рассматривала каждый из случаев как подозрительный.

По данным BuzzFeed, в письме Рукер задал вопрос, "почему правительство неоднократно отправляло Панчера в Россию с деликатными поручениями по ядерным исследованиям непосредственно до и после того, как открытое разбирательство в 2016 году использовало его изыскания для установки связи между Кремлем и убийством Литвиненко".

"Было известно, насколько взрывоопасен этот вопрос в отношениях между Великобританией и Россией, так почему доктора Панчера не отозвали?" - интересуется член палаты лордов.

На этой неделе демократы из комитета по международным делам сената США в докладе призвали "не игнорировать серию убийств, предположительно совершенных Россией в Британии и США".

"Не исключено, что Кремль мог задействовать свои спецслужбы в США, как это уже было в других странах. След таинственных смертей, все из которых относятся к людям, обладавшим информацией, разглашения которой Кремль не желал, не должен игнорироваться западными странами из убеждения в том, что им такие радикальные действия не угрожают", - говорится в докладе сенаторов.

По заключению коронера, смерть Панчера была самоубийством, но источники BuzzFeed в разведке США сообщали, что есть основания считать эту смерть насильственной.

Панчер принадлежал к команде ученых, во время исследований которых была найдена важная улика, давшая возможность британскому следствию прийти к выводу, что убийство Литвиненко, вероятно, было совершено по приказу президента РФ Владимира Путина.

Портал BuzzFeed опубликовал серию материалов расследования о секретной криминальной деятельности "российских киллеров" - якобы выполняющих "заказы" Кремля членов мафиозных группировок и спецслужб, которые иногда могут действовать вместе.

Напомним, Панчер был найден мертвым в своем собственном доме в Великобритании в мае 2016-го года. На теле 46-летнего эксперта были зафиксированы многочисленные раны, нанесенные двумя ножами. Тем не менее патологоанатом, изучивший труп Панчера, заявил, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Изначально медики решили, что мужчина нанес раны сам себе, но не стали полностью исключать вероятность убийства. Однако в ноябре, после дополнительных экспертиз, британский коронер утвердил версию суицида как основную и исключил возможное убийства эксперта по радиации.

От редакции: Трудно представить себе, конечно, как педантичный англичанин почтенного уже возраста - наносит себе многочисленные ножевые ранения двумя ножами у себя на кухне, не оставив предсмертной записки. Вот, кстати, традиционная улика, являющаяся доказательством самоубийства. Но у Панчера ничего такого не найдено - видимо, киллер, подосланный силовигархией, не силён был в письменном английском, зато внимательно смотрел "Убить Билла" и "Однажды в Америке"... Парадокс заключается в том, что лондонский коронер признал очевидное убийство самоубийством - видимо, хорошо заплатили пацаны из Пу-пула, и не забыли тоже что-то шепнуть на ухо, чтоб молчал. Впрочем, и смерть Ромы-Продюсера, отчаянно схожая со смертью Литвиненко - никто не признал убийством...

Д.Ч.

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