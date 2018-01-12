Мосизбирком потратит 232 миллиона рублей на магнитики и значки

Избирательная комиссия Московской области объявила конкурс на организацию фестиваля "Подмосковье выбирает!", который призван повысить явку на избирательных участках в день выборов президента России и губернатора региона. Как сообщает Znak.com, информация о тендере размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта - 232 млн рублей.

Предполагается, что мероприятия в рамках фестиваля будут проходить во всех муниципальных районах и городских округах области и помогут повысить явку на избирательных участках.

Согласно условиям конкурса, победитель должен будет найти помещения вместимостью от 500 до 45 тысяч человек или согласовать с властями открытые площадки.

Кроме того, избирком области намерен закупить сувенирную продукцию: 2 миллиона магнитиков, 1,3 миллиона брелоков, 2,5 миллиона значков, 38 тысяч шариковых ручек, 100 тысяч раскладных стаканчиков и так далее с соответствующей символикой. Источником финансирования выступает бюджет Московской области.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 января. Издание напоминает, что в 2015 году подобный фестиваль обошелся всего лишь в 193 тысячи рублей. "Таким образом, за три года мероприятие подорожало примерно в 1,2 тыс. раз. В Мособлизбиркоме к возросшим аппетитам относятся спокойно", - отмечают журналисты.