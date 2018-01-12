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Московский листок

Мосизбирком потратит 232 миллиона рублей на магнитики и значки

Опубликовано 12.01.2018 в разделе комментариев 3

Мосизбирком потратит 232 миллиона рублей на магнитики и значки

Избирательная комиссия Московской области объявила конкурс на организацию фестиваля "Подмосковье выбирает!", который призван повысить явку на избирательных участках в день выборов президента России и губернатора региона. Как сообщает Znak.com, информация о тендере размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта - 232 млн рублей.

Предполагается, что мероприятия в рамках фестиваля будут проходить во всех муниципальных районах и городских округах области и помогут повысить явку на избирательных участках.

Согласно условиям конкурса, победитель должен будет найти помещения вместимостью от 500 до 45 тысяч человек или согласовать с властями открытые площадки.

Кроме того, избирком области намерен закупить сувенирную продукцию: 2 миллиона магнитиков, 1,3 миллиона брелоков, 2,5 миллиона значков, 38 тысяч шариковых ручек, 100 тысяч раскладных стаканчиков и так далее с соответствующей символикой. Источником финансирования выступает бюджет Московской области.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 января. Издание напоминает, что в 2015 году подобный фестиваль обошелся всего лишь в 193 тысячи рублей. "Таким образом, за три года мероприятие подорожало примерно в 1,2 тыс. раз. В Мособлизбиркоме к возросшим аппетитам относятся спокойно", - отмечают журналисты.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 13.01.2018 07:57
По всей России деньги собрали, и столица гуляет, а больным детям на лечение "ДЕНЕГ НЕТ"! "Хорошая" власть, но мне такой НЕ НАДО!!!
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А чего стеснятся?
Тень написал 12.01.2018 22:58
Деньги-то электоратные, быдлячьи.
Ус..саться просто...
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уголовники сделают ВСЁ что бы отзомбировать рабов - для их легитимизации перед западом
есть ли хуже место на земле написал 12.01.2018 21:55
миллионы зомбычья в погонах и без, с деньгами и без - не понимают - ЧТО ВОЙНА ПРИ ПРАВЛЕНИИ УГОЛОВНИКОВ - НЕИЗБЕЖНА. а при такой большой территории, будет голод ибо, никто не сможет доставить еду в глубинку, а еды там нет своей - мордор закупает ВСЁ. без электричества и без топлива - мордор - погрузится в такой ад войны - что великая отечественная - покажется детским садиком.
Во время этой войны - а она будет гражданско-межнациональная, зомбычье будет резать скот, тех кто голосует или не голосует - ВСЕХ - будут резать грабить насиловать и пытать - погононосцы-садисты, похлеще фашистов.
А куда опустится мордор - после после всего этого - В МАССОВОЕ ЛЮДОЕДСТВО - все женщины будут изнасилованны до смерти, 95% мужчин будут убиты, а все дети превращены в живые консервы.
Уголовники в погонах - думают что они смогут жировать в убиваемой ими сране - эти упыри даже не понимают что они осуществляют величайший геноцид на планете.
Жить в мордоре - значит быть зомбыком или упырем садистом или дегенератом. Будущее хуже ада.
.
и живые позавидуют мертвым.
.
мордор-кущевка это быдблядизация дебилизация чурбанизация и концлагеризация всей сраны.
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