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Московский листок

Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 8

путин выборы
Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича

"По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

Сбор подписей в поддержку независимого кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина начался 5 января, а уже через неделю собрали 408 тысяч вместо необходимых трехсот. Вот же как надо собирать подписи! 

Владимир Владимирович собирает подписи...

Не успел наш дорогой Владимир Владимирович получить документы в ЦИК, как тысячи, а может быть и десятки тысяч патриотических граждан России кинулись собирать подписи по всей нашей необъятной родине. Днем и ночью, в мороз и снег люди царапали озябшими пальцами свои фамилии в подписных листах. Сибиряки и поморы, москвичи и ленинградцы, казаки и волжане - все как один стояли в очередях, чтоб поставить подпись за дорогого всем нам, любимого всем народом человека.

Это значит всего за 5 дней наш великий народ собрал необходимые подписи за Владимира Владимировича, а потом пошел за добавкой. И ничего, что закон позволяет подавать не более, чем 10-процентный резерв подписей - для Владимира Владимировича, думаю, соберут и миллион, и даже два миллиона! Покуда можно, до 31 января, будут идти и идти люди с влажными от слез радости подписными листами.

И что за глупость, что от одного региона должно быть не более 7,5 тысяч подписей? В одной Москве проживает 12 миллионов человек. Неужели найдется в столице много отщепенцев, кто откажется подписать за Владимира Владимировча? А значит 12 миллионов подписей, может, без малого, должно быть собрано в одной только Москве!

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

82 процента россиян, по данным ВЦИОМа, готовы проголосовать за Путина хоть сейчас. Но меня интересует, а кто эти ничтожные, гнусные и гадкие 18 процентов, которые не готовы? Неужели они едят один с нами хлеб, дышат одним с нами воздухом, пользуются одними с нами водопроводом и канализацией? 

Сейчас, когда тысячи патриотов мерзнут в ожидании счастливого момента, когда можно оставить свой след в подписном листе за Владимира Владимировча, неужели можно вот так спокойно - взять и не ожидать, не подписать?.. Как не лить слез счастья над подписным листом?

Я думаю, надо таких выявлять и исключать из нашего общества! Пусть едут на Украину скакать за Бандеру, в Израиль есть нерусскую мацу, в Америку заниматься гнусной русофобией. В крайнем случае пусть валят лес в Архангельской области, где их никто не видит.

Как можно учить детей или варить сталь, не подписавшись за Владимира Владимировича? Не понимаю...

Анатолий Баранов, патриот

PS. Я думаю, надо собирать подписи на соревновательной основе. Как-то наблюдал соревнования по рыбной ловле - на берегу размечаются участки метров по пять, и на каждом по рыболову. И кто вытянет больше бычков за определенный период времени, тот и чемпион. Также надо организовать и сбор подписей за Владимира Владимировича - кто в определенное время соберет больше со стандартного участка, тот самый лучший патриот и путинец. И из них можно назначать министров и губернаторов, даже полпредов президента в федеральных округах. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
ф3 написал 13.01.2018 08:37
учиться надо левым как собирать подписи и находить кандидатов за которых люди толпами будут голосовать. например КВАЧКОВ И др.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 13.01.2018 07:53
Эти собиратели - не имеют не только мозгов, но и совести!!!
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Re:
!!!Q!OQQ! I QJATOT!!!& написал 13.01.2018 01:51
Неужели вам не надоели безответственные лживые политики-мужчины, которые устраивают войны, занимаются политическими интригами и убийствами, разбазаривают и разворовывают государственный бюджет? Женщина - президент РФ - это же здорово! "
-То таки все правильно! ТОтаки Я дано пишу, что в кретинограде надо таки учредить Светлый Католический Праздник - День С-уки Невменяемой! Таки в этот праздник по кретинограду должны таки бегать распатланые и расхристаные бабы с безумными глазами и страшными лицами и вопить "Деточек поб-или-иии-и!"
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(без названия)
случайные процессы написал 13.01.2018 01:50
Странным образом карты биоритмов были совмещены.Баранов,неужели Вы не знаете что Трианон загнался?)))
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(без названия)
За Лисицину написал 13.01.2018 01:18
Женщины, голосуйте за Наталью Лисицину. Это единственный кандидат от рабочих. Остальные - все буржуи. Наталья Лисицина кроме специальности машиниста крана имеет высшее техническое образование. Руководит профсоюзом на большом заводе. Неужели вам не надоели безответственные лживые политики-мужчины, которые устраивают войны, занимаются политическими интригами и убийствами, разбазаривают и разворовывают государственный бюджет? Женщина - президент РФ - это же здорово! Наталья Лисицина, несомненно, в первую очередь будет решать именно проблемы женщин. Это проблемы с жильем, яслями, детскими садами, школами, недоступным для их детей высшим образованием, спекулятивными ценами на лекарства, постепенной заменой бесплатной медицины на платную и т.д. Выбор за вами!
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Лис написал 13.01.2018 00:52
Никакого патриотизма в пустых холодильниках и кошельках не бывает.Хер ему а не подпись!
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(без названия)
Насчет Путина написал 13.01.2018 00:47
Видно много бабла дают тем, кто собирает подписи.
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(без названия)
...а ведь не даром написал 13.01.2018 00:44
Время от времени необходимо проливать кровь патриотов,Баранов.
Кровопускание отлично помогает при многих заболеваниях.Особенно к ним относятся заболевания, относящиеся к группе т.н.хронических,-как то-косность,хандра,упадок сил.
Патриотизм является быть может подобием прививки,которую в обязательном порядке нужно прививать не только больным,но и здоровым людям.Эпидемии могут возникать если не будет патриотизма.
Хотя тот же патриотизм может являться и вирусом.Искусственным вирусом способным мутировать.
Формы мутации могут принимать весьма причудливые формы.
Я жду Баранов,когда Вы поймете формулу волхвов.
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