Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича

"По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

Сбор подписей в поддержку независимого кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина начался 5 января, а уже через неделю собрали 408 тысяч вместо необходимых трехсот. Вот же как надо собирать подписи!

Владимир Владимирович собирает подписи...

Не успел наш дорогой Владимир Владимирович получить документы в ЦИК, как тысячи, а может быть и десятки тысяч патриотических граждан России кинулись собирать подписи по всей нашей необъятной родине. Днем и ночью, в мороз и снег люди царапали озябшими пальцами свои фамилии в подписных листах. Сибиряки и поморы, москвичи и ленинградцы, казаки и волжане - все как один стояли в очередях, чтоб поставить подпись за дорогого всем нам, любимого всем народом человека.

Это значит всего за 5 дней наш великий народ собрал необходимые подписи за Владимира Владимировича, а потом пошел за добавкой. И ничего, что закон позволяет подавать не более, чем 10-процентный резерв подписей - для Владимира Владимировича, думаю, соберут и миллион, и даже два миллиона! Покуда можно, до 31 января, будут идти и идти люди с влажными от слез радости подписными листами.

И что за глупость, что от одного региона должно быть не более 7,5 тысяч подписей? В одной Москве проживает 12 миллионов человек. Неужели найдется в столице много отщепенцев, кто откажется подписать за Владимира Владимировча? А значит 12 миллионов подписей, может, без малого, должно быть собрано в одной только Москве!

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

82 процента россиян, по данным ВЦИОМа, готовы проголосовать за Путина хоть сейчас. Но меня интересует, а кто эти ничтожные, гнусные и гадкие 18 процентов, которые не готовы? Неужели они едят один с нами хлеб, дышат одним с нами воздухом, пользуются одними с нами водопроводом и канализацией?

Сейчас, когда тысячи патриотов мерзнут в ожидании счастливого момента, когда можно оставить свой след в подписном листе за Владимира Владимировча, неужели можно вот так спокойно - взять и не ожидать, не подписать?.. Как не лить слез счастья над подписным листом?

Я думаю, надо таких выявлять и исключать из нашего общества! Пусть едут на Украину скакать за Бандеру, в Израиль есть нерусскую мацу, в Америку заниматься гнусной русофобией. В крайнем случае пусть валят лес в Архангельской области, где их никто не видит.

Как можно учить детей или варить сталь, не подписавшись за Владимира Владимировича? Не понимаю...

Анатолий Баранов, патриот

PS. Я думаю, надо собирать подписи на соревновательной основе. Как-то наблюдал соревнования по рыбной ловле - на берегу размечаются участки метров по пять, и на каждом по рыболову. И кто вытянет больше бычков за определенный период времени, тот и чемпион. Также надо организовать и сбор подписей за Владимира Владимировича - кто в определенное время соберет больше со стандартного участка, тот самый лучший патриот и путинец. И из них можно назначать министров и губернаторов, даже полпредов президента в федеральных округах.

А.Б.