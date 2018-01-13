Заглянув случайно в зомбоящик, наткнулся на рекламу Пенсионного фонда РФ. В ней на голубом телеглазу утверждается, что якобы ваша пенсия будет тем больше, чем дольше вы будете работать и чем больше денег ваши работодатели будут перечислять в Пенсионный фонд. Буквально в разы. Более наглой и откровенной лжи, пожалуй, трудно встретить. По-кажу это на собственном примере.

У меня, по советским меркам, 50 лет непрерывного трудового стажа. Из них 25 лет приходится на период существования Пенсионного фонда РФ. За эти годы работодатели перечислили в него громадные суммы. Как вы думаете, во сколько раз моя трудовая пенсия по старости выше минимальной социальной пенсии по старости у человека, который ни дня не проработал, и за которого работодатели не внесли в Пенсионный фонд РФ ни копейки?

Так вот, как сообщили информагентства, минимальная пенсия в Москве в этом году составляет 17,5 тысячи рублей. Моя же пенсия, исчисленная Пенсионным фондом РФ за 50 лет высококвалифицированного труда после январского повышения составила 18,9 тысячи рублей. То есть пенсия у не работавшего гражданина лишь на 9% меньше, чем у человека, проработавшего 50 лет! Спрашивается, какой же смысл пахать 50 лет на это государство, перечисляя громадные суммы в Пенсионный фонд РФ, если в итоге после выхода на пенсию будешь получать тот же самый прожиточный минимум, что и не работавший человек? Поэтому, граждане, постарайтесь зарабатывать на жизнь так, чтобы как можно меньше платить Пенсионному фонду РФ, а лучше всего – вообще ничего не платить этим мошенникам. Ни в коем случае не устраивайтесь на работу, где платят «белую» зарплату, кормя эту подлую контору.