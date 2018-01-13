Заглянув случайно в зомбоящик, наткнулся на рекламу Пенсионного фонда РФ. В ней на голубом телеглазу утверждается, что якобы ваша пенсия будет тем больше, чем дольше вы будете работать и чем больше денег ваши работодатели будут перечислять в Пенсионный фонд. Буквально в разы. Более наглой и откровенной лжи, пожалуй, трудно встретить. По-кажу это на собственном примере.
У меня, по советским меркам, 50 лет непрерывного трудового стажа. Из них 25 лет приходится на период существования Пенсионного фонда РФ. За эти годы работодатели перечислили в него громадные суммы. Как вы думаете, во сколько раз моя трудовая пенсия по старости выше минимальной социальной пенсии по старости у человека, который ни дня не проработал, и за которого работодатели не внесли в Пенсионный фонд РФ ни копейки?
Так вот, как сообщили информагентства, минимальная пенсия в Москве в этом году составляет 17,5 тысячи рублей. Моя же пенсия, исчисленная Пенсионным фондом РФ за 50 лет высококвалифицированного труда после январского повышения составила 18,9 тысячи рублей. То есть пенсия у не работавшего гражданина лишь на 9% меньше, чем у человека, проработавшего 50 лет!
Спрашивается, какой же смысл пахать 50 лет на это государство, перечисляя громадные суммы в Пенсионный фонд РФ, если в итоге после выхода на пенсию будешь получать тот же самый прожиточный минимум, что и не работавший человек? Поэтому, граждане, постарайтесь зарабатывать на жизнь так, чтобы как можно меньше платить Пенсионному фонду РФ, а лучше всего – вообще ничего не платить этим мошенникам. Ни в коем случае не устраивайтесь на работу, где платят «белую» зарплату, кормя эту подлую контору.
гаденыщ написал 13.01.2018 07:12
Н орд - МАН написал 13.01.2018 04:38
идут они лесом
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У них все-путЁм.
А лесом идете Вы.
Следующий шаг - здравоохранение, потом образование.
Н орд - МАН написал 13.01.2018 04:35
на это НИКАКОГО !
на то что будет после него - есть !
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Как сильно Вы заблуждаетесь.
Н орд - МАН написал 13.01.2018 04:33
Так вот, как сообщили информагентства, минимальная пенсия в Москве в этом году составляет 17,5 тысячи рублей. Моя же пенсия, исчисленная Пенсионным фондом РФ за 50 лет высококвалифицированного труда после январского повышения составила 18,9 тысячи рублей. То есть пенсия у не работавшего гражданина лишь на 9% меньше, чем у человека, проработавшего 50 лет!
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У человека, не отработавшего ни дня - нет стажа, необходимого для получения пенсии.
Как и у не отработавшего "северный стаж", а также т.н. "вредный" стаж.
У нас вышедшие из душегубки живыми на пенсию (а это удается далеко не каждому) - получают по 13 тысяч при прож-минимуме в 12.
пора менять систему написал 13.01.2018 01:46
на это НИКАКОГО !
на то что будет после него - есть !
Гук написал 13.01.2018 01:42
.......... . . написал 13.01.2018 01:26
Гук написал 13.01.2018 00:50
идут они лесом
Лис написал 13.01.2018 00:44
Мещанин написал 13.01.2018 00:43