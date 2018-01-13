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Московский листок

Как можно меньше платить Пенсионному фонду РФ, а лучше всего - вообще ничего

Опубликовано 13.01.2018 автором ‎Владимир Дектерёв в разделе комментариев 10

пенсия пенсионный фонд
Как можно меньше платить Пенсионному фонду РФ, а лучше всего - вообще ничего

Заглянув случайно в зомбоящик, наткнулся на рекламу Пенсионного фонда РФ. В ней на голубом телеглазу утверждается, что якобы ваша пенсия будет тем больше, чем дольше вы будете работать и чем больше денег ваши работодатели будут перечислять в Пенсионный фонд. Буквально в разы. Более наглой и откровенной лжи, пожалуй, трудно встретить. По-кажу это на собственном примере.

У меня, по советским меркам, 50 лет непрерывного трудового стажа. Из них 25 лет приходится на период существования Пенсионного фонда РФ. За эти годы работодатели перечислили в него громадные суммы. Как вы думаете, во сколько раз моя трудовая пенсия по старости выше минимальной социальной пенсии по старости у человека, который ни дня не проработал, и за которого работодатели не внесли в Пенсионный фонд РФ ни копейки?

Так вот, как сообщили информагентства, минимальная пенсия в Москве в этом году составляет 17,5 тысячи рублей. Моя же пенсия, исчисленная Пенсионным фондом РФ за 50 лет высококвалифицированного труда после январского повышения составила 18,9 тысячи рублей. То есть пенсия у не работавшего гражданина лишь на 9% меньше, чем у человека, проработавшего 50 лет!

Спрашивается, какой же смысл пахать 50 лет на это государство, перечисляя громадные суммы в Пенсионный фонд РФ, если в итоге после выхода на пенсию будешь получать тот же самый прожиточный минимум, что и не работавший человек? Поэтому, граждане, постарайтесь зарабатывать на жизнь так, чтобы как можно меньше платить Пенсионному фонду РФ, а лучше всего – вообще ничего не платить этим мошенникам. Ни в коем случае не устраивайтесь на работу, где платят «белую» зарплату, кормя эту подлую контору.



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
гаденыщ написал 13.01.2018 07:12
ты же не бесплатно пахал- зарабатывал денюжку на жизнь себе
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Re:
Н орд - МАН написал 13.01.2018 04:38
В мои 52 года трудовой стаж у меня 3(три) года,чему я очень рад
идут они лесом
=============
У них все-путЁм.
А лесом идете Вы.
Следующий шаг - здравоохранение, потом образование.
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Re: какой же смысл пахать 50 лет на это государство
Н орд - МАН написал 13.01.2018 04:35
какой же смысл пахать 50 лет на это государство -
на это НИКАКОГО !
на то что будет после него - есть !
===============
Как сильно Вы заблуждаетесь.
Ответить
РЕ
Н орд - МАН написал 13.01.2018 04:33
Как вы думаете, во сколько раз моя трудовая пенсия по старости выше минимальной социальной пенсии по старости у человека, который ни дня не проработал, и за которого работодатели не внесли в Пенсионный фонд РФ ни копейки?
Так вот, как сообщили информагентства, минимальная пенсия в Москве в этом году составляет 17,5 тысячи рублей. Моя же пенсия, исчисленная Пенсионным фондом РФ за 50 лет высококвалифицированного труда после январского повышения составила 18,9 тысячи рублей. То есть пенсия у не работавшего гражданина лишь на 9% меньше, чем у человека, проработавшего 50 лет!
===============
У человека, не отработавшего ни дня - нет стажа, необходимого для получения пенсии.
Как и у не отработавшего "северный стаж", а также т.н. "вредный" стаж.
У нас вышедшие из душегубки живыми на пенсию (а это удается далеко не каждому) - получают по 13 тысяч при прож-минимуме в 12.
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какой же смысл пахать 50 лет на это государство
пора менять систему написал 13.01.2018 01:46
какой же смысл пахать 50 лет на это государство -
на это НИКАКОГО !
на то что будет после него - есть !
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(без названия)
Гук написал 13.01.2018 01:42
После выборов кормчий по любому пенс. возраст поднимет,вопрос сразу или как Бацька постепенно,кто пахал всю жизнь конечно окажется в проигрыше а тунеядцы в выигрыше ибо разница в пенсиях будет маленькая
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(без названия)
.......... . . написал 13.01.2018 01:26
по видимому в недалеком будущем до пенсий смогут доживать только "силовики" и чиновники. да и наплевать, нет смысла оттягивать конец.
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(без названия)
Гук написал 13.01.2018 00:50
В мои 52 года трудовой стаж у меня 3(три) года,чему я очень рад
идут они лесом
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(без названия)
Лис написал 13.01.2018 00:44
Солидарен на все 100%.В стране Господ и рабов нет никакой справедливости.Кругом только один беспредел.
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(без названия)
Мещанин написал 13.01.2018 00:43
Да давно так и делаем, не извольте беспокоиться. Пф &#8212;пирамида для лохов
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