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Московский листок

И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 3

Беседа главы Комитета 25 января/РОНД Игоря Стрелкова и Максима Калашникова о той нетривиальной ситуации, что сложилась с выдвижением Павла Грудинина в кандидаты на президентские выборы. Два взгляда на положение. Опасности и возможности.



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Всего комментариев к статье: 3
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Игра
Сторонник конспирологии написал 13.01.2018 08:07
Вообще, что-бы понять что происходит сегодня, надо вспомнить о том из чего оно вышло, то есть, хотя-бы о близком вчера, и вот напоминание https://www.youtube.com/watch?v=aUjN9uoXorQ Теперь немного о сегодня и перспективах https://www.youtube.com/watch?v=RTPhFttN0BM В общем когда нужно использовать народ истинные цели прикрываются "Геббельсовской" риторикой, которой народу "рисуют" воображаемую "морковку". Путин, придя во власть, отстранил от себя семибанкирщину и в противовес им, из своих, создал свой олигархат. Но вот сохранение во власти того клана, что работал на Запад еще в 90 - 93х, тоже было. Таким образом был создан противовес. Так образовались опять центры сил с разным видением развития будущего. Но так или иначе, ими "играют" мировые надгосударственные родственно -корпоративные силы Западной элиты. А цель их игры в отношении нас простого народа, давно известна, народ лишний, ресурсы должны принадлежать им, страна расчленена. Мы имеем дело с крупными предателями мотивированными жаждой наживы. Запад играет нашей элиткой, а та, нами. Настоящая национальная элита раздроблена, частью репрессирована, лишена средств, находится под надзором и подавляется. Теперь о выборах. Навальный введен в игру внешними игроками через внутренних, для улицы в нужный момент. По Путину и его клану, через Американский доклад и санкции, готовится удар. Что - то им надо. Путин через спортсменов выкинул белый флаг, посмотрим сработает ли. Ну и интересен информационный удар по Грудинину. Однако поскольку мы вовлечены в игру как массовка, учитывая ум психологию электората, агитационные и иные возможности кандидатов, в основном будут голосовать за две морковки, Путина и Грудинина. Может выскочит и кто иной. Но так или иначе, мы не на том уровне, что-бы иметь полную картину перед глазами. Но игра идет серьезно и настоящих игроков мы не видим.
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Сабачки лают караван идет.
Голос Джельсомино написал 13.01.2018 06:49
Ну а Стрелков прямо борется с Путиным день и ночь. Что он практического сделал в этой борьбе? Ничего. Поэтому, действительно, Грудинину наплевать, что там думают двое из комитета 25 января, умещающегося на одном диване.
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(без названия)
albertkkkk@mail.ru написал 13.01.2018 00:46
Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, ранее сообщить о которых претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.
Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев.
Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.
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