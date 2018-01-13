Беседа главы Комитета 25 января/РОНД Игоря Стрелкова и Максима Калашникова о той нетривиальной ситуации, что сложилась с выдвижением Павла Грудинина в кандидаты на президентские выборы. Два взгляда на положение. Опасности и возможности.
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
Всего комментариев к статье: 3Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Сторонник конспирологии написал 13.01.2018 08:07
Голос Джельсомино написал 13.01.2018 06:49
albertkkkk@mail.ru написал 13.01.2018 00:46
Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев.
Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.