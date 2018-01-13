И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике

Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?: Варианты ответов: Проголосую за Путина Проголосую за Грудинина Проголосую за Жириновского Проголосую за Собчак Проголосую за другого Вообще не пойду на выборы Пойду на выборы и испорчу бюллетень Заберу бюллетень с собой Результаты