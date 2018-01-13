И как же бизнесмен Грудинин "забыл" про 5 миллиардов на зарубежных счетах?

Теперь понятно, почему согласована кандидатура Грудинина. Славный спарринг-партнер: член Центризбиркома Борис Эбзеев в ходе регистрации кандидата на пост президента Павла Грудинина сообщил, что он в срочном порядке внес изменения в данные о самом себе. Речь, по словам Эбзеева, идет о пяти счетах в иностранных банках, которые Грудинин забыл указать ранее в документах.

Грудинин: Не только счета за границей но и ценные бумаги в Австрии

Бизнесмен Грудинин заявил активы меньше чем на полмиллиарда, а "забыл" указать активы на 5,119 млрд. То есть фактически забыл активы на сумму минимум в 10 раз больше, чем указал изначально.

На одном из счетов у него хранится 82 013 960 рублей (200 ценных бумаг, стоимость одной - 410 тыс. рублей), на втором - 2 495 567 640 рублей (200 ценных бумаг, стоимость одной - более 12,4 млн рублей), на третьем - 2 541 596 360 рублей (200 ценных бумаг, стоимость одной - более 12,7 млн рублей). Общая сумма - 5 119 177 960 рублей.

От редакции: А теперь займемся арифметикой, благо появились цифры.

Задекларированный доход П.Н.Грудинина по прошлому году чуть более 22 миллионов рублей - это приличная цифра, если на личное потребление (где-то 300 тысяч долларов), но это не капитал. Скажем, 5 миллиардов рублей - это где-то 75 миллионов долларов. Здесь уже капитал солидный.

Но давайте прикинем, сколько лет нужно копить, чтоб получилось 5 миллиардов при 22 миллионах годового дохода? У меня получается больше 200 лет, а столько не живут...

При этом мы знаем, что при самом образовании ЗАО "Совхоз имени Ленина" было принято решение не выплачивать дивидендов с прибыли. Прибылью распоряжался менеджмент, и по идее должен был пускать ее целиком на развитие. Но, как можно догадаться, прибыль эта шла не только в развитие, но и каким-то образом позволила накопиться на личных счетах П.Н.Грудинина аж 75 миллионам долларов.

Или у П.Н.Грудинина были какие-то дополнительные источники прибыли? Но почему они не задекларированы?

Да, может быть это западные активы давали такую сумасшедшую прибыльность? Но мы прекрасно знаем, что австрийские банки дают по денежным вкладам, особенно иностранцам, мизерные проценты, в лучшем случае покрывающие инфляцию, а то и нет. По ценным бумагам в Лихтенштейне доходность чуть выше, но именно чуть.

Такой вот директор-коммунист. Оборотистый.

А теперь, пожалуйста, скажите мне, что значит выражение "обосраться по нижнюю губу"?

Анатолий Баранов