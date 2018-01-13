12 января 2018 г. 11-летний Ваня Климонов развернул плакат перед зданием акимата Актюбинской области с обращением президенту Казахстана “Не лишайте меня и братишки еды, г-н Президент”.

Частный судебный исполнитель Арман Ахметов арестовал счет по которому сын известной в Актобе правозащитницы Ольги Климоновой получал пособия по потере кормильца.

Климонова с детьми вышла к акимату с требованием встречи с Б.Сапарбаевым.

Полицейские, сотрудники акимата заявили, что Сапарбаев в командировке. Позже зам.акима области Е.Нургалиев заявил, что Сапарбаев до 20 числа в отпуске!?

На встрече выяснилось, что семья Климоновых из-за многочисленных исков государственного должностного лица, директора “Центра адаптации несовершеннолетних Актюбинской области” Эльмиры Кадимовой бедствует. Арестованы все счета, единственное жилье, постоянные угрозы со стороны судоисполнителей.

Ваня Климонов признался, что в последний раз ел мясо на свое день рождение – 2 сентября 2017г.

При этих словах молодые чиновники акимата посмеивались заявив общественному защитнику Климоновых Алиме Абдировой: “Что вы здесь спектакль устраиваете?”

Сытые чиновники голодных детей не разумеют.

Член общественного комитета по защите прав детей О.Климоновой, директор ОО “Аслана” Самал Сельбаева обратилась к неравнодушным людям по оказании помощи семье Климоновых. Традиционно во время заготовки согыма казахи помогали нуждающимся.

20 января 2018г. в день памяти журналиста Андрея Климонова, когда аким Б.Сапарбаев выйдет из отпуска Ольга Климонова с детьми снова выйдет с требованием о встрече с акимом области касающиемя травли членов национального превентивного механизма против пыток.