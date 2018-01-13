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Московский листок

Сытые чиновники голодных детей не разумеют

Опубликовано 13.01.2018 автором Алима Абдирова в разделе комментариев 0

казахстан дети концлагерь
Сытые чиновники голодных детей не разумеют

Источник: socialismkz.info

12 января 2018 г. 11-летний Ваня Климонов развернул плакат перед зданием акимата Актюбинской области с обращением президенту Казахстана “Не лишайте меня и братишки еды, г-н Президент”. 

Частный судебный исполнитель Арман Ахметов арестовал счет по которому сын известной в Актобе правозащитницы Ольги Климоновой получал пособия по потере кормильца. 

Климонова с детьми вышла к акимату с требованием встречи с Б.Сапарбаевым. 

Полицейские, сотрудники акимата заявили, что Сапарбаев в командировке. Позже зам.акима области Е.Нургалиев заявил, что Сапарбаев до 20 числа в отпуске!? 

На встрече выяснилось, что семья Климоновых из-за многочисленных исков государственного должностного лица, директора “Центра адаптации несовершеннолетних Актюбинской области” Эльмиры Кадимовой бедствует. Арестованы все счета, единственное жилье, постоянные угрозы со стороны судоисполнителей. 

Ваня Климонов признался, что в последний раз ел мясо на свое день рождение – 2 сентября 2017г. 

При этих словах молодые чиновники акимата посмеивались заявив общественному защитнику Климоновых Алиме Абдировой: “Что вы здесь спектакль устраиваете?”

Сытые чиновники голодных детей не разумеют. 

Член общественного комитета по защите прав детей О.Климоновой, директор ОО “Аслана” Самал Сельбаева обратилась к неравнодушным людям по оказании помощи семье Климоновых. Традиционно во время заготовки согыма казахи помогали нуждающимся. 

20 января 2018г. в день памяти журналиста Андрея Климонова, когда аким Б.Сапарбаев выйдет из отпуска Ольга Климонова с детьми снова выйдет с требованием о встрече с акимом области касающиемя травли членов национального превентивного механизма против пыток.



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