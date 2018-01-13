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Московский листок

Сколково. Деньги украло начальство - судят рабочего.

Опубликовано 13.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Сколково. Деньги украло начальство - судят рабочего.

12 января около 7 вечера был отпущен из Кунцевского суда рабочий строитель Базаров. Суд по его делу перенесен на вторник, 16 января, на 10 утра.

Напоминаем, 11 января группа рабочих строителей пыталась навестить офис своей компании «Мегаполис» (расположен в Сколково, в офисном центре Квартал Менделеева). 58 работников этой строительной бригады, работавшей на возведении лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ», недополучили - за октябрь 2017 г. - 181 тыс. 740 руб.; за ноябрь 2017 г. - 1 389 тыс. 300 руб.; за декабрь 2017 г. - 206 тыс. 700 руб.

Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

Первый визит рабочих в офис произошел 29 декабря. В ходе переговоров работодатели обещали погасить задолженность 9 января, сразу же после праздников, однако ныне забыли о переговорах и не хотят видеть рабочих вовсе.

Рабочих, направляющихся в офис "Мегаполиса", вежливо затормозили сотрудники полиции. Людям предложили написать заявления и сдать их сотруднику ОБЭП. Внимание правоохранителей к проблеме невыплаты зарплаты - это несомненно хорошо, но обычно заявления в полицию пишут в добровольном порядке, а в данном случае, рабочих пригласили в порядке добровольно-принудительным.

После взятия объяснений, полиция оставила в отделении трёх рабочих, мотивировав это тем, что у них с документами не всё в порядке. Впрочем, двоих из них, продержав около двух часов, отпустили.

Базарова оставили ночевать в полиции. Днем 12 января привезли в Кунцевский суд, там мурыжили до 6-ти вечера, и, наконец, отпустили до вторника, 16 января, когда должно будет состояться перенесённое судебное заседание.

В общем, твердо стоит полиция в Сколково. А вот на чем, на позиции охраны интересов закона или на позиции защиты интересов бизнеса? Ну, думаю догадаться не трудно.



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