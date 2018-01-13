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Московский листок

Как собирают подписи за Путина

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 3

Сотрудник штаба Навального решил узнать, как устроена предвыборная кампания Владимира Путина изнутри.

А вот гляди ж ты, за считанные дни собрали таким макаром 400 тысяч подписей...



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
отец Пигидий написал 13.01.2018 12:33
Опять-таки, для поржать: "В России стартовала президентская гонка!" - https://twitter.com/NashaCanada/status/951696435971436545
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 13.01.2018 12:28
Так кто же вы такой Владимир Владимирович? Человек из ниоткуда? Голограмма?Амплитуда вероятностей? Светоносный эфир?...
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Как собирают подписи за Путина
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 13.01.2018 12:25
Вот так и "собирают".по другому они и не умеют и не хотят.а если бы даже захотели,то ничего у них бы не получилось.Впрочем,как и всегда и везде-одно только надувание щек,гнутие пальцев и качание понтов.Ну а что еще можно ожидать от мелкого гопника из питерской подворотни?!
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P.S.Пожелание редакции-Рад что обратили внимание на этот ролик,но хотелось бы более быстрого реагирования.
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