Как собирают подписи за Путина

Сотрудник штаба Навального решил узнать, как устроена предвыборная кампания Владимира Путина изнутри.
А вот гляди ж ты, за считанные дни собрали таким макаром 400 тысяч подписей...
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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отец Пигидий написал 13.01.2018 12:33
Лис написал 13.01.2018 12:28
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 13.01.2018 12:25
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P.S.Пожелание редакции-Рад что обратили внимание на этот ролик,но хотелось бы более быстрого реагирования.