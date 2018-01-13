В Коломне активист получил три года тюрьмы за картинку в "Однаклассниках"

Воскресенский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы гражданского активиста из Коломны Валентина Соколова, признав его виновным в распространении экстремистских материалов в социальных сетях, сообщил в фейсбуке активист Вячеслав Егоров со ссылкой на жену Соколова.

"Коломенского активиста Валентина Соколова сегодня осудили на 3 года. Закрыли прямо в зале суда. Он многодетный отец, у него четверо. Экстремизм за посты ВК. 282. Как мы любим. Дело сфабриковано полностью", - пишет Егоров.

По версии следствия, активист разместил у себя на странице в социальной сети «Одноклассники» изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию на странице в фейсбуке двух видеороликов расистского характера, сообщает "ОВД-Инфо".

По словам самого Соколова, картинку в «Одноклассниках» он репостнул с негативным комментарием: «Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать». Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке «Разное», но без сопровождающей надписи. Это и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.

Изначально уголовное дело возбудили за 21 картинку в «Одноклассниках» в июле 2016 года, но через год оно было закрыто. Вскоре, однако, производство по делу возобновили, хотя в обвинении осталась только одна картинка с «Одноклассников».

Соколов называет себя активистом, занимающимся темами экологии и местного самоуправления. В 2016 он был кандидатом в депутаты Мособлдумы от партии «Родина».