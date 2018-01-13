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Московский листок

В Коломне активист получил три года тюрьмы за картинку в "Однаклассниках"

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 7

В Коломне активист получил три года тюрьмы за картинку в "Однаклассниках"

Воскресенский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы гражданского активиста из Коломны Валентина Соколова, признав его виновным в распространении экстремистских материалов в социальных сетях, сообщил в фейсбуке активист Вячеслав Егоров со ссылкой на жену Соколова.

"Коломенского активиста Валентина Соколова сегодня осудили на 3 года. Закрыли прямо в зале суда. Он многодетный отец, у него четверо. Экстремизм за посты ВК. 282. Как мы любим. Дело сфабриковано полностью", - пишет Егоров.

По версии следствия, активист разместил у себя на странице в социальной сети «Одноклассники» изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию на странице в фейсбуке двух видеороликов расистского характера, сообщает "ОВД-Инфо".

По словам самого Соколова, картинку в «Одноклассниках» он репостнул с негативным комментарием: «Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать». Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке «Разное», но без сопровождающей надписи. Это и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.

Изначально уголовное дело возбудили за 21 картинку в «Одноклассниках» в июле 2016 года, но через год оно было закрыто. Вскоре, однако, производство по делу возобновили, хотя в обвинении осталась только одна картинка с «Одноклассников».

Соколов называет себя активистом, занимающимся темами экологии и местного самоуправления. В 2016 он был кандидатом в депутаты Мособлдумы от партии «Родина».

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 13.01.2018 16:09
"По словам самого Соколова, картинку в "Одноклассниках" он репостнул с негативным комментарием: "Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать". Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке "Разное", но без сопровождающей надписи."
- - - - - - -
Почему человек должен отвечать за программную систему "Одноклассников"? Если он однажды выразил свое отрицательное отношение к снимку, что еще нужно следствию и суду?
.
https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.266868.html
"42-летний Соколов - отец четверых детей."
http://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-aktivista-prigovorili-k-trem-godam-lisheniya-svobody-za-repost-v-socsetyah-226783.html
"В Коломне Соколов ... пытался добиться предоставления земель многодетным семьям".
- - - - - - -
В Глобальном Концлагере многодетность наказывается, о чем я предупреждал, а защитник многодетных - идейный враг. Этим объясняется то, что, как отмечает Соколов:
"Валентинов Соколовых довольно много, в каждой соцсети их несколько сотен - и несколько из них с моими фотографиями. Как они появились - не знаю" (там же).
.
То был намек: "Размножаешься? Твои профили размножим и исказим!".
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(без названия)
рашаведов написал 13.01.2018 15:18
правильное название города - КАЛомна!
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(без названия)
крэшнам написал 13.01.2018 14:41
При социализме он был борец, а при путинизме любой борец это экстремист. Вдруг против путинской власти пойдет, на нары его.
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(без названия)
крэшнам написал 13.01.2018 14:36
какая мощная смехдержава - картиночек боится..
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Дурной эколог перепутал социализм с капитализмом
Крокодил!!? написал 13.01.2018 13:31
При социализме он был борец, а при капитализме любой борец это экстремист. Вдруг против власти пойдет, на нары его.
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(без названия)
отец Пигидий написал 13.01.2018 12:52
Интересно... а вот за ту ненависть к европейцам\американцам или к украинцам, которую путлеровские пропагандоны, все эти чмoшные кисели-шапиры и прочие пушковы-скабеевы, изо дня в день 24 часа в сутки разжигают на путлеровских говноСМИ, кукловоды платят очень хорошие бабосы. Как говорится, кто б кукарекал про разжигание ненависти!
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(без названия)
-17 написал 13.01.2018 12:31
"где посадки?где посадки я вас спрашиваю?
-дык вот ж они!."
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