В Коломне активист получил три года тюрьмы за картинку в "Однаклассниках"

Воскресенский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы гражданского активиста из Коломны Валентина Соколова, признав его виновным в распространении экстремистских материалов в социальных сетях, сообщил в фейсбуке активист Вячеслав Егоров со ссылкой на жену Соколова.
"Коломенского активиста Валентина Соколова сегодня осудили на 3 года. Закрыли прямо в зале суда. Он многодетный отец, у него четверо. Экстремизм за посты ВК. 282. Как мы любим. Дело сфабриковано полностью", - пишет Егоров.
По версии следствия, активист разместил у себя на странице в социальной сети «Одноклассники» изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию на странице в фейсбуке двух видеороликов расистского характера, сообщает "ОВД-Инфо".
По словам самого Соколова, картинку в «Одноклассниках» он репостнул с негативным комментарием: «Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать». Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке «Разное», но без сопровождающей надписи. Это и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.
Изначально уголовное дело возбудили за 21 картинку в «Одноклассниках» в июле 2016 года, но через год оно было закрыто. Вскоре, однако, производство по делу возобновили, хотя в обвинении осталась только одна картинка с «Одноклассников».
Соколов называет себя активистом, занимающимся темами экологии и местного самоуправления. В 2016 он был кандидатом в депутаты Мособлдумы от партии «Родина».
Левон Георгиевич Казарян написал 13.01.2018 16:09
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Почему человек должен отвечать за программную систему "Одноклассников"? Если он однажды выразил свое отрицательное отношение к снимку, что еще нужно следствию и суду?
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https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.266868.html
"42-летний Соколов - отец четверых детей."
http://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-aktivista-prigovorili-k-trem-godam-lisheniya-svobody-za-r
"В Коломне Соколов ... пытался добиться предоставления земель многодетным семьям".
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В Глобальном Концлагере многодетность наказывается, о чем я предупреждал, а защитник многодетных - идейный враг. Этим объясняется то, что, как отмечает Соколов:
"Валентинов Соколовых довольно много, в каждой соцсети их несколько сотен - и несколько из них с моими фотографиями. Как они появились - не знаю" (там же).
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То был намек: "Размножаешься? Твои профили размножим и исказим!".
рашаведов написал 13.01.2018 15:18
крэшнам написал 13.01.2018 14:41
крэшнам написал 13.01.2018 14:36
Крокодил!!? написал 13.01.2018 13:31
отец Пигидий написал 13.01.2018 12:52
-17 написал 13.01.2018 12:31
-дык вот ж они!."