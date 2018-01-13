В погоне за копейкой в Копейске двое погибли, утилизируя родину как металлолом

В Копейске, где обрушилось здание заброшенной котельной, завершился разбор завалов: спасатели достали тела двух погибших. Предположительно, мужчина и женщина разбирали каркас здания на металлолом, когда их придавило бетонной плитой. Аварийно-спасательные работы стали одними из самых масштабных за последнее время для челябинских спасателей, отмечает "Интерфакс".

В пятницу днем обрушились плиты перекрытия заброшенного здания на старой шахте поселка Бажова в Копейске Челябинской области. Конструкция рухнула, произошел обвал крыши и верхних перекрытий.

Общий объем завалов составил около 150 кубических метров. По данным ГУ МЧС по региону, в общей сложности на месте работали 136 человек и 38 единиц техники. Это сделало работы на месте обрушения одними из самых масштабных за последнее время. На место прибыл начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Утром в субботу работы на месте обрушения завершились. В МЧС извлекли тела погибших - мужчины и женщины.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области, по факту смерти двух местных жителей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи считают, что погибшие под завалом собирали металлический лом, разбирая каркас здания.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- У меня в первой части первого романа описан подобный инцидент - правда, без летального исхода. Собственно, будь таковым исход - некому было бы и писать "Поэму столицы". Эпизод в ней, правда, за Себежем расположен: Папик (отец моей первой любви, Маши) договорился с односельчанами с утра пораньше снимать шифер с заброшенного коровника, ну и я на работы подрядился, не халявить же... Как самый лёгкий, на коровник забрался именно я, и оттуда по воздуху, в лопухи и крапиву сбрасывал шифер, иногда он раскалывался. И шифер-то не новый, но в 1997-м году и такой годился - хотя расхитители и не знали пока точно, на что он пойдёт, но ясно было одно: пора приватизировать. А вот под тем шифером был прелый, обмякший рубероид и гнилая обрешётка, и я так увлёкся сдиранием шифера, что нога провалилась (хорошо, что только одна). Падать там было метров с пяти - перелом и сотрясение, как минимум. Но удержался, потом посмотрел: что мне подстелила судьба в том месте. Клочок сена был, но маленький. После характерного для времени дела - пили местную, белорусскую "Московскую" водку под огурчики со своего огорода с трактористом экс-колхозным - он развозил добытое по дворам... Это я всё к тому, что с 1997-го года, за двадцать лет, за которые в СССР (1917-37) ударно строился и был уже построен индустриализированный социализм, у нас-то ничего не изменилось - всё то же медленное разворовывание, порой оборачивающееся летально. И не особо-то жалко их, металлоломщиков, в тюремных тех краях, сами себя и наказали - точнее, ветхая родина наказала... Кстати, с котельными на всех просторах экс-социалистической родины плохо дело - новые не строят, старые ветшают. А вот в карельских Пиндушах и котла-то к зиме нового не привезли - как живут, чёрт их знает. Путин, точнее... Но они его переизбирут, конечно: есть за что любить.

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