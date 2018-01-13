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Московский листок

Секретные спутники США доставляют на орбиту своими ракетами, неосвящёнными

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 2

сша космос
Секретные спутники США доставляют на орбиту своими ракетами, неосвящёнными

В ночь на субботу по московскому времени со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния успешно стартовала ракета-носитель Delta IV с засекреченным спутником NROL-47 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР). Трансляция запуска велась на канале корпорации United Launch Alliance в YouTube. 

Данный запуск первоначально должен был состояться еще 10 января, но его отложили из-за сильного ветра. На следующий день сотрудники United Launch Alliance дважды прерывали финальный отсчет, затем принялись устранять возникшие технические неполадки, и, как итог, отменили запуск. 

Сегодня запуск все-таки состоялся. Как отмечает ТАСС, спутник был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты. Вся информация о предназначении разведывательного спутника засекречена, как и деятельность НУВКР. 

Запуск ракеты-носителя Delta IV можно наблюдать на видеозаписи, размещенной ниже. Обратный отсчет последних десяти секунд перед стартом начинается на отметке 1:40:43.

Напомним, НАСА не планирует покупку у «Роскосмоса» мест на кораблях «Союз», сообщает Space News. «Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов», — сказал 13 декабря минувшего года представитель американского космического агентства Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX. 

По его словам, в распоряжении НАСА уже есть места для полета американских астронавтов на «Союзах» до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года. «Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет», — заявил представитель НАСА. 

Ширман также сообщил, что не исключает покупку дополнительных мест на «Союзах», в случае если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Маск не Рогозин
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 13.01.2018 14:24
Не беспокойтесь и не надейтесь,все у Маска будет в порядке.И Dragon будет возить астронавтов(в беспилотном варианте я уже и не помню сколько раз летал и успешно возвращался),и Falcon 9 летает,садится и снова запускается!А сколько путриоты кричали поначалу.что все это в Голливуде снимают,а уж как радовались неудачам наши СМИ!Из телевизора просто неслись стоны полного экстаза,куда там сексуальному оргазму.А как важно надувал щеки Рогозин и грозился батутом и ведром Не3 для каждого рАссеянина и бочки лично для Самого Верховного.Ну и где тот батут,Дмитрий Олегович?Заниматься развитием космонавтики(да просто любым ДЕЛОМ),это не собачку в банке топить.Что вы запоете.когда Маск запустит Falcon Heavy,недолго осталось?
Все,подчеркиваю,ВСЕ российские ракеты(которые являются советскими разработками) можно смело отправлять в утиль.Они становятся абсолютно не конкурентоспособными,даже если будут летать.в чем,судя по пополняющейся группировке спутников на дне мирового океана,уверенности нет.Да и сколько можно летать на "семерке",придуманной еще фон Брауном?СССР смог,пусть и с использованием германских наработок,создать с нуля самую передовую космонавтику,а путинская Россия,все время встающая с колен ее угробила!
Да забыл-зато мы самые духовные и великий Путин опять всех переиграл!Все.как один отдадим голоса за нашего Мудрейшего и Величайшего.
Противно видеть весь этот балаган.Воспользовавшись выражением ближайшего друга и соратника нашего "величайшего".позвольте закончить-Тьфу на вас.И еще раз,тьфу.
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(без названия)
Ничего у них не выйдет написал 13.01.2018 14:00
Неосвященные значит нет на них благодати, бесовские. Спутник без благодати аки ангел без крыльев.
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