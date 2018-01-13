Секретные спутники США доставляют на орбиту своими ракетами, неосвящёнными

В ночь на субботу по московскому времени со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния успешно стартовала ракета-носитель Delta IV с засекреченным спутником NROL-47 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР). Трансляция запуска велась на канале корпорации United Launch Alliance в YouTube.

Данный запуск первоначально должен был состояться еще 10 января, но его отложили из-за сильного ветра. На следующий день сотрудники United Launch Alliance дважды прерывали финальный отсчет, затем принялись устранять возникшие технические неполадки, и, как итог, отменили запуск.

Сегодня запуск все-таки состоялся. Как отмечает ТАСС, спутник был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты. Вся информация о предназначении разведывательного спутника засекречена, как и деятельность НУВКР.

Запуск ракеты-носителя Delta IV можно наблюдать на видеозаписи, размещенной ниже. Обратный отсчет последних десяти секунд перед стартом начинается на отметке 1:40:43.

Напомним, НАСА не планирует покупку у «Роскосмоса» мест на кораблях «Союз», сообщает Space News. «Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов», — сказал 13 декабря минувшего года представитель американского космического агентства Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

По его словам, в распоряжении НАСА уже есть места для полета американских астронавтов на «Союзах» до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года. «Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет», — заявил представитель НАСА.

Ширман также сообщил, что не исключает покупку дополнительных мест на «Союзах», в случае если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

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