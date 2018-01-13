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Московский листок

О национальной гордости дебилов (б...)

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 14

ракеты ядерные вооружения
О национальной гордости дебилов (б...)

Согласно проекту «Обзора ядерной политики» (Nuclear Posture Review) США, который опубликовало издание The Huffington Post, Россия имеет преимущества перед США «в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах».

Как я понимаю, в кремле и вокруг него уже сильно возгордились. Мы опять первые!

Хотя еще в анекдоте про Леонида Ильича, который и вправду успешно выигрывал гонку вооружений, он высказывался насчет лозунга "Догоним и перегоним Америку!" весьма скептически: "Догонять нужно, а вот обгонять не следует. А то увидят, что у нас жопа голая".

Давайте посмотрим, в чем стратегический противник видит "преимущества" РФ.

"Россия увеличивает количество платформ, которые могут быть оснащены как ядерным, так и обычным грузом. Среди перечисленных платформ, в частности, — межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, атомные подводные лодки. Кроме того, Вашингтон утверждает, что Москва разрабатывает новые виды оружия, в том числе ракету-перехватчик".

Среди "платформ" почему-то названы как ракеты, так и носители ракет - АПЛ. Но мы прекрасно знаем, что по количеству атомных подводных крейсеров, а также по числу ракет, расположенных на них, РФ традиционно отстает от США. И новые АПЛ типа "Борей" имеют серьезные конструктивные проблемы, главным образом с ракетами типа "Булава". О каких "преимуществах" здесь можно говорить?

В области стратегической авиации у нас также есть традиционное отставание от США, которое навряд ли будет преодолено.

Паритет обеспечивался за счет объективно более сильных РВСН у РФ, но на сегодня создание новых образцов МБР лишь уменьшает технологическое оставание от США, и никакого диспропорционального усиления не наблюдается.

Возможно, есть какие-то подвижки в области тактического ракетного ядерного вооружения - создание новых систем, способных нести как ядерное, так и неядерное вооружение. Но в США уже объявлено о возможном оснащении МБР "Трайдент" боеголовками тактического назначения, что устраняет диспропорцию и увеличивает угрозу их применения в локальных конфликтах...

При этом никто даже не вспоминает, что по договору о РСМД тактические ядерные заряды РФ уничтожались при помощи американцев, а вот американские - направлялись на базы хранения. То есть Пентагону есть, чем оснастить "Трайденты" в плане тактических зарядов, а вот чем Россия будет оснащать свои замечательные тактические ракеты - не понятно.

Делается еще один широкий шаг к ядерной войне

Что до ракеты-перехватчика, которую вроде бы разрабатывает Москва, то говорить об этой новой разработке на фоне многолетнего развертывания систем НПРО со стороны США даже как-то удивительно. Когда РФ говорит, что НПРО смещает ядерный баланс, в ответ США отвечают, что это сугубо оборонительные системы, не влияющие на расчет баланса стратегических наступательных вооружений. А вот когда просачивается информация о разработке в России какой-то еще не вполне понятной ракеты-перехватчика - это объявляется смещением баланса. 

Все это выглядит явным "натягиванием совы на глобус". 

Американский ВПК при очевидной поддержке администрации Трампа пытается выбить для себя дополнительные оборонные заказы, для чего выдумывается несуществующее превосходство РФ в стратегических и тактических ядерных силах. Это понятно.

Не понятно, чем пытается гордиться кремлевская администрация? Голой жопой?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 14
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Re: Кацапо-асадиты терпят очередную победу -- от Турции
Очковтиратель Сисянин написал 13.01.2018 20:32
Это все
Что останется
После тебя
Это все
Что возьму
Я с собой
Человек который не может произнести фамилию Навальный расчитал на месяцы вперед.
Выборы , а потом полный вывод войск из Сирии. Девальвация рубля. И построение Православной Руси Святой.
Ближайшие восемь лет.
Путин в Кремле, Трамп в Белом Доме. Нефть не ниже 60 долларов за баррель. РФ нищает, но не сдается. Умирают отбросы Русского Мира, старики, пролетарии, недоразвитые дети, некрасивые самочки.
В конце второго срока Трамп выдает кредит России триллион долларов США, хромая уточка громко хлопает дверью т.с.
Итоги.
РФ сильна и бедна, в стране жесточайший порядок, прорывные области науки начинают давать плоды ( это и двигателестроение, и квантовые компьютеры, генетика био и обычная ), население сокращено на миллионов двадцать-тридцать (избавились от баласта). Страна полностью перешла на свои товары, на импортные просто нет денег. Православие обязательно при приеме на хоть какую-нибудь работу.
Стражи Православной Революции питаются из спецмагазинов. И так далее по сценарию СССР, но без поклонения Западу, с ясными целями, с чистыми чекистскими руками, с настоящим русским православием.
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Сирия: сбит дорогостоящий русскiй БПЛА
Светослав.......... написал 13.01.2018 20:08
Ополченцы из "Нур-ад-дин Аз-Зенки" сбили россiйский беспилотник "Форпост" (лицензионная копия израильского IAI Searcher Mk II) на северо-востоке провинции Хама, где продолжаются тяжелые бои со сторонниками асадовского режима.
.
Стоимость комплекса в составе наземной станции и трех БПЛА составляет порядка 1 миллиарда фублев -- пламеннный прювет россiйским пенсионерам ))
.
Ответить
Кацапо-асадиты терпят очередную победу -- от Турции
Светослав.......... написал 13.01.2018 19:22
По идущим с севера Сирии сообщениям, наступление Асада и контрнаступление боевиков перешли оба в нудную фазу взаимной рубки и истребления. Стороны подбрасывают резервы, но в целом обстановка меняется пока плюс-минус километр.
.
В событиях отчетливо проявляется реальный характер идущей войны: Иран и россiя против Турции. Турки подбрасывают боевиков и массово вливают в них оружие, боеприпасы и технику, ее противники собирают со всей Сирии все, что есть, и пытаются завершить хоть какую-то фазу начавшейся операции. Пишут, что даже из-под Пальмиры переброшена часть ее гарнизона. В пустыне "бродят" порядка тысячи боевиков ИГИЛ, но ситуация в Идлибе признана более важной, чем риск третьего захвата Пальмиры.
.
Обстановку лучше всего передает асадовская журналистка Кинана Аллуш, известная своими игривыми селфи на фоне трупов в Алеппо:
.
"...Я не знаю, как мы хотим выиграть. Вся сила армии Асада, россiи и Ирана, также инструкторы собрались, чтобы разработать план операций на 3 месяца. И 3 месяца мы идем к своей цели, чтобы взять территории у террористов.
.
Но что же касается террористов -- они делают план операции за час, потом делают часовую операцию -- и возвращают все, что мы смогли у них отобрать за 3 месяца!
.
Сейчас в провинции Хама и в Идлибе мы вернулись к состоянию трехмесячной давности, когда начинали операцию... только у нас больше 1 000 убитых, а еще много танков подбито, сбито 3 самолета, и даже не посчитать, сколько складов оружия.
.
Почему так?.. Где вы, командиры, где министерство обороны? Армия Асада в окружении в провинции Идлиб и вызывает вас по рации: где вы, ради Аллаха спасите нас, террористы взяли машины и много оружия, наши солдаты плачут от страха и от предательства..."
.
Уже есть сообщения, которые, естественно, сложно проверить прямо сейчас, о гибели очередной порции российских "ихтамнетов", но как обычно, подтвердить это можно будет лишь некоторое время спустя из траурных сообщений в соцсетях.
.
В общем, победа в очередной раз выглядит как-то неубедительно. И атаки наших объектов, и война в Идлибе. Плюс партизанские налеты ИГИЛ в пустыне. Вьетнам и Афганистан в одном флаконе. Победу объявили, конечно, только затем, чтобы наше верховное божество могло покрасоваться на милитари-фоне. Его советники посчитали, что для "предвыборной" картинки фон что надо. А так -- никаких изменений нет и не предвидится.
.
И это пока ведь только война за захват территорий. Потом наступит новая фаза: контроль уже захваченного. И это новая война. Так что все еще впереди и очень надолго. Так, глядишь, Путину и в 22 году удастся снова прилететь в Хмеймим и снова объявить о победе. Такой день сурка.
.
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О маргинальной гордости коммунистов
Имперец35 написал 13.01.2018 18:30
Под знаменем марксизма-ленинизма коммунисты разрушили Российскую Империю!
Но устроить Мировую революцию не смогли и досады разрушили СССР!
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ъъ (13.01.2018 17:24) - ''Когда США выделят... дят... умолкая'' - А почему Россия должна безропотно
уступать кому бы то ни было ''свои'' рынки? написал 13.01.2018 18:22
Ничго личного - только бизнес! И какого кyя ты, ''россиянинъъ'', в большей мере озабочен зарплатами работников американской оборонки, нежели заработками русских рабочих?
Просперо
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Почему ты?Потом поймешь.Со временем.
новости на первом написал 13.01.2018 18:00
А что...неплохо Баранов!Вот дочка Трампа и могла бы поговорить о ядерном разоружении.Особенно о МБР водного и подводного базирования.
И обязательно о авиации.Без авиации ну никак нельзя.
А еще лучше было бы если бы дочь Трампа привела на телевидение свою подругу Машу или друга Бориса и они вдвоем(втроем)пошутили бы над Ким Чен Ином или над другими диктаторами.
В Москве в это время вышли бы на демонстрацию иностранные агенты с лозунгом"Свободу всем грызунам".
День сурка бы очень подошел как дата для такого события.
Вы Баранов,как патриот,могли бы возглавить колонну.
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РФ передает вооружений, сколько хватит на целую армию
россиянинъъ написал 13.01.2018 17:24
Баранов все время муссирует тему ядреного оружия. На самом деле его квартире в Крыму угрожает не оно, а намерения правителей РФ совершить очередное злодеяние: передать ВСУкраины десятки тысячи единиц оружия и техники. Бесплатно.
Когда США выделят Украине несколько автоматов и винтовок, СМИ РФ п.дят об этом месяц не умолкая. Когда РФ передает вооружений, сколько хватит на целую армию, авиацию и флот приличного по размерам государства, эти СМИ как языки в свои ж.пы засунули.
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Re: К закрытию проекта Россия? Очень похоже. - ПОЭТОМУ И ВОРУЮТ И УБИВАЮТ МИЛЛИОНАМИ
ГОТОВЯТСЯ ВОЙНУ РАЗВЯЗАТЬ написал 13.01.2018 17:01
ДАБЫ СКРЫТЬ ИТОГИ ГИНОЦИДА И УНИЧТОЕНИЕ ВСЕЙ СРАНЫ. в любом случае - что бы не делали ХОТЬ КТО - будет все хуже и хуже - и в итоге распад через войну концлагерь гулаг в масштабах всей сраны. эпоха величейшего садизма, а в оконцовке - великий голод и массовые людоедства - по всей сране. погононосцы и богатье каратели депутан судьи - ВОТ КТО ИСТРЕБЛЯЕТ НАРОД И ВЕДЁТ МОРДОР К ВОЙНЕ. можно же прочитать раввина Шнеерсовна, план Голгофа, Гарвардский проект (Г.Климов "Князь мира сего"), доктрину Даллеса, и посмотрите зомбоящик - там же В ЧИСТОМ ВИДЕ ДОКТРИНА ДАЛЛЕСА. а заканчивается правление уголовников - всегда тюрьмой и войной. мордором правят убийцы - они все в депутанах, в сульях, в прокурорах, с полицаях, сам резидент - серийный убийца хуже гитлера. каждый кто богат в концлагере - получил свои миллиарды - С ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА.
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(без названия)
Крылов написал 13.01.2018 16:09
Ах, Моська! Знать она "сильна", коль лает на слона!
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(без названия)
Тратить средства написал 13.01.2018 15:47
На вооружение , которое никогда не будет использовано это таки дебилизьм. Особенно сейчас и особенно Россией.
За этими ненужными тратами чувствуется план. И это серьезнее распила. Что то грядет.
Власти давно и упорно шаг за шагом сворачивают российскую экономику. Предприятия исчезают тысячами. Вот к чему это? К развитию? Нет. К закрытию проекта Россия? Очень похоже.
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(без названия)
Мозгоклюй написал 13.01.2018 15:16
" движки в СШП поставляют из Химок"
--
А также в Германию (родину нацизма!) из РФ газопроводы строят, под радостное улюлюканье дебилов. А как же "диды воевали"?? При этой Хуйлопия ведет войну против Украины!Вот где дебилизм.Про то что пидорашка покупает в США винду, андроид, оффис и другие программы и не говорим.Как не говорим про две сотни боингов, летающий над пидрасией.Про форды, кока-колу,мандональдсы, прокат американских фильмов и т.п.
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Re:
Правдорубченко написал 13.01.2018 14:25
воевать никто и при СССР не собирался, попилинг, сэр. ничего личного. точнее, лично распрекрасное дружбанство и мафиозничество. До сих пор движки в СШП поставляют из Химок (через офшор, разумеется).
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вот Павел Николаевич победит,
Правдорубченко написал 13.01.2018 14:21
офшорных воров прижмут, олиграхов раскулачат и оборонный бюджет будет офигительный. Хватит на совместные распилы ракетной мафии с пиндсоами, как в 1980-х.
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(без названия)
Лис написал 13.01.2018 14:08
Смешно утверждать что либерастия из Кремля будет воевать со своими Хозяевами.
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