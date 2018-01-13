О национальной гордости дебилов (б...)

Согласно проекту «Обзора ядерной политики» (Nuclear Posture Review) США, который опубликовало издание The Huffington Post, Россия имеет преимущества перед США «в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах».

Как я понимаю, в кремле и вокруг него уже сильно возгордились. Мы опять первые!

Хотя еще в анекдоте про Леонида Ильича, который и вправду успешно выигрывал гонку вооружений, он высказывался насчет лозунга "Догоним и перегоним Америку!" весьма скептически: "Догонять нужно, а вот обгонять не следует. А то увидят, что у нас жопа голая".

Давайте посмотрим, в чем стратегический противник видит "преимущества" РФ.

"Россия увеличивает количество платформ, которые могут быть оснащены как ядерным, так и обычным грузом. Среди перечисленных платформ, в частности, — межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, атомные подводные лодки. Кроме того, Вашингтон утверждает, что Москва разрабатывает новые виды оружия, в том числе ракету-перехватчик".

Среди "платформ" почему-то названы как ракеты, так и носители ракет - АПЛ. Но мы прекрасно знаем, что по количеству атомных подводных крейсеров, а также по числу ракет, расположенных на них, РФ традиционно отстает от США. И новые АПЛ типа "Борей" имеют серьезные конструктивные проблемы, главным образом с ракетами типа "Булава". О каких "преимуществах" здесь можно говорить?

В области стратегической авиации у нас также есть традиционное отставание от США, которое навряд ли будет преодолено.

Паритет обеспечивался за счет объективно более сильных РВСН у РФ, но на сегодня создание новых образцов МБР лишь уменьшает технологическое оставание от США, и никакого диспропорционального усиления не наблюдается.

Возможно, есть какие-то подвижки в области тактического ракетного ядерного вооружения - создание новых систем, способных нести как ядерное, так и неядерное вооружение. Но в США уже объявлено о возможном оснащении МБР "Трайдент" боеголовками тактического назначения, что устраняет диспропорцию и увеличивает угрозу их применения в локальных конфликтах...

При этом никто даже не вспоминает, что по договору о РСМД тактические ядерные заряды РФ уничтожались при помощи американцев, а вот американские - направлялись на базы хранения. То есть Пентагону есть, чем оснастить "Трайденты" в плане тактических зарядов, а вот чем Россия будет оснащать свои замечательные тактические ракеты - не понятно.

Делается еще один широкий шаг к ядерной войне

Что до ракеты-перехватчика, которую вроде бы разрабатывает Москва, то говорить об этой новой разработке на фоне многолетнего развертывания систем НПРО со стороны США даже как-то удивительно. Когда РФ говорит, что НПРО смещает ядерный баланс, в ответ США отвечают, что это сугубо оборонительные системы, не влияющие на расчет баланса стратегических наступательных вооружений. А вот когда просачивается информация о разработке в России какой-то еще не вполне понятной ракеты-перехватчика - это объявляется смещением баланса.

Все это выглядит явным "натягиванием совы на глобус".

Американский ВПК при очевидной поддержке администрации Трампа пытается выбить для себя дополнительные оборонные заказы, для чего выдумывается несуществующее превосходство РФ в стратегических и тактических ядерных силах. Это понятно.

Не понятно, чем пытается гордиться кремлевская администрация? Голой жопой?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск