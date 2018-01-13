В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран

Участник встречи с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался в ходе мероприятия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена КПРФ Александра Ющенко. "Лайф" утверждает, что плохо с сердцем стало члену совета ветеранов Сергею Захарову.
Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.
Грудинин в субботу в Центральном доме литераторов в Москве проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности.
По словам Ющенко, одному из участников мероприятия стало плохо. "У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и "скорая" приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", - сообщил член КПРФ.
В конце декабря Коммунистическая партия Российской Федерации назвала своего кандидата в президенты - впервые за много лет им стал не Геннадий Зюганов, а Павел Грудинин - беспартийный директор совхоза им. Ленина.
Напомним, у кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках. Об этом на заседании Центризбиркома сообщил член комиссии Борис Эбзеев.
По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.
Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.
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Хм. написал 13.01.2018 20:45
значит дебил блть написал 13.01.2018 20:39
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мои многовековые наблюдения над казачеством показывают что у музиков из сей прослойки не все в порядке с головами...
это также как у америкосов - с негритюнской прослойкой - очень мало адекватных
-- можно много народов обсуждать - на этот счет есть закрытая и довольно точная статистика...
отец Пигидий написал 13.01.2018 19:52
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Молодец Генчик! Пока все были в сборе, тут же предложил попрощаться с почивщим, благо сам зал к этому располагал - ЗАЛ ДЛЯ ПРОЩАНИЙ.
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А вообще ветерану еще повезло, что склеил лыжи по доброй воли, без какого-либо насилия извне. А то вот в В ХМАО после казачьего банкета один бравый казак расчленил другого: по версии следствия, после мероприятия ряд его участников решили отметить прошедшее собрание и до вечера распивали алкоголь. Один из мужчин не вернулся домой. Причем расчленение произошло в не абы где, а в культурном центре, расположенном аккурат напротив здания правительства ХМАО (Подробнее: http://www.newsru.com/crime/12jan2018/cossackbanketmrd.html).
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Так что ветеран, самостоятельно склеивший лыжи на встрече Зюганова с Грудининым, еще легко отделался, если че...
гаденыщ написал 13.01.2018 19:49
гаденыщ написал 13.01.2018 19:41
bn написал 13.01.2018 19:09
Опечатка .. написал 13.01.2018 17:04
ПроцэДура..выжывания на ... написал 13.01.2018 17:00
СтарпЁр написал 13.01.2018 16:51
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Чмо Алкашное написал 13.01.2018 16:40
не вынесла душа поэта позора мелочных обид,
того стыда за кандидата,
что предал родину и бззздит
сказать всю правду нам про супостата,
что грабит родину, народ
и как-бы поднимает МРОТ...