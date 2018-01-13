В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран

Участник встречи с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался в ходе мероприятия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена КПРФ Александра Ющенко. "Лайф" утверждает, что плохо с сердцем стало члену совета ветеранов Сергею Захарову.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.

Грудинин в субботу в Центральном доме литераторов в Москве проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности.

По словам Ющенко, одному из участников мероприятия стало плохо. "У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и "скорая" приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", - сообщил член КПРФ.

В конце декабря Коммунистическая партия Российской Федерации назвала своего кандидата в президенты - впервые за много лет им стал не Геннадий Зюганов, а Павел Грудинин - беспартийный директор совхоза им. Ленина.

Напомним, у кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках. Об этом на заседании Центризбиркома сообщил член комиссии Борис Эбзеев.

По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.

Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.

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