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Московский листок

В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 10

левый фронт кпрф выборы президент
В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран

Участник встречи с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался в ходе мероприятия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена КПРФ Александра Ющенко. "Лайф" утверждает, что плохо с сердцем стало члену совета ветеранов Сергею Захарову.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.

Грудинин в субботу в Центральном доме литераторов в Москве проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности.

По словам Ющенко, одному из участников мероприятия стало плохо. "У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и "скорая" приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", - сообщил член КПРФ.

В конце декабря Коммунистическая партия Российской Федерации назвала своего кандидата в президенты - впервые за много лет им стал не Геннадий Зюганов, а Павел Грудинин - беспартийный директор совхоза им. Ленина.

Напомним, у кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина были счета в иностранных банках. Об этом на заседании Центризбиркома сообщил член комиссии Борис Эбзеев. 

По его словам, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов Грудинин внес изменения в сведения о себе, указав, что у него имелись пять счетов в австрийском банке, сообщить о которых ранее претендент забыл. На данный момент все счета закрыты, остаток на одном из них превысил 16 млн рублей. 

Кроме того выяснилось, что Павел Грудинин владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же австрийском банке, сообщил Эбзеев. Летом 2016 года в декларации, поданной в избирком накануне выборов в Госдуму, бизнесмен утверждал, что никаких ценных бумаг, кроме акций компании, которую он возглавляет, у него нет.

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Всего комментариев к статье: 10
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Умер прямо на встрече с кандидатом?
Хм. написал 13.01.2018 20:45
Плохой знак. Грудинину стоило бы задуматься, а нужно ли ему все это.
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один бравый казак расчленил другого
значит дебил блть написал 13.01.2018 20:39
А то вот в В ХМАО после казачьего банкета один бравый казак расчленил другого
---
мои многовековые наблюдения над казачеством показывают что у музиков из сей прослойки не все в порядке с головами...
это также как у америкосов - с негритюнской прослойкой - очень мало адекватных
-- можно много народов обсуждать - на этот счет есть закрытая и довольно точная статистика...
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(без названия)
отец Пигидий написал 13.01.2018 19:52
Что значит "в зале ЦДЛ для прощаний"? Это похоронный, что ли, зал, где выставляют перед встречей с богом разных литераторов, чтоб желающие могли с ними попрощаться? И потом... В ЗАЛЕ ДЛЯ ПРОЩАНИЙ ВСТРЕЧА - о-фи-геть!
.
Молодец Генчик! Пока все были в сборе, тут же предложил попрощаться с почивщим, благо сам зал к этому располагал - ЗАЛ ДЛЯ ПРОЩАНИЙ.
.
А вообще ветерану еще повезло, что склеил лыжи по доброй воли, без какого-либо насилия извне. А то вот в В ХМАО после казачьего банкета один бравый казак расчленил другого: по версии следствия, после мероприятия ряд его участников решили отметить прошедшее собрание и до вечера распивали алкоголь. Один из мужчин не вернулся домой. Причем расчленение произошло в не абы где, а в культурном центре, расположенном аккурат напротив здания правительства ХМАО (Подробнее: http://www.newsru.com/crime/12jan2018/cossackbanketmrd.html).
.
Так что ветеран, самостоятельно склеивший лыжи на встрече Зюганова с Грудининым, еще легко отделался, если че...
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(без названия)
гаденыщ написал 13.01.2018 19:49
Если бы ветеран умер вне мероприятия, СМИ бы и не вспомнили про ветерана. А так можно нагадить Грудинину хоть немножко чем то.
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(без названия)
гаденыщ написал 13.01.2018 19:41
вы бы лучше про грудинина написали и его программу , было бы больше пользы.
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(без названия)
bn написал 13.01.2018 19:09
Эх.... жизнь, доверенные лица....
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Re: Лица со слабым Сердечком при отправлении в Такие Душные походы...а там очевидно было душно..
Опечатка .. написал 13.01.2018 17:04
Милдронат заказали разработке в 1971 гаду а готовить их начали с 1973 года..массово..
Ответить
Лица со слабым Сердечком при отправлении в Такие Душные походы...а там очевидно было душно..
ПроцэДура..выжывания на ... написал 13.01.2018 17:00
Вы кто еще жывой --перед такой Процэдурой перед выходом за 1 час выпейте 1 таблетку -250 мг..Милдронат а фтарую вальмите с собой выпьете через 4 часа..Эти Милдронаты с Мильдонием --Хорошо Рэкламировала Маня Шарапова ..она с децтва страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и 12 лет пила милдронат ..всегда была в норме при физнагрузках и при жаре..Эти Таблетки были разработаны по заказу Генштаба МО СССР-в 1991 году..для бойцов Спецназа--при выполнении спецзадач и сверх нагрузках на всех температурных рэжымах..и температура в зале сварила --умершего участнмика встречи...Дикость на к примеру в США есть Кэндышн везде ..дома..в авто на работу ..в офисе..а здооровым фсе по х............................................................................ю
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жаль человека, конечно, но ...
СтарпЁр написал 13.01.2018 16:51
... ветеран - он же не железный, даже если он свадебный ветеран ... сколько-ж можно-с по подобным мероприятиям разнарядки выполнять ...
***
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не вынесла душа поэта
Чмо Алкашное написал 13.01.2018 16:40
одному из участников мероприятия стало плохо.
не вынесла душа поэта позора мелочных обид,
того стыда за кандидата,
что предал родину и бззздит
сказать всю правду нам про супостата,
что грабит родину, народ
и как-бы поднимает МРОТ...
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