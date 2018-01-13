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Московский листок

В Чехии побеждает атакованный вчера феменками Земан

Опубликовано 13.01.2018 в разделе комментариев 2

чехия выборы президент
В Чехии побеждает атакованный вчера феменками Земан

Действующий президент Чехии Милош Земан не смог одержать победу на выборах в первом туре, констатировало Чешское статуправление (ЧСУ). По итогам первого тура выборов президента он набирает чуть меньше 40% голосов. 

"Второе место занимает экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у него 25,5% голосов. Остальные семь претендентов на пост главы государства набрали от 0,5% до 9,6% голосов", - цитирует РИА "Новости" сообщение ЧСУ. 

По данным ЧСУ, Земану на выборах отдали предпочтение в основном жители сел и небольших городов. За Драгоша преимущественно голосовали жители крупных городов, включая Прагу. 

Президентские выборы проходили в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие около 60% зарегистрированных избирателей, которые имели возможность проголосовать за одного из девяти кандидатов. 

Второй тур пройдет через две недели. 

Накануне голосования предполагалось, что лидеры правых партий и некоторые из кандидатов в президенты намерены призвать своих сторонников голосовать за Драгоша. Он поддерживает евроатлантическую направленность внешней политики страны, выступает за сохранение антироссийских санкций и дистанцируется от излишнего сближения с Китаем. 

Земан видит в сотрудничестве с Россией и Китаем большой экономический потенциал для своей страны, считает фактически решенным вопрос Крыма и абсолютно выступает против приема беженцев из мусульманских стран.

Напомним, вчера в Праге в день президентских выборов на избирательном участке, где голосовал действующий глава государства Милош Земан, произошел инцидент. Украинская активистка движения Femen внезапно выскочила из толпы журналистов и оголила грудь, на которой была надпись "Земан - потаскуха Путина". Эту же фразу она прокричала несколько раз.

По информации "Чешского телевидения", речь идет об активистке Ангелине Диаш. До появления Земана на избирательном участке в столице Чехии она пряталась в толпе представителей СМИ. Когда глава государства подошел к столу избирательной комиссии и готовился предъявить свои документы, Диаш подбежала к нему.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
патриот ну совсем истинный написал 14.01.2018 03:29
Жалко Ельцин уже умер,а то бы они с этим Земаном оркестром хорошо подирижировали,да и потом можно было пописать вместе на колесо.Вот они бы точно спелись.Или правильно-спились?Одно скажу,наш человек!Надо ему посылочку с боярышником отправить,пусть заценит,как крупный специалист с большим стажем.
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(без названия)
daa написал 13.01.2018 21:23
алкаш победит.
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