Похоже, Нарусова так напугала Путина, что он сделал Ксюшу кандидаткой

Году этак в 2005-м мой приятель и сосед по кабинету делал интервью с бессменной сенаторшей Совфеда Людмилой Нарусовой.
В нем она на полном серьезе заявила, что ее 24-летня дочь Ксения вполне созрела для того, чтобы стать депутатом Госдумы.
Почему нас это насмешило? Потому что именно на тот момент указанная дочка занимала телепроекте «Дом-2» должность, каковую журналисты называли без затей - «разводящая по постелям».
А тем временем широкая педагогическая, родительская, медицинская, юридическая и т.п. общественность вели кампанию за закрытие скандального «телеборделя».
У народа в союзниках были Госдума и Мосгордума, Мосгорпрокуратура и МВД, Минкульт… А также Совет православной общественности при тогдашнем спикере Совфеда С.Миронове.
Главная претензия к закоперщикам проекта заключалась в том, что они вовлекают молодежь в проституцию, вызывая ранний и нездоровый интерес «к беспорядочной половой жизни».
А ведущий природоохранитель той поры Олег Митволь утверждал, что влюбленные «домушники» загадили презервативами самые живописные места окрестностей Истры. На берегу которой, собственно, указанный премиальный дом все строится и строится более 10 лет.
От всех наседавших моралистов сама Ксения Анатольевна оборонялась очень изобретательно. Однако именно противозачаточные резинотехнические изделия и мешали широкой публике представить ее в кресле парламентария нижней палаты.
Вскоре она покинула «гнездовье разврата» и занялась бурной общественной деятельностью.
Вы помните, конечно, ее участие в знаменитой «революции мохнатых шуб» зимой 2011 - летом 2012 гг.
С трибуны митингов она произносила самые крамольные речи. И впервые, можно сказать, выступила с завуалированной критикой властей и порядков своего «крестного отца» Владимира Владимировича.
Его она впервые увидела еще 9-летней девочкой, когда он работал у ее отца вице-мэром Санкт-Петербурга. В общем, как часто бывает, дитя выросло, а мы и не заметили.
Ее критика Кремля стала сенсацией всех времен и народов. И хотя самого «друга семьи» она не трогала, не требовала его отставки, как другие участники митингов, само ее участие в маршах противников президента В.Путина выглядело эпатажным и вызывающим. Ее уже начали называть «одним из лидеров оппозиции».
Власть в долгу не осталась и однажды провела с ней свой излюбленный прием «Фэйсом об тэйбл» (см.дело Сердюкова-Васильевой).
Рано утром 11 июня 2012 года к ней на квартиру в сопровождении телегруппы нагрянули «маски-шоу». Мало того, что они обнаружили в ней целого оппозиционера Яшина - это было бы полбеды.
В домашнем сейфе скромной журналистки обнаружился 1 млн. евро и 500 тыс. долларов, аккуратно упакованных в конверты. Естественно, все эти богатства нежданные гости увезли. А ей потом сказали открытым текстом: чтобы иметь такие деньжищи, нужно 20 лет беспорочного труда.
Скандал? Скандал! Но вы не знаете бойцовских качеств Людмилы Борисовны, которая как львица бросилась на защиту дочурки.
Венцом оборонно-наступательной тактики и стратегии явилось ее интервью «Это мое политическое завещание» в «Новой газете» 9 ноября 2012 г.
В нем мама дала волю всем своим чувствам и претензиям к «другу семьи». Вот характерный для нее оборот от третьего лица: «…В 91-м году, когда с клеймом сотрудника КГБ было вообще невозможно устроиться на работу, твой муж взял на работу Владимира Владимировича. Почему же он теперь лишает тебя работы, да еще и Ксению лишил?»
Здесь она снова высказала несогласие с официальной версией смерти мужа, приключившейся с ним от «инфаркта» в светлогорской гостинице в феврале 2000 года.
Вот один из ключевых моментов, который, во избежание кривотолков и обвинений в неправильной трактовке, нужно цитировать дословно:
« - Официально Собчак умер от остановки сердца. Это был не инфаркт. Рубцы на сердце были старые, от того инфаркта, который он перенес в 97-м году. А почему остановилось сердце, это уже вопрос.
- Вы знаете, почему?
- Я знаю, почему, но говорить об этом, я думаю, не стоит.
- Вы боитесь?
- Я не за себя боюсь.
- За Ксению?
- Естественно. Я вижу, на что способны люди, которые не хотят слышать слова правды. Но все эти документы хранятся за рубежом, в сейфе, поэтому даже если со мной что-то случится, они есть.
- Эти люди во власти сейчас?
- Часть из них во власти.
- А зачем им надо было убрать Собчака?
- Я бы не хотела об этом говорить...» (https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/08/52265-lyudmila-narusova-171-eto-moe-politicheskoe-zaveschanie-187).
Блестящие намеки, господа, не так ли? Заботливая мама дает понять своему благодетелю, что тайны смерти ее мужа могут заговорить в любой момент. А это может быть и яд, удавка, да что угодно.
Друг семьи намек понял. Вскоре Ксюше дали престижную должность ведущей на телеканале «Дождь».
Сама же Людмила Борисовна в 3-й раз получила пост члена Совфеда от республики Тува. Ну, той самой, где мы с вами по «два часа гоняемся за одной щукой».
А теперь вспомните ее желание видеть дочку в депутатском кресле. Вспомнили? Так вот у журналистов-«собчаковедов» сложилась версия, что именно заботливая мама попросила «друга семьи» открыть ее дочурке политическое поприще в ипостаси… кандидата в президенты страны. Потому что другого такого шанса больше не будет.
И куда деваться, если там, где-то в зарубежном банке хранятся таинственные документы, проливающие истинный свет на смерть его питерского начальника А.Собчака?..
злой ватник написал 14.01.2018 07:04
копейку из кремля . включился в выборный бизнес тс .
ложь на лжи в короткой писульке . не пора ли этуму борцу с совком и хитрому запутинцу успокоиться ?
видимо его только могила исправит , да шалавы живут долго .
\\ъъ написал 14.01.2018 06:53
Чингачгук написал 14.01.2018 04:49
но без союза написал 14.01.2018 03:00
Правдорубченко написал 14.01.2018 02:15
ждем, ждем выпадания оттуда костяков,
всех, всех костяков
не сразу, нет не сразу, посетепенно,
но всех, всех!!!
........ . . написал 14.01.2018 01:26
!!!OQQ!!!-TOT--OPIAT JA!!!& написал 14.01.2018 01:05
-То таки за то, что этого подонка и врага народа -дь таки зас-осала насмерть? То таки да-аа?
Офигеть можно!!! написал 14.01.2018 00:37
Это что??? написал 14.01.2018 00:24
Когда ж их не будет совсем...