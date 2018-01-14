Похоже, Нарусова так напугала Путина, что он сделал Ксюшу кандидаткой

Году этак в 2005-м мой приятель и сосед по кабинету делал интервью с бессменной сенаторшей Совфеда Людмилой Нарусовой.

В нем она на полном серьезе заявила, что ее 24-летня дочь Ксения вполне созрела для того, чтобы стать депутатом Госдумы.

Почему нас это насмешило? Потому что именно на тот момент указанная дочка занимала телепроекте «Дом-2» должность, каковую журналисты называли без затей - «разводящая по постелям».

А тем временем широкая педагогическая, родительская, медицинская, юридическая и т.п. общественность вели кампанию за закрытие скандального «телеборделя».

У народа в союзниках были Госдума и Мосгордума, Мосгорпрокуратура и МВД, Минкульт… А также Совет православной общественности при тогдашнем спикере Совфеда С.Миронове.

Главная претензия к закоперщикам проекта заключалась в том, что они вовлекают молодежь в проституцию, вызывая ранний и нездоровый интерес «к беспорядочной половой жизни».

А ведущий природоохранитель той поры Олег Митволь утверждал, что влюбленные «домушники» загадили презервативами самые живописные места окрестностей Истры. На берегу которой, собственно, указанный премиальный дом все строится и строится более 10 лет.

От всех наседавших моралистов сама Ксения Анатольевна оборонялась очень изобретательно. Однако именно противозачаточные резинотехнические изделия и мешали широкой публике представить ее в кресле парламентария нижней палаты.

Вскоре она покинула «гнездовье разврата» и занялась бурной общественной деятельностью.

Вы помните, конечно, ее участие в знаменитой «революции мохнатых шуб» зимой 2011 - летом 2012 гг.

С трибуны митингов она произносила самые крамольные речи. И впервые, можно сказать, выступила с завуалированной критикой властей и порядков своего «крестного отца» Владимира Владимировича.

Его она впервые увидела еще 9-летней девочкой, когда он работал у ее отца вице-мэром Санкт-Петербурга. В общем, как часто бывает, дитя выросло, а мы и не заметили.

Ее критика Кремля стала сенсацией всех времен и народов. И хотя самого «друга семьи» она не трогала, не требовала его отставки, как другие участники митингов, само ее участие в маршах противников президента В.Путина выглядело эпатажным и вызывающим. Ее уже начали называть «одним из лидеров оппозиции».

Власть в долгу не осталась и однажды провела с ней свой излюбленный прием «Фэйсом об тэйбл» (см.дело Сердюкова-Васильевой).

Рано утром 11 июня 2012 года к ней на квартиру в сопровождении телегруппы нагрянули «маски-шоу». Мало того, что они обнаружили в ней целого оппозиционера Яшина - это было бы полбеды.

В домашнем сейфе скромной журналистки обнаружился 1 млн. евро и 500 тыс. долларов, аккуратно упакованных в конверты. Естественно, все эти богатства нежданные гости увезли. А ей потом сказали открытым текстом: чтобы иметь такие деньжищи, нужно 20 лет беспорочного труда.

Скандал? Скандал! Но вы не знаете бойцовских качеств Людмилы Борисовны, которая как львица бросилась на защиту дочурки.

Венцом оборонно-наступательной тактики и стратегии явилось ее интервью «Это мое политическое завещание» в «Новой газете» 9 ноября 2012 г.

В нем мама дала волю всем своим чувствам и претензиям к «другу семьи». Вот характерный для нее оборот от третьего лица: «…В 91-м году, когда с клеймом сотрудника КГБ было вообще невозможно устроиться на работу, твой муж взял на работу Владимира Владимировича. Почему же он теперь лишает тебя работы, да еще и Ксению лишил?»

Здесь она снова высказала несогласие с официальной версией смерти мужа, приключившейся с ним от «инфаркта» в светлогорской гостинице в феврале 2000 года.

Вот один из ключевых моментов, который, во избежание кривотолков и обвинений в неправильной трактовке, нужно цитировать дословно:

« - Официально Собчак умер от остановки сердца. Это был не инфаркт. Рубцы на сердце были старые, от того инфаркта, который он перенес в 97-м году. А почему остановилось сердце, это уже вопрос.

- Вы знаете, почему?

- Я знаю, почему, но говорить об этом, я думаю, не стоит.

- Вы боитесь?

- Я не за себя боюсь.

- За Ксению?

- Естественно. Я вижу, на что способны люди, которые не хотят слышать слова правды. Но все эти документы хранятся за рубежом, в сейфе, поэтому даже если со мной что-то случится, они есть.

- Эти люди во власти сейчас?

- Часть из них во власти.

- А зачем им надо было убрать Собчака?

- Я бы не хотела об этом говорить...» (https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/08/52265-lyudmila-narusova-171-eto-moe-politicheskoe-zaveschanie-187).

Блестящие намеки, господа, не так ли? Заботливая мама дает понять своему благодетелю, что тайны смерти ее мужа могут заговорить в любой момент. А это может быть и яд, удавка, да что угодно.

Друг семьи намек понял. Вскоре Ксюше дали престижную должность ведущей на телеканале «Дождь».

Сама же Людмила Борисовна в 3-й раз получила пост члена Совфеда от республики Тува. Ну, той самой, где мы с вами по «два часа гоняемся за одной щукой».

А теперь вспомните ее желание видеть дочку в депутатском кресле. Вспомнили? Так вот у журналистов-«собчаковедов» сложилась версия, что именно заботливая мама попросила «друга семьи» открыть ее дочурке политическое поприще в ипостаси… кандидата в президенты страны. Потому что другого такого шанса больше не будет.

И куда деваться, если там, где-то в зарубежном банке хранятся таинственные документы, проливающие истинный свет на смерть его питерского начальника А.Собчака?..