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Московский листок

Похоже, Нарусова так напугала Путина, что он сделал Ксюшу кандидаткой

Опубликовано 14.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 9

путин собчак
Похоже, Нарусова так напугала Путина, что он сделал Ксюшу кандидаткой

Году этак в 2005-м мой приятель и сосед по кабинету делал интервью с бессменной сенаторшей Совфеда Людмилой Нарусовой.

В нем она на полном серьезе заявила, что ее 24-летня дочь Ксения вполне созрела для того, чтобы стать депутатом Госдумы.

Почему нас это насмешило? Потому что именно на тот момент указанная дочка занимала телепроекте «Дом-2» должность, каковую журналисты называли без затей - «разводящая по постелям».

А тем временем широкая педагогическая, родительская, медицинская, юридическая и т.п. общественность вели кампанию за закрытие скандального «телеборделя».

У народа в союзниках были Госдума и Мосгордума, Мосгорпрокуратура и МВД, Минкульт… А также Совет православной общественности при тогдашнем спикере Совфеда С.Миронове.

Главная претензия к закоперщикам проекта заключалась в том, что они вовлекают молодежь в проституцию, вызывая ранний и нездоровый интерес «к беспорядочной половой жизни».

А ведущий природоохранитель той поры Олег Митволь утверждал, что влюбленные «домушники» загадили презервативами самые живописные места окрестностей Истры. На берегу которой, собственно, указанный премиальный дом все строится и строится более 10 лет.

От всех наседавших моралистов сама Ксения Анатольевна оборонялась очень изобретательно. Однако именно противозачаточные резинотехнические изделия и мешали широкой публике представить ее в кресле парламентария нижней палаты.

Вскоре она покинула «гнездовье разврата» и занялась бурной общественной деятельностью.

Вы помните, конечно, ее участие в знаменитой «революции мохнатых шуб» зимой 2011 - летом 2012 гг.

С трибуны митингов она произносила самые крамольные речи. И впервые, можно сказать, выступила с завуалированной критикой властей и порядков своего «крестного отца» Владимира Владимировича.

Его она впервые увидела еще 9-летней девочкой, когда он работал у ее отца вице-мэром Санкт-Петербурга. В общем, как часто бывает, дитя выросло, а мы и не заметили.

Ее критика Кремля стала сенсацией всех времен и народов. И хотя самого «друга семьи» она не трогала, не требовала его отставки, как другие участники митингов, само ее участие в маршах противников президента В.Путина выглядело эпатажным и вызывающим. Ее уже начали называть «одним из лидеров оппозиции».

Власть в долгу не осталась и однажды провела с ней свой излюбленный прием «Фэйсом об тэйбл» (см.дело Сердюкова-Васильевой).

Рано утром 11 июня 2012 года к ней на квартиру в сопровождении телегруппы нагрянули «маски-шоу». Мало того, что они обнаружили в ней целого оппозиционера Яшина - это было бы полбеды.

В домашнем сейфе скромной журналистки обнаружился 1 млн. евро и 500 тыс. долларов, аккуратно упакованных в конверты. Естественно, все эти богатства нежданные гости увезли. А ей потом сказали открытым текстом: чтобы иметь такие деньжищи, нужно 20 лет беспорочного труда.

Скандал? Скандал! Но вы не знаете бойцовских качеств Людмилы Борисовны, которая как львица бросилась на защиту дочурки.

Венцом оборонно-наступательной тактики и стратегии явилось ее интервью «Это мое политическое завещание» в «Новой газете» 9 ноября 2012 г.

В нем мама дала волю всем своим чувствам и претензиям к «другу семьи». Вот характерный для нее оборот от третьего лица: «…В 91-м году, когда с клеймом сотрудника КГБ было вообще невозможно устроиться на работу, твой муж взял на работу Владимира Владимировича. Почему же он теперь лишает тебя работы, да еще и Ксению лишил?»

Здесь она снова высказала несогласие с официальной версией смерти мужа, приключившейся с ним от «инфаркта» в светлогорской гостинице в феврале 2000 года.

Вот один из ключевых моментов, который, во избежание кривотолков и обвинений в неправильной трактовке, нужно цитировать дословно:

« - Официально Собчак умер от остановки сердца. Это был не инфаркт. Рубцы на сердце были старые, от того инфаркта, который он перенес в 97-м году. А почему остановилось сердце, это уже вопрос.

- Вы знаете, почему?

- Я знаю, почему, но говорить об этом, я думаю, не стоит.

- Вы боитесь?

- Я не за себя боюсь.

- За Ксению?

- Естественно. Я вижу, на что способны люди, которые не хотят слышать слова правды. Но все эти документы хранятся за рубежом, в сейфе, поэтому даже если со мной что-то случится, они есть.

- Эти люди во власти сейчас?

- Часть из них во власти.

- А зачем им надо было убрать Собчака?

- Я бы не хотела об этом говорить...» (https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/08/52265-lyudmila-narusova-171-eto-moe-politicheskoe-zaveschanie-187).

Блестящие намеки, господа, не так ли? Заботливая мама дает понять своему благодетелю, что тайны смерти ее мужа могут заговорить в любой момент. А это может быть и яд, удавка, да что угодно.

Друг семьи намек понял. Вскоре Ксюше дали престижную должность ведущей на телеканале «Дождь».

Сама же Людмила Борисовна в 3-й раз получила пост члена Совфеда от республики Тува. Ну, той самой, где мы с вами по «два часа гоняемся за одной щукой».

А теперь вспомните ее желание видеть дочку в депутатском кресле. Вспомнили? Так вот у журналистов-«собчаковедов» сложилась версия, что именно заботливая мама попросила «друга семьи» открыть ее дочурке политическое поприще в ипостаси… кандидата в президенты страны. Потому что другого такого шанса больше не будет.

И куда деваться, если там, где-то в зарубежном банке хранятся таинственные документы, проливающие истинный свет на смерть его питерского начальника А.Собчака?..



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
злой ватник написал 14.01.2018 07:04
старая шлюха головенко получил к выборам свою
копейку из кремля . включился в выборный бизнес тс .
ложь на лжи в короткой писульке . не пора ли этуму борцу с совком и хитрому запутинцу успокоиться ?
видимо его только могила исправит , да шалавы живут долго .
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Re: Головенко - главный сплетник от коммунистов
\\ъъ написал 14.01.2018 06:53
Путин бог - Вальцман лох!
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(без названия)
Чингачгук написал 14.01.2018 04:49
В эарубежных "сейфах" может храниться очень много всего,в частности-компромат на самого Собчака,а так же-на всю нынешнюю "элиту" и членов ее семей,то есть,вполне весомый "удаленный рычаг управления",с помощью которого можно сделать нищим любого ""юного форбсовца",независимо от того,числится он "олигархом",или-"гоп-стоп менеджером,но,решать,когда и на кого этот компромат открыть,или нет,будут наверняка без участия самих "отцов и матерей русской демократии и гигантов мысли"...
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члену союза от члена
но без союза написал 14.01.2018 03:00
Помнится.что совсем недавно,некий член,некого...забыл чего,утверждал,что вся эта информация о выдвижении Ксюши-фейк и предлагал своему другу и товарищу,Баранову,лучше махнуть коньячку на ночь глядя.а не повторять эту заведомо ложную информацию.Ну и что теперь скажешь,Шурик?Да,и как там Навальный,зарегистрировали?Иди еще махни коньячка,пламенный ты наш публицист.
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ждем, ждем
Правдорубченко написал 14.01.2018 02:15
расстворения шкап собчаковской мэрии,
ждем, ждем выпадания оттуда костяков,
всех, всех костяков
не сразу, нет не сразу, посетепенно,
но всех, всех!!!
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(без названия)
........ . . написал 14.01.2018 01:26
да ну, напугала. скажете тоже. у нее б тогда в организме уже был избыток элемента 84. а это так, баловство.
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Re: Головенко - главный сплетник от коммунистов
!!!OQQ!!!-TOT--OPIAT JA!!!& написал 14.01.2018 01:05
"И куда деваться, если там, где-то в зарубежном банке хранятся таинственные документы, проливающие истинный свет на смерть его питерского начальника А.Собчака?.."
-То таки за то, что этого подонка и врага народа -дь таки зас-осала насмерть? То таки да-аа?
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Головенко - главный сплетник от коммунистов
Офигеть можно!!! написал 14.01.2018 00:37
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Ну, да.
Это что??? написал 14.01.2018 00:24
Какие ж м рази, эта "наша" "илитка".
Когда ж их не будет совсем...
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