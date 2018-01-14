Страна дураков выбирает главного

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина допечатает дополнительные подписные листы на 200 тыс. подписей, заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. «Несмотря на то что в ЦИК мы можем сдать не более 315 тыс. подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — цитирует его ТАСС.
Я вчера написал: "Это значит всего за 5 дней наш великий народ собрал необходимые подписи за Владимира Владимировича, а потом пошел за добавкой. И ничего, что закон позволяет подавать не более, чем 10-процентный резерв подписей - для Владимира Владимировича, думаю, соберут и миллион, и даже два миллиона! Покуда можно, до 31 января, будут идти и идти люди с влажными от слез радости подписными листами".
Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича
Э, ребята, я же пошутил! Я же над вами поиздевался!
А вы, значит, за чистую монету?
Вы дебилы, люди, дебилы!..
Вам нельзя доверить даже пасти колхозную козу. Провафлите вы козу, дебилы!
Вам нельзя позволять даже закрываться на крючок в сортире - вы не сможете его открыть и погибнете там от голода.
Вам жутко повезло с Путиным - вы могли выбрать себе и козу в президенты, ту самую, которую вам нельзя доверить. Вам нельзя доверить, а козе вас - можно. От вас не убудет.
В общем, штаб нашего президента вызывает восхищение и малую нужду - с радости, с радости вссался...
Интересно, а другие ведомства столь же хороши?
А.Б.
кулик написал 14.01.2018 08:42
Линза написал 14.01.2018 08:33
...
И нам мозги пудришь.
...
Пудришь каждый день своими опусами.
Очковтиратель Ссиссянин написал 14.01.2018 08:31
Че ты изображаешь здеся!?
Нет такой темы выборы! Нету!!! Это шоу, или участвуйте или идите в задницу, а вот это вот тупое кривлянье характеризует вас как клинического дурня. Забастовка, толпы поклонников, народное движение, революция была бы возможна, если бы не ничтожность
Анатолия Юрьевича Баранова,
Дмитрия Черного,
Юрия Мухина,
Олина,
Полуэктова,
Лакеева,
Зоммера,
Дарьи Митиной....
.....
Ближайшие восемь лет.
Путин в Кремле, Трамп в Белом Доме. Нефть не ниже 60 долларов за баррель. РФ нищает, но не сдается. Умирают отбросы Русского Мира, старики, пролетарии, недоразвитые дети, некрасивые самочки.
В конце второго срока Трамп выдает кредит России триллион долларов США, хромая уточка громко хлопает дверью т.с.
Итоги.
РФ сильна и бедна, в стране жесточайший порядок, прорывные области науки начинают давать плоды ( это и двигателестроение, и квантовые компьютеры, генетика био и обычная ), население сокращено на миллионов двадцать-тридцать (избавились от балласта). Страна полностью перешла на свои товары, на импортные просто нет денег. Православие обязательно при приеме на хоть какую-нибудь работу.
Стражи Православной Революции питаются из спецмагазинов.
Ну и так далее.
Мещанин написал 14.01.2018 08:05
х написал 14.01.2018 08:02
Линза написал 14.01.2018 07:37
...
А в Конституции написано другое.
Сергей написал 14.01.2018 07:23
только не страна дураков написал 14.01.2018 06:29
имя есть , в принципе написал 14.01.2018 05:34
уже забаненый случайный прохожий написал 14.01.2018 03:14
Тася написал 14.01.2018 02:57
Тема хохлов не раскрыта написал 14.01.2018 02:08
кто то харкнет написал 14.01.2018 01:36
И очередь стоять будет. Смотреть на него. Но не за деньги. Всякий входящий, в сидящего, плевать будет. А узнику будут только хлеб давать, воды давать не будут. Будет он пить вместо воды слюну людскую. А хлеб промакивать солью со лба своего.
Но будут иные люди не только плевать, но и кидать в сидельца часами тяжелыми. А те из них, что брильянтами украшены, будут больно ранить. И кожу его и душу. Ведь многих кидающих он знал и из грязи поднял. И печальна будет судьба тех, кто приехал на дорогой машине и не кинул в живого Владимира часами дорогими
скаленвсанца плешивой написал 14.01.2018 01:27
нака написал 14.01.2018 01:23
В марте именно коты начинают свои заунывные кошачьи забавы.
Однажды Баранов,я записал вой своего кота на магнитофон,а затем запись была воспроизведена извне.
И что Вы думаете?Кот безумно испугался и залез со страху под диван.
Так если коты так себя ведут,то что говорить о людях.
Или вот...В Египте кошек почитают за священных животных.
Баранов!Я понял почему и как штырит Нострадамусов.
Это как реле переключения силы тока вкл.и выкл.на несколько фаз(фраз?)
При всем богатстве выбора другой альтернативы нет-просто приди в Селдом.
гоблян написал 14.01.2018 01:00
СтарпЁр написал 14.01.2018 00:58
***
!!!OQQ!!!-TOT-OPIATJA!!!&& написал 14.01.2018 00:50