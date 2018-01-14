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Московский листок

Страна дураков выбирает главного

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 18

путин выборы
Страна дураков выбирает главного

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина допечатает дополнительные подписные листы на 200 тыс. подписей, заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. «Несмотря на то что в ЦИК мы можем сдать не более 315 тыс. подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — цитирует его ТАСС.

Я вчера написал: "Это значит всего за 5 дней наш великий народ собрал необходимые подписи за Владимира Владимировича, а потом пошел за добавкой. И ничего, что закон позволяет подавать не более, чем 10-процентный резерв подписей - для Владимира Владимировича, думаю, соберут и миллион, и даже два миллиона! Покуда можно, до 31 января, будут идти и идти люди с влажными от слез радости подписными листами".

Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича

Э, ребята, я же пошутил! Я же над вами поиздевался!

А вы, значит, за чистую монету?

Вы дебилы, люди, дебилы!..

Вам нельзя доверить даже пасти колхозную козу. Провафлите вы козу, дебилы!

Вам нельзя позволять даже закрываться на крючок в сортире - вы не сможете его открыть и погибнете там от голода.

Вам жутко повезло с Путиным - вы могли выбрать себе и козу в президенты, ту самую, которую вам нельзя доверить. Вам нельзя доверить, а козе вас - можно. От вас не убудет.

В общем, штаб нашего президента вызывает восхищение и малую нужду - с радости, с радости вссался...

Интересно, а другие ведомства столь же хороши?

А.Б.



Рейтинг:   4.66,  Голосов: 29
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Всего комментариев к статье: 18
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(без названия)
кулик написал 14.01.2018 08:42
анатолий в стрране два дебила путин и баранов
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Скучно, девочки
Линза написал 14.01.2018 08:33
Что тогда здесь живешь и мучаешься?
...
И нам мозги пудришь.
...
Пудришь каждый день своими опусами.
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Займись делом, наши руки не для скуки.
Очковтиратель Ссиссянин написал 14.01.2018 08:31
Анатолий ты дурак?
Че ты изображаешь здеся!?
Нет такой темы выборы! Нету!!! Это шоу, или участвуйте или идите в задницу, а вот это вот тупое кривлянье характеризует вас как клинического дурня. Забастовка, толпы поклонников, народное движение, революция была бы возможна, если бы не ничтожность
Анатолия Юрьевича Баранова,
Дмитрия Черного,
Юрия Мухина,
Олина,
Полуэктова,
Лакеева,
Зоммера,
Дарьи Митиной....
.....
Ближайшие восемь лет.
Путин в Кремле, Трамп в Белом Доме. Нефть не ниже 60 долларов за баррель. РФ нищает, но не сдается. Умирают отбросы Русского Мира, старики, пролетарии, недоразвитые дети, некрасивые самочки.
В конце второго срока Трамп выдает кредит России триллион долларов США, хромая уточка громко хлопает дверью т.с.
Итоги.
РФ сильна и бедна, в стране жесточайший порядок, прорывные области науки начинают давать плоды ( это и двигателестроение, и квантовые компьютеры, генетика био и обычная ), население сокращено на миллионов двадцать-тридцать (избавились от балласта). Страна полностью перешла на свои товары, на импортные просто нет денег. Православие обязательно при приеме на хоть какую-нибудь работу.
Стражи Православной Революции питаются из спецмагазинов.
Ну и так далее.
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(без названия)
Мещанин написал 14.01.2018 08:05
Доведя всего за четверть века Вторую державу мира до уровня и состояния Уганды, разгромив здесь все, что можно было разгромить, украв все, все можно и что нельзя было украсть, ограбив абсолютно всех, обманув и лишив будущего целую цивилизацию, они, как и любые другие крысы понимают, что они источили деревянные переборки барка Российской государственности, того самого ботика Петра Великого, который теперь если и еще не затонул, то и плывет он только по направлению к Уганде, а они, они не хотят в Уганду. В Уганду, это не продуктивно. Для них не продуктивно. Они хотят в Мальту. Ну а для всех остальных верноподанно-восторженных баранов, уже виднеется Берег Слоновой Кости. Так как альтернатива здесь всего одна, и она уже очень давно озвученна партией власти: Есть Путин, будет Уганда. Не будет Путина, не будет Уганды. И в кои-то веки, с ними стоит согласиться.
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Баранам
х написал 14.01.2018 08:02
Вот про выборы может писать любой баран, здесь квалификация не требуется.
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Скучно, девочки
Линза написал 14.01.2018 07:37
Нам мужик объяснил, что мы живем в "Стране дураков"
...
А в Конституции написано другое.
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(без названия)
Сергей написал 14.01.2018 07:23
Сначала посадили себе на шею алкаша мордатого, затем туалетного работника (в смысле сортирного), далее сладкая парочка рулила,теперь опять работник санузла. Непонятно почему из всего плохого выбирают наихудшего? Садомазо?
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только не страна дураков,а банда путина. Не выбирает, а устраивает лохотрон
только не страна дураков написал 14.01.2018 06:29
только не страна дураков,а банда путина. Не выбирает, а устраивает лохотрон с целью совершения преступления узурпации власти.
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о богатстве
имя есть , в принципе написал 14.01.2018 05:34
Мы, в принципе, - НЕ в Гвинее-Бисау живем, и , не в Гамбии ( которую Трамп, с Намибией путает ). В которых ничего нет, кроме - .. арахиса.( Но, в богатейшей стране МИРА ! ( Зато, у нас пенсионеры , НЕ далеко от Москвы (привет Ажаеву ) - получают по шесть с половиной тыщ рублей. ... И, этому - рады.( Зато , при Ельцине было СЕМЬ миллиардеров долларовых. А вот , сейчас, уже - 96 ( Девяносто шесть !) ... Голосуйте, дорогие друзья . ЗА, плять, Наше Все. Не прогадаете.( Тьфу.
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все хорошо,прекрасная маркиза
уже забаненый случайный прохожий написал 14.01.2018 03:14
Как они собирают можно видеть на видео(на форуме есть ссылка-Как собирают подписи за Путина).То,что этим делом занимаются полные дебилы, бл...,факт,не требующий доказательств.Но что вы хотите, Анатолий Юрьевич,там все такие. Перефразируя одного товарища-других чиновников у нас нет.Можно привести еще одну народную мудрость-каков поп,таков и приход.
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Re: (без названия) !!!OQQ!!!-TOT-OPIATJA!!!&&
Тася написал 14.01.2018 02:57
В паханате порядок... Таки да...
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(без названия)
Тема хохлов не раскрыта написал 14.01.2018 02:08
Крым чей? Так чего нервничает А.Б.?
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Re: Re: Ну и шутки у Вас, Баранов ...
кто то харкнет написал 14.01.2018 01:36
Возле красной стены, на такой же площади МЕРТВОГО ВЛАДИМИРА ВЫНУТ И ЗАКОПАЮТ. ЖИВОГО ВЛАДИМИРА ПРИВЕДУТ и посадят. Был склеп, теперь там тюрьма. И будут там его держать днем, привязанным к ложе. А ложе то будет и не кровать совсем, а бочка из под нефти, чтобы не мог он на ней лежать, а только сидеть мог. А чтобы не околел он на железе, будут ту бочку газом подогревать, как кастрюлю на плите.
И очередь стоять будет. Смотреть на него. Но не за деньги. Всякий входящий, в сидящего, плевать будет. А узнику будут только хлеб давать, воды давать не будут. Будет он пить вместо воды слюну людскую. А хлеб промакивать солью со лба своего.
Но будут иные люди не только плевать, но и кидать в сидельца часами тяжелыми. А те из них, что брильянтами украшены, будут больно ранить. И кожу его и душу. Ведь многих кидающих он знал и из грязи поднял. И печальна будет судьба тех, кто приехал на дорогой машине и не кинул в живого Владимира часами дорогими
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ИМПЕРИЯ УГОЛОВНИКОВ - ВЫБИРАЕТ ГЛАВНОГО
скаленвсанца плешивой написал 14.01.2018 01:27
кремлевской крысы
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(без названия)
нака написал 14.01.2018 01:23
Баранов предвосхищает мартовские иды?
В марте именно коты начинают свои заунывные кошачьи забавы.
Однажды Баранов,я записал вой своего кота на магнитофон,а затем запись была воспроизведена извне.
И что Вы думаете?Кот безумно испугался и залез со страху под диван.
Так если коты так себя ведут,то что говорить о людях.
Или вот...В Египте кошек почитают за священных животных.
Баранов!Я понял почему и как штырит Нострадамусов.
Это как реле переключения силы тока вкл.и выкл.на несколько фаз(фраз?)
При всем богатстве выбора другой альтернативы нет-просто приди в Селдом.
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Re: Ну и шутки у Вас, Баранов ...
гоблян написал 14.01.2018 01:00
Ну так Баранов умный, а великий народ... ДБ
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Ну и шутки у Вас, Баранов ...
СтарпЁр написал 14.01.2018 00:58
Великий народ считает, в отличие от Вас, что любой попавший в президенты заставит чалиться ВладимВлидимировича до гробовой доски и далеко не в VIP условиях. И не важно будет это кандидат из своей команды или из "альтернативной", ведь чужой грех, - есть чужой и париться за него - западло, дешевле сдать и хомячить бабло заново, так сказать - "на свободу с чистой совестью"
***
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(без названия)
!!!OQQ!!!-TOT-OPIATJA!!!&& написал 14.01.2018 00:50
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