Страна дураков выбирает главного

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина допечатает дополнительные подписные листы на 200 тыс. подписей, заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. «Несмотря на то что в ЦИК мы можем сдать не более 315 тыс. подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — цитирует его ТАСС.

Я вчера написал: "Это значит всего за 5 дней наш великий народ собрал необходимые подписи за Владимира Владимировича, а потом пошел за добавкой. И ничего, что закон позволяет подавать не более, чем 10-процентный резерв подписей - для Владимира Владимировича, думаю, соберут и миллион, и даже два миллиона! Покуда можно, до 31 января, будут идти и идти люди с влажными от слез радости подписными листами".

Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича

Э, ребята, я же пошутил! Я же над вами поиздевался!

А вы, значит, за чистую монету?

Вы дебилы, люди, дебилы!..

Вам нельзя доверить даже пасти колхозную козу. Провафлите вы козу, дебилы!

Вам нельзя позволять даже закрываться на крючок в сортире - вы не сможете его открыть и погибнете там от голода.

Вам жутко повезло с Путиным - вы могли выбрать себе и козу в президенты, ту самую, которую вам нельзя доверить. Вам нельзя доверить, а козе вас - можно. От вас не убудет.

В общем, штаб нашего президента вызывает восхищение и малую нужду - с радости, с радости вссался...

Интересно, а другие ведомства столь же хороши?

А.Б.