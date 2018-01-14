Оппозиционных активистов пытаются выставить "джихадистами"

Как видим, репрессии в Казахстане набирают обороты и теперь гражданских и социальных активистов пытаются представить в качестве «джихадистов» и исламистов. Пример тому, арест в декабре прошлого года активистов из Алматы, в том числе Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева, которые поддерживали оппозиционные объединения.

Поводом для арестов послужил видеоролик, обнародованный КНБ, где группа молодых людей выступает с муляжами автоматов и призывает к актам террора. Как выяснилось во время следствия, это видео было полностью сфабриковано спецслужбами для инициирования уголовного дела.

До этого эти активисты Жумагулов и Абишев подавали заявку на проведение митинга с требованием освобождения политических заключенных защитников земли – Макса Бокаева и Талгата Аяна и записали свое видео в поддержку ДВК.

Более того, выяснилось, что арестованные активисты ДВК Жумагулов и Абишев вообще не принимали участие в записи так называемого «джихадисткого ролика», который так усердно крутили неделю подряд провластные телеканалы!

10 января адвокаты арестованных провели пресс-конференцию, в которой заявили, что данное дело является политической провокацией спецслужб. Выяснилось то, что лица, которые были на видео, считаются неустановленными лицами, но зато привлекают тех, кто в ролике не принимал участие.

Интересно вскрылся и факт прямой провокации со стороны спецслужб, через внедрение лица, который подбивал на снятие ролика с призывами к террору, принес флаг Хизбут Тахрира и муляж автоматов. Таковым сотрудником КНБ правозащитники и адвокаты считают Оралбека Орымова.

Этим делом против активистов ДВК, казахстанские власти хотят не только дискредитировать оппозиционное движение, но и запугать остальных недовольных граждан громкими судебными процессами и скандальными репортажами в официальных СМИ. Всем несогласным дается посыл – будете выступать, то будете обвинены в «исламском терроризме» и беспощадно репрессированы.

Данная провокация также говорит всем, что нельзя поддаваться на призывы некоторых лиц, которые открыто призывают к вооруженным выступлениям и террористическим актам, так как наверняка это засланные агенты КНБ, призванные выявить и арестовать тех, кто поддается на эти призывы.

Мы еще раз говорим, что решающим для судьбы диктатуры может быть только мирное массовое народного движение, которое уже невозможно будет остановить никакими арестами, полицией и ОМОНОМ. Все остальное лишь отдаляет час победы и дает повод для силового подавления протестов.

Примечательно, что новые репрессии разворачиваются тогда, когда Назарбаев в своем очередном январском обращении заявил о приверженности государства в следовании принципу верховенства законности и соблюдению прав человека.