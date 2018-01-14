Буржуазный общепит отравил на Коммунистической улице не менее 130 уланудинцев

Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД Бурятии. Точную причину отравления в Роспотребнадзоре не называют, но говорят, что нашли в кафе "Шулэндо" много санитарных нарушений.

С 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди тех, кто с 8 по 11 января посетил кафе на Коммунистической улице. Накануне МВД сообщало сначала о 60, затем о 80 пострадавших. Большинство - в состоянии средней тяжести. "На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей", - сказала собеседница агентства.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции. Для выяснения причин возникновения заболевания работников кафе обследовали, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза.

Работа кафе приостановлена. Baikal-Daily отмечает, что "Шулэндо" - это сеть заведений, в разных районах города есть четыре точки общепита с таким названием. Заболевшие посещали кафе в центре города, на улице Коммунистической.

О возбуждении уголовного дела по-прежнему не сообщается. Накануне в МВД грозили статьей УК "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Второй случай отравления сальмонеллой произошел накануне в подмосковных Люберцах - там более 30 человек госпитализировали из Кадетской школы.

А последняя крупная вспышка заболевания сальмонеллёзом наблюдалась в Сибири летом. На фестивале "Праздник топора" в Томской области 16 августа произошло массовое отравление участников, на утро 17 августа к врачам обратились уже 34 человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону.

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