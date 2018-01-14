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Московский листок

Буржуазный общепит отравил на Коммунистической улице не менее 130 уланудинцев

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 5

бурятия общепит улан-удэ
Буржуазный общепит отравил на Коммунистической улице не менее 130 уланудинцев

Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД Бурятии. Точную причину отравления в Роспотребнадзоре не называют, но говорят, что нашли в кафе "Шулэндо" много санитарных нарушений. 

С 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди тех, кто с 8 по 11 января посетил кафе на Коммунистической улице. Накануне МВД сообщало сначала о 60, затем о 80 пострадавших. Большинство - в состоянии средней тяжести. "На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей", - сказала собеседница агентства. 

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции. Для выяснения причин возникновения заболевания работников кафе обследовали, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. 

Работа кафе приостановлена. Baikal-Daily отмечает, что "Шулэндо" - это сеть заведений, в разных районах города есть четыре точки общепита с таким названием. Заболевшие посещали кафе в центре города, на улице Коммунистической. 

О возбуждении уголовного дела по-прежнему не сообщается. Накануне в МВД грозили статьей УК "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". 

Второй случай отравления сальмонеллой произошел накануне в подмосковных Люберцах - там более 30 человек госпитализировали из Кадетской школы.

А последняя крупная вспышка заболевания сальмонеллёзом наблюдалась в Сибири летом. На фестивале "Праздник топора" в Томской области 16 августа произошло массовое отравление участников, на утро 17 августа к врачам обратились уже 34 человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по региону. 

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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
недоумение написал 14.01.2018 20:49
"добрые коммунисты, убили голодом 7 миллионов"-так это-же, " фейк ньюс"...
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(без названия)
ломпопопо написал 14.01.2018 17:43
то ли дело добрые коммунисты, убили голодом 7 миллионов и они конечно не виноваты
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(без названия)
-17 написал 14.01.2018 15:59
смертность сальмонилеза от обезвоживания 4 процента. бактериофаг а растворе ставит на ноги за два дня. я на соседней улице монтировал электрику офиса мтс в 2010м. русских там в центре тоже много. иииии? прожаривать яица и свинину. я сам болел в 2006. нес полпоросенка домой а в столовой всжд полусырой глазуньей накормили. мужики соработники ,что пошли в поликлинику долго за стеклотрубочку тестовую костерили. таки вот чуть не помер,пока не привезли бактериофаг в емкостях 400 мл. на второй день выздоровел.
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(без названия)
русопят написал 14.01.2018 13:24
бурятов не жалко
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(без названия)
sergonosov написал 14.01.2018 13:05
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