Беззащитная жизнь работника

Богатства для нашей элиты, наших олигархов и даже чиновников не падает с неба, все идет от изуверской эксплуатации работника, постепенное превращение его в раба, которому как бы положен для полного счастья, только кусок хлеба и тарелка супу. Наше новое государство построено исключительно на системе подавление воли и прав людей из низов. Чтобы поиметь больше, хозяева урезают зарплаты труженикам, а то и вовсе забывают оплачивать их труд. В нашей богатой стране, по данным Росстата, более 12 миллионов работающих россиян, находятся за чертой бедности. Это каждый шестой работник страны. Вот как живут и борются за свое выживание многие наши соотечественники.

Перед Новым годом потребовал выплатить долги по зарплате строитель из Новосибирска. Очень хотелось ему есть перед праздником, а работодатель не платил зарплату уже четыре месяца. 28 декабря рабочий в виде протеста забрался на 90-метровый башенный кран. Чтобы обратить внимание властей на беспредельное нарушение законов работодателями, у наших работников остается только один способ, подвергать себя на виду у всех опасности для жизни, прибегать к голодовке, пробовать перерезать себе вены. Вот изобрели ещё один способ, стали забираться на высоту, с угрозой, если не отдадут зарплату, нырнуть оттуда вниз. Чтобы заставить протестанта из Новосибирска спуститься на землю, на кране, на котором он засел, в мороз отключили электричество, значит и отопление. Строитель не сдавался. Его обмороженного до бессознательного состояния сняли с крана спасатели и доставили в больницу.Сотрудники этой строительной компании уже не первый раз требуют таким способом погасить долги по зарплате: в октябре на башенный кран забрались десять человек, в декабре – трое. Учредитель же фирмы Владимир Коновалов отрицает о наличие долгов по зарплате перед рабочими. И чиновники верят именно ему, а не работникам, не принимают к нему никаких мер.

У нас официальные лица любят копаться в истории, выставляют напоказ царей, князей, но взять бы для примера создателя знаменитой Третьяковской галереи, Павла Третьякова. Он упорно не хотел присваивать себе такое почетное звание. «Деньги, которые я трачу на картины, не мои, - говорил Павел Михайлович. – Это деньги рабочих фабрики Третьяковых». Кто из нынешних российских богатеев готовы повторить эти слова, сказать, что вилла на Лазурном берегу или яхта приобретены на деньги доведенных до полуголодного состояния рабочих? Наши трудовые отношения продолжают скользить по криминальной дорожке. Бесправие работника наши хозяева хотят закрепить навеки, это хорошо просматриваются на примере омской кондитерской фабрики «Сладонеж».

По словам работников этой фабрики, нарушения трудового кодекса Российской Федерации начинается сразу при оформлении на работу. Новобранцам забывают вручить копии трудовых договоров, а потом идут неправильная оплата переработок и выходных, забывают оплачивать оплатой простои и много другого.

Вот, например, расчертили фабричную территорию, обозначали, где работники могут ходить, где не могут. Весной на этих разрешенных дорожках лужи. В итоге главный инспектор по охране труда стоит и записывает тех людей, которые не хотели промочить обувь и обходили лужи. Множество примеров о прямом уголовном правонарушении со стороны администрации производства, вот, например, несколько работников подали заявления в следственный комитет России о подделке их личных подписей на документах.

В одиночку бороться против произвола работодателя невозможно, в мире существует единственный способ не дать пропасть работнику, для самообороны они создают профсоюз. Вместе легче защищаться, выставлять на законных основаниях требования хозяину. Право на такое объединение существует и в нашем законодательстве. Доведенные до отчаянья работники «Сладонежа» воспользовались этим, 30 апреля, согласно государственным нормам создали свободный профсоюз и вошли в Межрегиональный профессиональный союз – «Новые Профсоюзы» (МП «Новопроф»).

Прошло уже восемь месяцев со времени создания профсоюза, но администрация предприятия в нарушении российского и международного законодательства не признает профсоюз, отказалась принять учредительные документы из рук в руки, пришлось отправлять их почтой. Как бы бросили их в колодец, даже ничего не булькнуло в ответ. Уголовная ответственность за такие нарушения у нас не предусмотрены, существует только дисциплинарная. Могут оштрафовать и даже уволить директора. Не пришлось еще слышать, чтобы кого-то из работодателей подвергли такому ласковому наказанию.

Кстати, на Украине, которая у нас сейчас произносится только в ругательном смысле, уголовное право содержит норму прямого действия (ст. 170 УК Украины), предусматривающую ответственность за умышленное воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А тем временем ряды непризнанной профсоюзной организации «Слабонежа» продолжают расти, сейчас в ней насчитывается около 250 работников предприятия. Не замечать их начальству становится все трудней. И администрация начала открытую войну против профсоюзных активистов, создало для них осадное положение.

Много сил и выдумки расходуется, чтобы на чем-то подловить этих активистов, обрадовать их взысканием, лишить премии, а то и вовсе уволить. Переводят правдолюбцев на неудобные, тяжелые работы, заставляют писать объяснительные по всякой напраслине. Вот на одного активиста составили приказы о наказание,будто бы он обматерил своего непосредственного начальника и ещё одного менеджера. Вся эта придуманная перепалка была без свидетелей, некому подтвердить, что так именно и было. Коллеги штрафника знают, что от этого работника никто никогда дурного слова не слышал.

Может быть, за такие действия к администрации фабрики применить прямую статью 282 из уголовного кодекса, возбуждения ненависти к социальной группе, состоящей из профсоюзных активистов. Тут максимальная мера до 6 лет лишения свободы.

«Мы выявили нарушения множества статей российского законодательства: и статьи Конституции, Трудового кодекса, и международной Конвенции по организации труда, – рассказывает руководитель межрегионального профсоюза Игорь Милых, — по всем фактам были написаны заявления Генеральному прокурору России». Сколько таких писем написано в разные инстанции этими людьми, но эти заявления перекладывают с одного стола на другой, солят, как овощи, а хозяева фабрики продолжают свое черное дело.

К председателю профсоюзной ячейки, Олегу Марченко, работающего на «Сладонеже» оператором мучных линий, приставили для слежки специального человека, который фиксировал все действия оператора. В одну из ночных смен пришла большая проверка - четверо представителей руководства (начальник отдела экономической безопасности, директор по качеству и ещё двое) приказали открыть шкафчик, где хранятся личные вещи. Пришлось подчиниться, хотя это нарушение закона. Там хранились документы и брошюры о профсоюзной деятельности. Их наличие в шкафу, расположенном на территории завода, назвали страшным нарушением. После проверки исчезло удостоверение председателя, которое находилось в шкафчике. Марченко написал заявление о неправомерных действиях руководства в полицию. А произвол продолжается.

28 августа двое неизвестных пришли домой к этому же Олегу Марченко. Его как раз не было дома. Дверь открыла его жена. Удерживая дверь, неизвестные мужчины начали угрожать: «Зачем твой муж вступил в профсоюз? Ты не боишься, что ему не дадут вернуться домой?» и т.п. Урки ушли только после того, как соседка пригрозила вызвать полицию.

А немного позже к жене ещё одного лидера этого же профсоюза, Денису Матвиенко на безлюдной улице подошел неизвестный, схватив её за руку, спросил у женщины, где ее муж. Она вырвала руку, ответив, что не знает, и быстро пошла домой. В след она услышала следующее: "если твой муж не прекратит профсоюзную работу, то для него это плохо кончится!" Это произошло 28 ноября.

Около трех часов ночи, когда Денис работал в ночную смену, его супруга была с детьми дома. Раздался стук в дверь, она встала с кровати, подошла к двери и посмотрела в дверной глазок. За дверью стояли двое мужчин. Они перекинулись парой фраз и постучали ещё раз. Женщина дверь не открыла и ничего не ответила, затем они ушли.

И голову ломать не нужно над вопросом, кто подсылает бандитов в эти квартиры? Слишком информированы эти пришельцы, навещают с угрозами, когда главы семей находятся на смене. Денис Матвиенко, как и Олег Марченко написали заявление в полицию и потребовали расследовании этих преступлений. В ответ одни отписки.

Устав бороться с ветряными мельницами, запущенной нашей властью, ввиде правоохранительной системы, работники решили выйти 17 августа 2017 в центр города, на пикет под девизом «На Сладонеже не сладко».

Основными требованиями стали: признание профсоюза, начало переговорного процесса с рабочей организацией. Приведение условий труда на предприятии в соответствие с нормами законодательства. Как уже говорилось, тут не оплачивают переработки, сверхурочные.

Укладчица-упаковщица Ольга Запорощенко, участница пикета, вступила в профсоюз в июне. Она рассказывала, что в последние месяцы оплату дневных смен снизили с 900 руб. до 750 руб., а за дополнительные смены в выходные дни перестали доплачивать по 200 руб., как было раньше. Если раньше за 15 двенадцатичасовых смен в месяц она получала 15 500 руб., то теперь ее заработок снизился до 7 000- 10 000 руб. И в это же время Люди держатся и за эти гроши, работу трудно найти.

А вот запросы людей, которые живут над этим народом, на несколько этажей выше, вице-мэр Омска Инна Парыгина, пожаловалась в это же время на маленькую зарплату, которая у неё всего-навсего 320 тысяч рублей. Потребовала прибавки. Пока общественность обсуждала заявку вице-мэра, выяснилось, что чиновники, чтобы не пропасть с голоду, выписывали друг другу миллионные премии, хотя в городском бюджете наблюдался дефицит, денег не хватало даже на самые важные статьи расходов, например, на ремонт дорог, а муниципальный долг только увеличивался.

Перед проведением пикета администрация «Сладонежа» пыталось остановить людей угрозами увольнения, блокированием пропусков и пр. Тем не менее, на пикет вышло около 60 человек.

Корреспонденты, пришедшие к протестующим, услышали много удивительного. Как рассказал Олег Марченко: «Профсоюз уже обращался в трудинспекцию с жалобой, что у работников нет трудовых договоров на руках. Пришёл ответ, что у руководства есть документ с нашими подписями о получении этих документов. Роспотребнадзор наше обращение с жалобой на высокую температуру в цехах отправил в ту же трудовую инспекцию, откуда мы снова получили отписку».

Администрация «Сладонежа» ответила на протесты привычным для неё способом, ничего не менять в своем поведение, а просто избавиться от председателя профкома Олега Марченко. Разыграли целый криминальный сюжет. Олег, как обычно, пришел на свое рабочее место, но через некоторое время его вызвала начальник отдела подготовки сырья Елена Спицина; на встрече присутствовала также, фельдшер фабрики, Творогова. Олегу сообщили о том, что его флюорография просрочена, поэтому он отстраняется от работы и направляется на прохождение медицинского обследования. Спицина сама провела его через проходную, поскольку до окончания рабочей смены выходить за пределы предприятия без санкции руководства запрещено. Олег прошел медицинское обследование, пришел

на следующий день на смену, а ему заявляют, что направление на флюорографию ему никто не давал. Он по собственной инициативе внезапно покинул свое рабочее место, совершил «грубый дисциплинарный проступок – прогул», за что и был незамедлительно уволен.

Марченко подал в суд на восстановление на работе. Участники событий, фельдшер Горохова и начальник цеха Спицина на суде стали говорить, что про флюорографию Марченко вообще не говорили, он покинул предприятие самовольно. Кстати, Спицина, даже сопроводила Марченко до проходной и дала устное указание, чтобы его пропустили. Спицина все это отрицала. На проходной видеокамеры сохранили записи, аж годовой давности, а вот, когда Спицина провожала Марченко, такой записи не сохранилось.

В суде разбирается еще одно заявление активистки профсоюза Веры Даниленко. Администрация над нею откровенно издевалась. Приходит Вера в ночную смену, как положено, к 8 вечера, ей говорят: " У нас простой, приходи в 12". Уезжает домой, приезжает – снова простой, до 3 часов ночи, и попробуй в 3 не явись, прогул запишут, мигом уволят. Так повторялось несколько раз, в результате у девушки случился нервный срыв, ее увезла «скорая», госпитализировали. Месяц после этого она пробыла на больничном, теперь требует через суд возмещения физического и морального вреда. Судя по этим эпизодам, гнусность и подлость, похоже, стали на «Сладонеже» частью корпоративной этики.

2 сентября 2017 под девизом «На Сладонеже не сладко» прошел второй пикет, организованный членами профсоюза. Основные требования остались неизменными: признание профсоюза; начало переговорного процесса с профсоюзом, приведение условий труда на предприятии в соответствие с нормами законодательства! Но добавился ещё один важный пункт: ОСТАНОВИТЬ РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА!

Как же реагирует на нарушения закона руководство «Сладонежа» Во время второго пикета, организованном членами профсоюза, к ним пыталась примкнуть другая группа, в сопровождение бравых ребят, в которых опознали работников службы безопасности компании. Они пытались сорвать пикет, выкрикивая антипрофсоюзные лозунги, провоцируя конфликт. Унять их удалось только после обращения к сотрудникам полиции.

В областном министерстве труда и социального развития состоялось заседание межведомственной комиссии, основной темой которого стало обсуждение ситуации на кондитерской фабрике «Сладонеж». Отмечалось, что Государственная инспекция по этим обращениям провела проверку, в результате которой установлено, что многие жалобы не нашли подтверждения. Ситуация на предприятии нормализована, сообщает Омская губерния.

Как заявили после этого в пресс-службе «Сладонежа», за несколько лет предприятие прошло более 30 проверок различных госорганов, и нарушения не находили. Вот так защищает работника наши властные структуры. Добавить к этому нечего.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»