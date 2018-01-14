Новая-старая эра войн: атаки чужими руками

6 января – дата атаки на российскую авиабазу в Сирии с помощью беспилотников – можно считать началом новой эпохи в войнах. То есть, одна ядерная сверхдержава (США) учиняет нападение на военных другой атомной силы (РФ) руками исламских боевиков. Коим дали новейшие технологии для атаки.

Если бы БПЛА достигли цели (уничтожили бы часть самолетов и ЗРК), то что пришлось бы делать Москве. Отвечать ядерным ударом по Америке? В это никто не верит.

Но на самом деле такая «новая военная эра» берет начало еще в 1980-е, при Рейгане.

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Честь и хвала нашим военным, отбившим атаку достаточно примитивных БПЛА (дронов). Которые и скорее напоминали израильские БПЛА времен войны в Ливане 1982 года. Подробнее:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3364263.html

А если бы атаковали более серьезные БПЛА? С разных направлений и несколькими роями? Да при этом не зависели бы от спутниковой навигации, подавляемой русскими системами РЭБ? (Агентство передовых разработок Пентагона, DARPA, еще в 2011 году вело работы по созданию неспутниковой, инерциальной системы навигации, против которой бессильна постановка радиопомех, давящих сигналы GPS). Предположим, такая атака привела бы к гибели двух-трех установок С-400 или «Панцирей». К сожжению одного самолета в Хмеймиме. Что предприняла бы Москва? Глубокое убеждение Максима Калашникова: РФ никогда бы не ответила Вашингтону ядерным ударом по его территории. Сравнимой с Сирией войны, которую сегодня США ведут за пределами своих границ, нет. Нет тех партизан-антиамериканцев, коим Москва могла передать свои ударные (ракетоносные или в варианте «летающих бомб») беспилотники для атаки на американских военных. Тем паче, что РФ уже 15 лет, как тормозит с созданием своих вооруженных дронов.

Что получилось бы в итоге такого обидно-демонстративного поражения Москвы? Да только позор на весь свет. То есть, одна ядерная держава наносилпа бы чувствительные и прямые военные удары другой ядерной стране руками негосударственных иррегуляров. Можно представить себе, как США тайно снабжают своих субпордрядчиков-боевиков данными спутниковой разведки, причем в режиме реального времени. Чтобы боевики знали, чего там стоит на взлетных полосах в Хмеймиме, как развернуты зенитно-ракетные комплексы русских, где у них – патрули и посты охраны. А что? Ничего фантастического в таком варианте нет.

Но новое ли это слово в войнах?

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На самом деле, наносить удары по русским (по СССР) руками чужих иррегуляров американцы начали еще в Афганистане. В качестве ударной силы выступали негосударственные отряды душманов. Для успешных атак на объекты наших Вооруженных сил американцы передавали душманам снимки спутниковой разведки. Правда, не в режиме реального времени, а в виде бумажных фото и через разведку Пакистана, ISI. В принципе, нет ничего нереального в том, чтобы делать подобное сегодня в электронном виде и в режиме онлайн.

В 1980-е американцы помогали душманам наносить удары по штабам советского контингента в Афганистане так, чтобы погибали не солдаты-призывники и не обычные офицеры, а генералы и партийные советники высших рангов. Для этого душманам поставляли еще и отличные снайперские винтовки. А чтобы наносить удары по ВВС СССР, адиминистрация Рейгана поставила душманам переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Причем с заметным для нас результатом. В виде чувствительных потерь нашей авиации. Наконец, с 1984 года душманы начали нападать на пограничников СССР уже на нашей территории.

Тогда это не привело к ядерной войне между США и СССР. Наши просто утерлись. Даже операции по воздушно-ракетному разгрому Пакистана не провели. Даже не высадили десанты для освобождения русских военнопленных в пакистанских лагерях и не бомбили лагеря подготовки душманов в Пакистане.

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Теперь представим себе, что подобное началось (теперь уже в Сирии, а в перспективе, через Афганистан – уже и в Средней Азии) против РФ. Иррегуляры добиваются первых потерь ВС РФ, начинают погибать генералы РФ.

Чем ответит Москва? Никак не ядерными ударами по США. Нынешней Москве придется утираться. Асимметричных ответов в виде выхода из ВТО, привода к власти нелиберального (индустриализаторского) руководства ЦБ и правительства в Москве ждать не приходится. Равно как и атаки в области научно-технического прогресса. Равно как и операций на Украине (с включением Донбасса в состав РФ и устройством смуты в Киеве).

Тогда война превратится в череду малых, но позорных поражений РФ. С неминуемыми внутриполитическими последствиями.

В последнее время меня преследует сильнейшее чувство. Мы опять попали в 80-е! Тогда янки совместили нападения на СССР руками душманов (вооруженных Америкой) с операцией по сбиванию цен на нефть. (Падение их вдвое – с 1985 г.). Ну, первая волна снижения цен на углеводороды – это 2014-2016. Хотя Путину удалось (отдадим ему должное) устроить картельное снижение добычи в мире и поднять цену барреля с 30 долларов в январе 2016 г. до нынешних семидесяти долларов, это все равно не те 100-110 долларов, что накануне «крымнаша».

Однако Соединенные Штаты не унимаются. Теперь Трамп намерен невиданно нарастить добычу нефти и газа в Америке. Он уже перекрыл пик нефтедобычи 1970 года. Он открывает для разработки 47 нефтеносных поля в своей стране. А если США переходят к самообеспечению углеводородами и даже начинают поставлять их во внешний мир, то это объективно собьет мировые цены на энергоносители. Как минимум в полтора раза.

Подробнее:

«По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), добыча сырой нефти в стране составила в 2017-м в среднем 9,3 млн барр. в сутки, а в декабре она, по оценкам, достигала даже 9,9 млн барр. в сутки.

По прогнозам EIA, добыча сырой нефти в США составит в 2018 году в среднем 10,3 млн барр. в день. Затем EIA прогнозирует увеличение нефтедобычи до 10,8 млн барр. в день в 2019 году, причем в ноябре 2019-го показатель превысит 11 млн барр. в сутки. К слову, примерно столько сейчас добывают Россия или Саудовская Аравия.

В EIA напоминают, что прошлый исторический рекорд нефтедобычи в США был установлен в 1970 году, когда страна добывала 9,6 млн барр. в сутки. Тем самым Штаты в прошлом году уже одномоментно превысили исторический максимум, и в ближайшем будущем Америка планирует надолго обеспечить себе рекордную нефтедобычу…»

http://www.ng.ru/economics/2018-01-12/1_7149_trump.html

Забудьте о лукавых словах «Роснефти» о том, что себестоимость добычи нефти в РФ – якобы 4 доллара за баррель. На деле (со всеми издержками) – 37 долларов. Нефть у нас добывается в суровых условиях. Добыча нефти в Арктике – вообще огромна по себестоимости. Под сто долларов за бочку. На новых месторождениях в Восточной Сибири (марсианские холода, бездорожье, необходимость тянуть «нитки» к промыслам) себестоимость – 40-50 долларов.

Так что Трамп может в новых реалиях повторить рейгановские удары по нам.

Да, то ли еще будет? Думаю об этом, глядя на события 6 января…