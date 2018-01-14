Новая-старая эра войн: атаки чужими руками

6 января – дата атаки на российскую авиабазу в Сирии с помощью беспилотников – можно считать началом новой эпохи в войнах. То есть, одна ядерная сверхдержава (США) учиняет нападение на военных другой атомной силы (РФ) руками исламских боевиков. Коим дали новейшие технологии для атаки.
Если бы БПЛА достигли цели (уничтожили бы часть самолетов и ЗРК), то что пришлось бы делать Москве. Отвечать ядерным ударом по Америке? В это никто не верит.
Но на самом деле такая «новая военная эра» берет начало еще в 1980-е, при Рейгане.
***
Честь и хвала нашим военным, отбившим атаку достаточно примитивных БПЛА (дронов). Которые и скорее напоминали израильские БПЛА времен войны в Ливане 1982 года. Подробнее:
https://m-kalashnikov.livejournal.com/3364263.html
А если бы атаковали более серьезные БПЛА? С разных направлений и несколькими роями? Да при этом не зависели бы от спутниковой навигации, подавляемой русскими системами РЭБ? (Агентство передовых разработок Пентагона, DARPA, еще в 2011 году вело работы по созданию неспутниковой, инерциальной системы навигации, против которой бессильна постановка радиопомех, давящих сигналы GPS). Предположим, такая атака привела бы к гибели двух-трех установок С-400 или «Панцирей». К сожжению одного самолета в Хмеймиме. Что предприняла бы Москва? Глубокое убеждение Максима Калашникова: РФ никогда бы не ответила Вашингтону ядерным ударом по его территории. Сравнимой с Сирией войны, которую сегодня США ведут за пределами своих границ, нет. Нет тех партизан-антиамериканцев, коим Москва могла передать свои ударные (ракетоносные или в варианте «летающих бомб») беспилотники для атаки на американских военных. Тем паче, что РФ уже 15 лет, как тормозит с созданием своих вооруженных дронов.
Что получилось бы в итоге такого обидно-демонстративного поражения Москвы? Да только позор на весь свет. То есть, одна ядерная держава наносилпа бы чувствительные и прямые военные удары другой ядерной стране руками негосударственных иррегуляров. Можно представить себе, как США тайно снабжают своих субпордрядчиков-боевиков данными спутниковой разведки, причем в режиме реального времени. Чтобы боевики знали, чего там стоит на взлетных полосах в Хмеймиме, как развернуты зенитно-ракетные комплексы русских, где у них – патрули и посты охраны. А что? Ничего фантастического в таком варианте нет.
Но новое ли это слово в войнах?
***
На самом деле, наносить удары по русским (по СССР) руками чужих иррегуляров американцы начали еще в Афганистане. В качестве ударной силы выступали негосударственные отряды душманов. Для успешных атак на объекты наших Вооруженных сил американцы передавали душманам снимки спутниковой разведки. Правда, не в режиме реального времени, а в виде бумажных фото и через разведку Пакистана, ISI. В принципе, нет ничего нереального в том, чтобы делать подобное сегодня в электронном виде и в режиме онлайн.
В 1980-е американцы помогали душманам наносить удары по штабам советского контингента в Афганистане так, чтобы погибали не солдаты-призывники и не обычные офицеры, а генералы и партийные советники высших рангов. Для этого душманам поставляли еще и отличные снайперские винтовки. А чтобы наносить удары по ВВС СССР, адиминистрация Рейгана поставила душманам переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Причем с заметным для нас результатом. В виде чувствительных потерь нашей авиации. Наконец, с 1984 года душманы начали нападать на пограничников СССР уже на нашей территории.
Тогда это не привело к ядерной войне между США и СССР. Наши просто утерлись. Даже операции по воздушно-ракетному разгрому Пакистана не провели. Даже не высадили десанты для освобождения русских военнопленных в пакистанских лагерях и не бомбили лагеря подготовки душманов в Пакистане.
***
Теперь представим себе, что подобное началось (теперь уже в Сирии, а в перспективе, через Афганистан – уже и в Средней Азии) против РФ. Иррегуляры добиваются первых потерь ВС РФ, начинают погибать генералы РФ.
Чем ответит Москва? Никак не ядерными ударами по США. Нынешней Москве придется утираться. Асимметричных ответов в виде выхода из ВТО, привода к власти нелиберального (индустриализаторского) руководства ЦБ и правительства в Москве ждать не приходится. Равно как и атаки в области научно-технического прогресса. Равно как и операций на Украине (с включением Донбасса в состав РФ и устройством смуты в Киеве).
Тогда война превратится в череду малых, но позорных поражений РФ. С неминуемыми внутриполитическими последствиями.
В последнее время меня преследует сильнейшее чувство. Мы опять попали в 80-е! Тогда янки совместили нападения на СССР руками душманов (вооруженных Америкой) с операцией по сбиванию цен на нефть. (Падение их вдвое – с 1985 г.). Ну, первая волна снижения цен на углеводороды – это 2014-2016. Хотя Путину удалось (отдадим ему должное) устроить картельное снижение добычи в мире и поднять цену барреля с 30 долларов в январе 2016 г. до нынешних семидесяти долларов, это все равно не те 100-110 долларов, что накануне «крымнаша».
Однако Соединенные Штаты не унимаются. Теперь Трамп намерен невиданно нарастить добычу нефти и газа в Америке. Он уже перекрыл пик нефтедобычи 1970 года. Он открывает для разработки 47 нефтеносных поля в своей стране. А если США переходят к самообеспечению углеводородами и даже начинают поставлять их во внешний мир, то это объективно собьет мировые цены на энергоносители. Как минимум в полтора раза.
Подробнее:
«По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), добыча сырой нефти в стране составила в 2017-м в среднем 9,3 млн барр. в сутки, а в декабре она, по оценкам, достигала даже 9,9 млн барр. в сутки.
По прогнозам EIA, добыча сырой нефти в США составит в 2018 году в среднем 10,3 млн барр. в день. Затем EIA прогнозирует увеличение нефтедобычи до 10,8 млн барр. в день в 2019 году, причем в ноябре 2019-го показатель превысит 11 млн барр. в сутки. К слову, примерно столько сейчас добывают Россия или Саудовская Аравия.
В EIA напоминают, что прошлый исторический рекорд нефтедобычи в США был установлен в 1970 году, когда страна добывала 9,6 млн барр. в сутки. Тем самым Штаты в прошлом году уже одномоментно превысили исторический максимум, и в ближайшем будущем Америка планирует надолго обеспечить себе рекордную нефтедобычу…»
http://www.ng.ru/economics/2018-01-12/1_7149_trump.html
Забудьте о лукавых словах «Роснефти» о том, что себестоимость добычи нефти в РФ – якобы 4 доллара за баррель. На деле (со всеми издержками) – 37 долларов. Нефть у нас добывается в суровых условиях. Добыча нефти в Арктике – вообще огромна по себестоимости. Под сто долларов за бочку. На новых месторождениях в Восточной Сибири (марсианские холода, бездорожье, необходимость тянуть «нитки» к промыслам) себестоимость – 40-50 долларов.
Так что Трамп может в новых реалиях повторить рейгановские удары по нам.
Да, то ли еще будет? Думаю об этом, глядя на события 6 января…
гражданин Вселенной написал 14.01.2018 20:41
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Вы эту справку видели? В руках держали? Нет. Таких "справок" в российском интернете - миллион. И про распятого мальчика и про сверхзвуковой Су-25.И вы повторяете какую-то чушь
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"Аваков - глава важнейшего министерства..."
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Правильно.Сегодня министр, а завтра - никто. А вот Кадыров - вождь русского народа на Кавказе.Известнейший на России политик, неоднократно цитируемый.Его мнение обо всем - важно для россиян.
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"Постоянно выступает в СМИ Украины"
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Это какой-то бред питерского идиота.В Украине такой никто не знает. А вот еврей Жириновский - не вылазит из российского телевизора. Разжигает украинофобию, угрожает войной соседям и всему миру.
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"Он депутат."
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Таких депутатов в Украине - аж 450 человек. На России таких куча - еврей Кобзон, какая нибудь Юмашева, Ишсарин, Фаррахов и другие "русские".
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Я вам указал, что вы врете относительно Украины в своем посте, и что ваши сопоставления фигур явно притянуты за уши, не убедительны. Вам надо думать о России, а не совать свой нос в другие страны. Они и без вас обойдутся.
В любом случае и на РФ, и в Украине проживают различные люди, разного происхождения. И никто этого не отрицает относительно Украины. Там официально - множество "национальностей". Отрицаете только вы относительно России. А я вам показал, что это не так, что на России - тоже интернационал и "русских" там не так много и весь ваш "русский" нацизм - просто шиза
гражданин Вселенной написал 14.01.2018 20:30
А вот отрицание очевидного - или шиза, или забалтывание важной темы, увод внимания в другую строну, маскировка.
россиянинъъ написал 14.01.2018 20:14
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Вот вот. Это и называется шиза.
Вы были на тех переговорах? Какое значение имеют те переговоры? Что они изменили? Что вы о них знаете?
Сейчас ведут переговоры многие. У кого есть полномочия и есть телефон. А шиза в Суркова уперлась.
россиянинъъ написал 14.01.2018 20:11
--
Это не чушь, а справка о матери Кличко, написана везде в его биографии.
.
"С каких пор Аваков вождь украинцев? Он министр. Сегодня при власти, завтра нет. Он что, украинский националист, как были перечислены российские националисты?"
--
И где это вы перечислили российских националистов?
Аваков - глава важнейшего в нынешних условиях министерства внутренних дел. Вы, если хотели провести аналогию, должны были привести министра внутренних дел РФ, а не какого-нибудь Явлинского. Аргументация у вас хромает.
И это министерство опекает в том числе и неформальные укр. нац. формирования. А в РФ министерство внутренних дел опекает неформальные нац. "русские" формирования?
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"Фарино - это фигура? ...Была депутатом а сейчас уже никто. Это вождь? Влияния никакого."
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Постоянно выступает в СМИ Украины и призывает давить русский язык. Недавно одному телеведущему на Украине даже пришлось ее в прямом эфире вызвать на своеобразную дуэль, призвать сдать текст не детекторе лжи и провериться у психиатра.
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"Мустафа Наем - какую он должность занимает?"
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Он депутат. Кроме того, он один из вождей майдана. Вот уж в прямом смысле вождь.
Но если вы ничего не знаете, зачем вы пишете?
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"Ну даже допустим, то, что вы написали про Украину правильно. Этим вы как опровергли то, что написано про Россию? "
--
А я не опровергал то, что вы написали про РФ, а не про всю Россiю.
Я вам указал, что вы врете относительно Украины в своем посте, и что ваши сопоставления фигур явно притянуты за уши, не убедительны.
В любом случае и в РФ, и на Украине проживают различные люди, разного происхождения. И никто этого не отрицает относительно РФ. Там официально - множество "национальностей". Отрицаете только вы относительно Украины. А я вам показал, что это не так, что на Украине - тоже интернационал.
гражданин Вселенной написал 14.01.2018 19:56
гражданин Вселенной написал 14.01.2018 19:51
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Явно притянуто за уши.
Кто такой Этинзон? Откуда вы эту чушь берете?
С каких пор Аваков вождь украинцев? Он министр. Сегодня при власти, завтра нет. Он что, украинский националист, как были перечислены российские националисты?
Фарино - это фигура? Более значительных не нашлось? Она даже не депутат, проиграла выборы. Была депутатом а сейчас уже никто. Это вождь? Влияния никакого.
Мустафа Наем - какую он должность занимает? Человек без должности? Бессловесный, о котором ничего не известно, но которого шиза в чем-то тайном постоянно подозревает.
Придумайте что-нибудь поубедительнее.
Ну даже допустим, то, что вы написали про Украину правильно. Этим вы как опровергли то, что написано про Россию? Что вы можете возразить по России, кроме как переводить внимание на Украину?
Так что не надо выдумывать, что на России живут славяне. РОссия - это московия, набор из покоренных и угнетенных московитами азиатских народов
Или же вы бредите, но тогда вам к психиатру.
россиянинъъ написал 14.01.2018 19:27
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Явно притянуто за уши.
Кто такой Мендель? Откуда вы эту чушь берете?
С каких пор Кадыров вождь русских? Он вождь своей нац. терр. автономии, даже не в Москве живет. Он что, русский националист, как были перечислены украинские националисты?
Явлинский, Сурков(Дудаев) - это фигуры? Более значительных не нашлось?
Явлинский был депутатом, сейчас уже никто. Это вождь? Влияния никакого.
Сурков - какую он должность занимает? Человек без должности? Бессловесный, о котором ничего не известно, но которого шиза в чем-то тайном постоянно подозревает.
Придумайте что-нибудь поубедительнее.
Ну даже допустим, то, что вы написали про РФ правильно. Этим вы как опровергли то, что написано про Украину? Что вы можете возразить по Украине, кроме как переводить внимание на РФ?
Так что не надо выдумывать, что на Украине живут славяне, а в РФ - "сброд из бурятов, мещеры, води, ижоры, марийцев, и т.п.".
Или же вы бредите, но тогда вам к психиатру.
гражданин вселенной написал 14.01.2018 19:05
Достаточно на их вождей посмотреть.
Кадыров, Мендель, карел-вепсин Путин, Жириновский, Явлинский, Сурков(Дудаев).
И все ярые российские нацисты.
Посмотришь на ту Россию - азиатский интернационал. И национализм ему подходит как корове седло.
А кто у них главные капиталисты были (сейчас они разорились)? Беня Абрамович, Аликперов, Фридман, Михельсон. Тоже русские националисты, кроме Фридмана, который как бы европеец космополит, без этих нац. закидонов.
россиянинъъ написал 14.01.2018 18:59
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Уж кто на Украине проживает - так все вылитые арийцы, характер нордический выдержанный!
Достаточно на их вождей посмотреть.
Аваков, Деканоидзе, татарин-гагауз Порошенко, Юлия Тимошенко (Григян), Фарион, Мустафа Наем, Кличко (Этинзон).
И все ярые украинские националисты.
Посмотришь на ту Украину - азиатский интернационал. И национализм ему подходит как корове седло.
А кто у них главные капиталисты были (сейчас они разорились)? Ахметов, Тарута и Беня Коломойский. Тоже украинские националисты, кроме Ахметова, который как бы европеец космополит, без этих нац. закидонов.
стоик1104 написал 14.01.2018 18:32
нас рати! написал 14.01.2018 18:17
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В точку!Русских на россии нет, есть сброд из бурятов, мещеры, води, ижоры, марийцев, и т.п. Зато русские есть в Украине и сейчас их мочат российские оккупанты и каратели - чечны и прочая азиатская срань. Собственно война РФ против Украины - это война по уничтожению славянства. И такие клоуны как МК - ее поддерживают. Поместь жЫда и турмкенки - а прикидывается русским.
Волшебник Оле Лукойе написал 14.01.2018 17:43
насрать! написал 14.01.2018 17:34
док-кар написал 14.01.2018 16:30
ФАКТЫ, а не умозрительные построения клинцевичей-калашниковых-и.пр.звездонутых. А статья раз - и кончилась. А США в ней выглядит соседкой по коммуналке, втихаря подсыпающей соль в суп. АНАЛИТИК ДЕРЕВЕНСКИЙ!
Русские - вы скотопидорасы! написал 14.01.2018 16:21
россиянинъъ написал 14.01.2018 14:52
Какое такое нападение США на РФ? РФ и США в Сирии - союзники, это следует из того факта, что у них общий враг - какой-то загадочный джин Иг, с которым они сражаются и которого победить не могут, потому что тут нужны магические ритуалы.
Арзамасцев написал 14.01.2018 14:35
2 Сколько стоит одна эта самоделка и одна ракета ПРЗК "Панцирь"?
Затрахаемся их сбивать - они нас просто разорят и пустят по миру с голой ж....
вася 101 написал 14.01.2018 14:14
Левон Георгиевич Казарян написал 14.01.2018 14:08
- - - - - - -
Есть ли нефть на Марсе?
Ну ка спляши,еще написал 14.01.2018 13:39
Кучеренко:6 января – дата атаки на российскую авиабазу в Сирии
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Наблюдатель:6 января – дата атаки на кремлевскую авиабазу в Сирии
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Кучеренко:Честь и хвала нашим военным, отбившим атаку достаточно примитивных БПЛА
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Наблюдатель:Честь и хвала Частным военным компаниям Газпрома, отбившим атаку достаточно примитивных БПЛА
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Ну как? Cкромно,со вкусом? После смены двух акцетирующих прилагательных,каков смысл? Как то не в жилу,сидеть с тобой на одной скамейке.Зашквар.Это твои- военные.Это твоя война. Не надо всех чохом,в свою гов-енную кашу макать.
Стоит читать дальше твой псевдопатриотический понос? Ты ж нас огульно всех записал в своих болельщиков,в СОпереживателей,СОвладельцев пакета,бенифициаров,стерхи-против-дронов.
Если ассоциировать себя с Россией,то жизненно-необходимо дистанцироваться на пушечный выстрел от все-ВСЕХ повторяю телодвижений кремля,путина,клики-клоаки олигархата,как- российских проявлений внешней политики.Из чистоплотности.Рфия- не Россия.Сон рождает чудовищ. Мы на одной территории.Кто на что учился.
Это- частная инициатива-Шойгу-Миллер-Сечин-Путин. На нее нанизываются все остальные выгодоприобретатели,как вши блохи- на собаку.
Не х=уй здесь лепить горбатого.
Отвечай за себя.