Ложная ядерная тревога привела гавайское население в панику

Ложная тревога о грядущем ракетном ударе повергла в панику население американского штата Гавайи. На протяжении 40 минут, вплоть до официального опровержения угрозы, перепуганные местные жители массово искали убежища, которые защитили бы их от, как им казалось, неминуемой гибели.

По словам губернатора штата Дэвида Айджа, он сам не стал в этой ситуации исключением. "Примерно в 8 утра меня разбудило сообщение о приближающейся ракете, как и всех жителей Гавайев. Это был крайне печальный случай, и мы должны сделать все, чтобы такое больше не повторилось никогда", - цитирует Айджа агентство Reuters.

Газета The New York Times со ссылкой на жителей Гавайских островов пишет, что в течение нескольких секунд после объявления тревоги люди хлынули на улицы в поисках убежища, все крупные автодороги встали в пробках. В штате царили ужас и чувство безнадежности, пишет издание.

"Я прокручивал в голове все возможные сценарии, но податься за помощью было просто некуда", - заявил газете бывший военнослужащий Майк Стасков.

Рэй Герст, который вместе с супругой поехал на Гавайи праздновать годовщину свадьбы, в момент объявления тревоги находился в туристическом автобусе: "Нам сказали, чтобы никто не выходил из салона". Затем водитель увез людей в горы и высадил их неподалеку от бункера, где пассажиры укрывались около 15 минут. "Было очень страшно. Мы не знали, что происходит", - рассказал Герст.

В старшей школе Конаваена, где в субботу с утра проходил турнир по борьбе, учителя собрали детей в спортивном зале, успокаивали их, а сами в это время безуспешно пытались придумать, как защититься от ядерного удара. До этого им приходилось сталкиваться только с угрозами ураганов и цунами.

Уроженец Лос-Анджелеса Майкл Стерлинг, отдыхавший в Гонолулу, рассказал, что, получив сообщение об угрозе, растерялся: "Я подумал, а что вообще мы можем сделать? В случае с ракетой у нас ведь нет никаких шансов".

Местная жительница пишет: "Вскоре после сообщения о ракетном ударе мне пришло сообщение от мамы: "Я тебя люблю". Она думала, что это ее последние моменты в жизни. Теперь я сижу на работе и рыдаю".

От редакции: Подготовка гражданского населения к ядерным атакам - часть милитаризации эфира. Это ыбла учебная тревога, судя по всему - но буржуазное государство вряд ли в этом сознается. У меня на Гаваях живёт с семьёй богатый одноклассник, ставший буржуем уже в США - сын одного из кремлёвских мануал-терапевтов. Края, где вечное лето, ныне населены хай-классом, ведущим ленивый образ жизни, так что для них, вероятно, это был давно уже подзабытый апокалипсис. Ведь врое как российским остаткам СССР давно не до конфронтации на ракетном фронте.

Любопытно, откуда ждут беды Гавайи? Из КНДР? Впрочем, какая им, ленивым гражданским, разница? Патриотизм подрастёт после такой дерготни - цель государства достигнута. А вот в КНДР, напротив, налаживается мирный диалог с южными соседями. Впрочем, что для США Южная Корея? Так, лишь плацдарм... Похоже, Трамп только начал играться в войнушку на карте мира, и мало никому не покажется - жалко даже не ведающего российских бед и трудовых будней моего одноклассничка Андрея на Гаваях...

Д.Ч.

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