Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полицаев, вымогавших скидочные карты в "Кунцево Плазе", проверят по линии МВД

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 5

коррупция москва полицаи мвд
Полицаев, вымогавших скидочные карты в "Кунцево Плазе", проверят по линии МВД

Столичное управление МВД начало проверку информации о вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации ресторана "Мясо&Рыба" в московском торговом центре "Кунцево Плаза", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали и увезли в отделение нескольких сотрудников заведения, а затем предложили руководителю отдела кадров ресторана отпустить их взамен на три скидочные карты на 50 процентов. 

"По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка", - заявили в МВД. 

При этом в полиции озвучили свою версию произошедшего. Так, появление правоохранителей ресторана было связано с полученной информацией о том, что в "Кунцево Плаза" в заведениях общественного питания работают нелегальные мигранты. По результатам проверки в отделение были доставлены 19 граждан иностранных государств из четырех различных учреждений питания торгового центра. 

Проверка задержанных по базе данных выявила, что семеро из них не поставлены на миграционный учет, в их отношении были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ"). 

Как рассказывал у себя в Facebook владелец ресторана "Мясо&Рыба" Сергей Миронов, инцидент произошел в пятницу, 12 января. По его словам, проверке, которая началась в разгар ланчей, подверглись все сотрудники ресторана: повара, кондитеры и бармены. Несколько человек увезли, чтобы проверить их документы непосредственно по базе. С ними отправился и начальник отдела кадров, однако никакие доводы стражей порядка не остановили. 

"Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости... Полицию это не трогало, всех забрали и увезли", - посетовал Миронов. 

Затем, по словам владельца ресторана, к сотруднику отдела кадров подошел замначальника отделения - майор Наиль Касимов - и пригласил к себе в кабинет. Свои действия стражи порядка объяснили необходимостью получения трех скидочные карты на 50%. Они сообщили, что как только заветные скидки поступят в их распоряжение - проверка тут же прекратится. 

В итоге сотрудников отпустили около 20:00. "Нет, они, конечно, молодцы, живут в современном мире: взятки берут по-современному - не деньгами, не даже борзыми щенками, а скидочными картами! Ну просто смех и грех", - заключил Миронов.

Тем временем руководство МВД всячески заботился о своих сотрудниках, чтобы жизнь их была буржуазнее и комфортнее. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил список зарубежных стран, в которых отдых сотрудников министерства признается безопасным. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, соответствующее распоряжение было подписано министром 26 декабря. В 2014 году, российские силовые ведомства, включая МВД, вводили запрет на выезд сотрудников за пределы России. 

В список одобренных на 2018 год государств вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. 

Данным перечнем предлагается "руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих , работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска". 

Отмечается, что в указанных странах отпуск в 2018 году для сотрудников МВД признается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки". 

Новости по теме:

Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России 

МВД разрешило сотрудникам ряд зарубежных курортов для отпуска, включая Кубу и Вьетнам



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1105 написал 14.01.2018 18:36
сортирного Карлика никто не будет защищать, если его поведут на виселицу?
Ответить
Русские - вы скотопидорасы!
Русские - вы скотопидорасы! написал 14.01.2018 16:15
Русские - вы скотопидорасы!
Ответить
(без названия)
Чиж написал 14.01.2018 16:11
Проверят и наградят или премируют ...За бдительность и добросовестное отношение к службе ,а клеветника Миронова привлекут по статье за оговор ...Уверен в таком раскладе .
Ответить
(без названия)
гаденыщ написал 14.01.2018 14:10
Опять никто не работает.Вымогают, как в позднем ссср-е. Финал будет похожим...
Ответить
(без названия)
Лис написал 14.01.2018 14:05
Пехота Путина кошмарит "социальный" бизнес? Как нехорошо.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Оппозиционных активистов пытаются выставить "джихадистами"
Оппозиционных активистов пытаются выставить "джиха...
14.01.2018
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
И.Стрелков о "грудинотрясении" в политике
13.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самовыдвиженец Путин "внезапно" получил поддержку "ЕдРа" в виде помещений для подписантства (3)
Жалкая копия Сталина недопрочла, недоосмыслила... (42)
Путин назвал коммунизм религией (24)
Полицаев, вымогавших скидочные карты в "Кунцево Плазе", проверят по линии МВД (5)
Ложная ядерная тревога привела гавайское население в панику (3)
Новая-старая эра войн: атаки чужими руками (26)
Беззащитная жизнь работника (4)
Буржуазный общепит отравил на Коммунистической улице не менее 130 уланудинцев (5)
Оппозиционных активистов пытаются выставить "джихадистами" (5)
Страна дураков выбирает главного (51)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Язычник Пу
Дарья Митина Дарья Митина: Глупoсть или измена?...
Максим Калашников Максим Калашников: Новая-старая эра войн: атаки чужими руками
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: М.Крутихин о кризисе сбыта для газа РФ. В.Хомяков о "русском вопросе"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss