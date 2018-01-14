Полицаев, вымогавших скидочные карты в "Кунцево Плазе", проверят по линии МВД

Столичное управление МВД начало проверку информации о вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации ресторана "Мясо&Рыба" в московском торговом центре "Кунцево Плаза", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали и увезли в отделение нескольких сотрудников заведения, а затем предложили руководителю отдела кадров ресторана отпустить их взамен на три скидочные карты на 50 процентов.

"По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка", - заявили в МВД.

При этом в полиции озвучили свою версию произошедшего. Так, появление правоохранителей ресторана было связано с полученной информацией о том, что в "Кунцево Плаза" в заведениях общественного питания работают нелегальные мигранты. По результатам проверки в отделение были доставлены 19 граждан иностранных государств из четырех различных учреждений питания торгового центра.

Проверка задержанных по базе данных выявила, что семеро из них не поставлены на миграционный учет, в их отношении были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ").

Как рассказывал у себя в Facebook владелец ресторана "Мясо&Рыба" Сергей Миронов, инцидент произошел в пятницу, 12 января. По его словам, проверке, которая началась в разгар ланчей, подверглись все сотрудники ресторана: повара, кондитеры и бармены. Несколько человек увезли, чтобы проверить их документы непосредственно по базе. С ними отправился и начальник отдела кадров, однако никакие доводы стражей порядка не остановили.

"Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости... Полицию это не трогало, всех забрали и увезли", - посетовал Миронов.

Затем, по словам владельца ресторана, к сотруднику отдела кадров подошел замначальника отделения - майор Наиль Касимов - и пригласил к себе в кабинет. Свои действия стражи порядка объяснили необходимостью получения трех скидочные карты на 50%. Они сообщили, что как только заветные скидки поступят в их распоряжение - проверка тут же прекратится.

В итоге сотрудников отпустили около 20:00. "Нет, они, конечно, молодцы, живут в современном мире: взятки берут по-современному - не деньгами, не даже борзыми щенками, а скидочными картами! Ну просто смех и грех", - заключил Миронов.

Тем временем руководство МВД всячески заботился о своих сотрудниках, чтобы жизнь их была буржуазнее и комфортнее. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил список зарубежных стран, в которых отдых сотрудников министерства признается безопасным. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, соответствующее распоряжение было подписано министром 26 декабря. В 2014 году, российские силовые ведомства, включая МВД, вводили запрет на выезд сотрудников за пределы России.

В список одобренных на 2018 год государств вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

Данным перечнем предлагается "руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих , работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска".

Отмечается, что в указанных странах отпуск в 2018 году для сотрудников МВД признается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки".

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