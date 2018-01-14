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Московский листок

Путин назвал коммунизм религией

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 24

Путин назвал коммунизм религией

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Валаам" заявил, что коммунистическая идеология по сути ничем не отличается от христианства, а Моральный кодекс строителя коммунизма является "примитивной выдержкой из Библии".

"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию… Свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", - цитирует главу государства ТАСС.

Также Путин сравнил содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей.

"Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа. По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - отметил президент.

 



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Всего комментариев к статье: 24
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(без названия)
жесткач написал 14.01.2018 20:08
коммунизм = фашизм = империализм
сталин = гитлер = путлер!
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Re: приходит пасиентка..
Хрейд написал 14.01.2018 20:08
Раз с тобой такое приключилось, ты не анекдоты рассказывай, а вынь его поскорей из рта и говори членораздельно.
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(без названия)
история написал 14.01.2018 20:07
путинизм тоже станет религией лет через 50
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Re: васе 001
Можно и жестче: написал 14.01.2018 20:03
гитлер=власов=ельцин=путин=чубайс=вася001 - гниды обыкновенные микроскопического масштаба. А либерализм=капитализм=фашизм=преступная идеология.
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(без названия)
логик написал 14.01.2018 20:01
коммунизм - религия
путинизм - политика
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(без названия)
приходит пасиентка к хрейду написал 14.01.2018 19:59
мне прислося шляпа
---------
хрейд отвичаить-Вам приснилися ЧЛЕН цк кпсс
-------
какое предидиниея.
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Re: FRANCISKO...
Вот написал 14.01.2018 19:52
когда вынесут, тогда и придет России полный и окончательный П-Ц. Она развалится на кучку жалких бантустанов, в которых тебе, если повезет, достанется место старшего помощника младшего дворника.Если не успеешь свалить в свой Сан-Франциско, разумеется.
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(без названия)
Иваныч написал 14.01.2018 19:33
Человек человеку- Чубайс. Прогресс!
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(без названия)
вася 001 написал 14.01.2018 19:12
путин прав,только надо жестче- коммунизм = фашизм=преступная идеология. Лэнин=сталин=гитлер= преступники планетарного масштаба.
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(без названия)
стоик1105 написал 14.01.2018 18:38
Примитивность мозгов сортирного Карлика общеизвестна?
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Re: 17:17 Ленин жил, Ленин будет жить ...
макробий4-5 написал 14.01.2018 17:56
Как не странно, но век Ленина в мавзолее конечен. Все когда-то кончается. Только зачем его выносить для разжигания розни и ненависти? Это опять религиозные и капиталистические корни призывающие к противостоянию. Хватит уже, Ленин заслужил, чтобы ему поклонялись, и пусть это будет благодарностью человеку изменившему мир к лучшему. Это признают и ярые сторонники капиталистических отношений. Придет время и человечество с почтением простится с великим человеком!
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(без названия)
глухомань востока написал 14.01.2018 17:25
если коммунизм религия ,то председатель ведра иуда? может я не прав?
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Про волшебство
Волшебник Оле Лукойе написал 14.01.2018 17:24
И на Марсе будут яблони цвести! Такое родное и близкое, яблони, березы, маслята , лисички и и мы все вместе.радуемся. А вселенная бесконечна..., а что там? Паралельная реальность и насколько паралельна или нет? А настолько..., что перпендикулярна...
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(без названия)
FRANCISKO... написал 14.01.2018 17:17
Вот именно что коммунистическая идеология все свои моральные кодексы слямзила у христианства.Иначе она не утвердилась бы в России на 70 лет.Да и традиция почитания''мощей''Ленина тоже идет оттуда.В принципе Путин сказал все правильно,но почему он не поставил вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея?Ведь пока там лежат эти''мощи''(псевдомощи,лжемощи)так и будет висеть над Россией злой рок.
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 14.01.2018 16:23
А что правильно назвал. Мало того, - Иисус Христос есть Первый Коммунист на Земле. А если так, то и Бог = Живой Космос, в Духе Своем тоже есть Коммунист.
Вывод; капитализм, основанный на культе золотого тельца = сатанизме, еще во времена Моисея, по Воле Бога ставился на место. В наше же время он уже умер и начал разлагаться. Поэтому, если в ближайшее время не произойдут благоприятные Роды Нового Мира, - всеобщую смерть от раковых метастазов будет уже невозможно остановить.
Поэтому на данном этапе считаю благом, что Путин это осознал и признал таки, что Коммунизм и Христианство - Едины в Духе Своем.
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библия была раньше Маркса
макробий4-5 написал 14.01.2018 16:10
Моральный кодекс и заповеди вполне могут иметь общие корни, и ничего в этом удивительного нет. Неужели заповедь о любви к ближнему должна быть заменена на нелюбовь? Но это ближе к капитализму, только он не признается в этом, а делает это в тихушку и молча. Или простая заповедь не убий, она совсем не чужда коммунистам. В заповедях, основатели христианской религии, выразили основы человеческого бытия и негоже их оспаривать не с какой стороны. На каком-то этапе церковь была, в некоторых направлениях, даже передовым институтом, но не сейчас.
Как ни странно, но религия и капитализм это основа войн на земле. Захват территорий и сфер влияния необходимы им обоим. При социализме не было возможности выкупить землю, и никто не рвал ноздри соседу за свою землю. Только государство жило в окружении капстран и приходилось иметь армию для сохранности границ. Сейчас частники выкупают землю, у кого? Земля летит в космосе, чья она? Кто берет деньги за эти куски земли, за которые кто-то поимел рубли или доллары? Но если я купил (ясно, что не у Господа, а у более сильного), да еще за кровные (что есть нонсенс), я буду стоять за свое и нанимать за деньги стрелять в посягающих. Еще у меня всегда есть желание прирезать кусок. То же и с религией. Чем больше прихожан, тем больше возможностей у верхушки, поэтому ждать примирения религий не стоит.
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Re: Re: русы скифии в контакте набери
Яшу проучили ... написал 14.01.2018 15:39
В Бальшую Шамбалу Яшу Блюмкина праважали фаем Миром..на Паследние крохи валюты--которые повыцарапывали с сэйфофс Империи --пасылали Яшу в надежде палучить Бальшую Тпйну Вселенной.... и полетел Яша по Тибэтам и Шамбалам имея хорошую пригласительную ОТ мОНАХОВС тИБЭТА--Т.Е ВИЗУ.. и около 1.0 мильена баксофс КЭШ..набрал Яша фсяких Тайн и Папирусофс--возвращался Яша Тайно --через Кипр--там его ужэ поджидал Бальшой Жыд Троцкая Шельма..там и переполовинили фсе Донесения и послания Буддистофс...с Тайнами Мира..остальные горсти тайных знакофс Яша приволок в Питер --Мацакву --и начал приторговывать \немцы часть выкупили Шеленберг со Штрлицем/..Вот там его и Накрыла Подозрительная
ОГПУ---там фсе быстро Смекнули и в Расход Яшу--вора--растрелЪ==он был 1929 года растреляли в 1929 гаду--бальшой Придурок ОКАЗАЛСЯ..--попозже туда жэ попал и английский МИ-6 тожэ искали ..полковние с Британской Мисси --учился в Монастырях Тибэта 3 года...оттуда выехал в конце 30 и опубликовал Книгу Оздоровление по Тибецки--из них ценное 5 упражнений по 21 разу делать...сложность в том что надо -применять Раздельное Питание...не Фсе Потянут...Восстанавливаец Молодой Цвет Волос по телу всему..и протчеее изображэние
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Русам дурдома
россиянинъъ написал 14.01.2018 15:01
"коммунистическая марксистская троцкистская идеология -это" - это западная социалистическая идеология, была представлена многими именами западных писателей. В частности, в курсе научного коммунизма в СССР все изучали, что одним из источников марксизма был французский социализм.
Другим источником была английская политэкономия.
Троцкий, Ленин и многие другие приехали в 1917 в Россию оттуда, из-за бугра.
Маркс вообще никуда из Европы не выезжал, кроме Британского острова.
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(без названия)
....... . . написал 14.01.2018 14:44
в науке принято ставить опыты сначала на животных.
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ну путька совсем...
россиянинъъ написал 14.01.2018 14:44
"Свобода, братство, равенство, справедливость &#8212; это все заложено в Священном писании"
--
И где это там заложено?
.
"содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей"
--
В христианстве мощи не просто почитают, а ожидают от них исцеления, от мумии Ленина такого не ожидали. В христианстве почитают не любые мощи, а мощи святых. Ленин святым не провозглашался.
Если бы путька смотрел кино про Египет, он бы больше ассоциаций увидел. Но путька неразвитый, не знает.
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