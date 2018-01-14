Путин назвал коммунизм религией

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Валаам" заявил, что коммунистическая идеология по сути ничем не отличается от христианства, а Моральный кодекс строителя коммунизма является "примитивной выдержкой из Библии".
"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию… Свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", - цитирует главу государства ТАСС.
Также Путин сравнил содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей.
"Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа. По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - отметил президент.
жесткач написал 14.01.2018 20:08
сталин = гитлер = путлер!
Хрейд написал 14.01.2018 20:08
история написал 14.01.2018 20:07
Можно и жестче: написал 14.01.2018 20:03
логик написал 14.01.2018 20:01
путинизм - политика
приходит пасиентка к хрейду написал 14.01.2018 19:59
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хрейд отвичаить-Вам приснилися ЧЛЕН цк кпсс
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какое предидиниея.
Вот написал 14.01.2018 19:52
Иваныч написал 14.01.2018 19:33
вася 001 написал 14.01.2018 19:12
стоик1105 написал 14.01.2018 18:38
макробий4-5 написал 14.01.2018 17:56
глухомань востока написал 14.01.2018 17:25
Волшебник Оле Лукойе написал 14.01.2018 17:24
FRANCISKO... написал 14.01.2018 17:17
Сергей Ковальчук написал 14.01.2018 16:23
Вывод; капитализм, основанный на культе золотого тельца = сатанизме, еще во времена Моисея, по Воле Бога ставился на место. В наше же время он уже умер и начал разлагаться. Поэтому, если в ближайшее время не произойдут благоприятные Роды Нового Мира, - всеобщую смерть от раковых метастазов будет уже невозможно остановить.
Поэтому на данном этапе считаю благом, что Путин это осознал и признал таки, что Коммунизм и Христианство - Едины в Духе Своем.
макробий4-5 написал 14.01.2018 16:10
Как ни странно, но религия и капитализм это основа войн на земле. Захват территорий и сфер влияния необходимы им обоим. При социализме не было возможности выкупить землю, и никто не рвал ноздри соседу за свою землю. Только государство жило в окружении капстран и приходилось иметь армию для сохранности границ. Сейчас частники выкупают землю, у кого? Земля летит в космосе, чья она? Кто берет деньги за эти куски земли, за которые кто-то поимел рубли или доллары? Но если я купил (ясно, что не у Господа, а у более сильного), да еще за кровные (что есть нонсенс), я буду стоять за свое и нанимать за деньги стрелять в посягающих. Еще у меня всегда есть желание прирезать кусок. То же и с религией. Чем больше прихожан, тем больше возможностей у верхушки, поэтому ждать примирения религий не стоит.
Яшу проучили ... написал 14.01.2018 15:39
ОГПУ---там фсе быстро Смекнули и в Расход Яшу--вора--растрелЪ==он был 1929 года растреляли в 1929 гаду--бальшой Придурок ОКАЗАЛСЯ..--попозже туда жэ попал и английский МИ-6 тожэ искали ..полковние с Британской Мисси --учился в Монастырях Тибэта 3 года...оттуда выехал в конце 30 и опубликовал Книгу Оздоровление по Тибецки--из них ценное 5 упражнений по 21 разу делать...сложность в том что надо -применять Раздельное Питание...не Фсе Потянут...Восстанавливаец Молодой Цвет Волос по телу всему..и протчеее изображэние
россиянинъъ написал 14.01.2018 15:01
Другим источником была английская политэкономия.
Троцкий, Ленин и многие другие приехали в 1917 в Россию оттуда, из-за бугра.
Маркс вообще никуда из Европы не выезжал, кроме Британского острова.
....... . . написал 14.01.2018 14:44
россиянинъъ написал 14.01.2018 14:44
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И где это там заложено?
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"содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей"
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В христианстве мощи не просто почитают, а ожидают от них исцеления, от мумии Ленина такого не ожидали. В христианстве почитают не любые мощи, а мощи святых. Ленин святым не провозглашался.
Если бы путька смотрел кино про Египет, он бы больше ассоциаций увидел. Но путька неразвитый, не знает.