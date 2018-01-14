Путин назвал коммунизм религией

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Валаам" заявил, что коммунистическая идеология по сути ничем не отличается от христианства, а Моральный кодекс строителя коммунизма является "примитивной выдержкой из Библии".

"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию… Свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", - цитирует главу государства ТАСС.

Также Путин сравнил содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей.

"Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа. По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - отметил президент.