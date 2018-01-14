Жалкая копия Сталина недопрочла, недоосмыслила...

Путин заявил, что коммунистическая идеология сродни христианству, а советская власть приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело, дав народу новую религию с Моральным кодексом строителя коммунизма и содержанием тела Ленина в Мавзолее по аналогии с христианской традицией почитания мощей, сообщает ТАСС.

Путин также отметил, что «коммунистическая идеология очень сродни христианству», ведь в Священном писании как раз и говорится о свободе, братстве, равенстве и справедливости. «А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — сказал президент, добавив, что-то про "жалкую копию Библии".

«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть», — отметил Путин.

От редакции: Судя по всему, г-н Путин Библию читал в последнее время, а вот с текстом "Морального кодекса строителя коммунизма" оказался не знаком.

Хотя текст короткий, легко запоминается. Вот он.

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье забота о воспитании детей.

9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

И где там про "не убий, не укради", о чем говорит Путин, видимо, на занятиях по общественно-политическим дисциплинам предпочитавший заниматься спортом?

Нетерпимость к стяжательству - это что, из Библии? Да, Иисус говорит о том, что не стоит стяжать себе богатств на земле, но разве церковь его послушалась? Нет, еще в 16-м веке всех "нестяжателей" тихо удавили в Иосифо-Волоцком монастыре, а официальной доктриной РПЦ стало как раз "осифлянство", то есть концепция церковного стяжания.

Единственная библейская цитата, да и та уже из Нового завета - это "кто не работает, тот не ест", но ведь эту фразу использовали Маркс и Энгельс еще в своем Манифесте. Так что Моральный кодекс заимствовал ее не из Библии, а из другого, более идейно близкого источника.

Что же до следования этой библейской заповеди, то окружение Путина за свои труды получает такое вознаграждение, что даже трудно представить, как титанически эти люди работают - так они жрут! Вот взять хоть Улюкаева... Думаю, за труды этих людей следует применять не слово "вознаграждение", а чисто библейский термин "воздаяние".

И все же - о "жалкой копии". Вот 10 моисеевых заповедей, о которых ведут речь при сравнении с Моральным кодексом.

Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии.

Я Господь, Бог твой … да не будет у тебя других богов пред лицом моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Интересно, где в Моральном кодексе про раба и про рабыню ближнего? Где в Моральном кодексе запрет желать жену ближнего, а также его ишака?

Нет, я не спорю, рабы у нас уже снова появились, но стоит ли считать это таким уж прогрессом по сравнению с советским периодом...

Не буду уподобляться дорогому Владимиру Владимировичу и говорить о "примитивности" библейского текста - это не так, Библия совсем не примитивна. Но к кому обращен ветхозаветный текст? Все это было написано на рубеже каменного века и эпохи рабовладения. Люди, жившие тогда, еще только-только отучались сьедать убитых врагов и насиловать все, что шевелится - людей обоего пола, животных... Нам сегодня даже трудно представить себе степень дикости той эпохи. Сама Библия повествует о Содоме и Гоморре и тамошних нравах - сегодня известно, что это были отнюдь не вымышленные города.

И вот на таком культурно-историческом фоне появляется библейский кодекс, устанавливающий между людьми те отношения, которые нам кажутся сегодня вполне естественными. Даже Путину известно, что красть нехорошо, убивать нехорошо... Прошли тысячи лет, и человечество кое как цивилизовалось.

Кстати, Новый завет тоже ознаменовал переход, но уже от античности к феодализму, по сути от рабовладения к личной свободе. И моральный императив в нем уже иной:

Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. (Мф. 22:37-40)

Согласитесь, адресат этого завета явно отличается от полудикого кочевника, которому нужно разъяснять разницу между его волом и волом соседа. Это уже человек поздней античности, знакомый с философией - он уже способен понимать ближнего как самого себя. И способен критически смотреть на "ветхий" закон.

Но Путин адресует нас не к иисусовым заповедям, а к закону моисееву. Кажется, он сам оперирует "не убий, не укради", а вовсе не "возлюби ближнего твоего, как самого себя". Как не видит разницы между "чудотворными" мощами и забальзамированным телом основателя государства как объектом особого почтения сугубо светского характера. Но тут уж пусть его владыка Тихон поправляет...

А уже пришло время сделать следующий цивилизационный шаг - к обществу, где людей не только не убивают и не продают в рабство, но и эксплуатация человека человеком - недопустима! Это уже не кодекс для только что вышедшего из каменного века кочевника, это другой уровень развития цивилизации. Разница как между палкой-копалкой и современным компьютером. Строителя коммунизма не нужно учить не трахать осликов и не желать раба своего ближнего - у ближнего просто нет ни рабов, ни осликов.

А вот то, что президент России не видит разницы между кодексом по переходу от новокаменного века к античности и кодексом строителя общества, исключающего эксплуатацию - это весьма досадно. Навряд ли под его руководством мы далеко продвинемся в историческом прогрессе. Скорее наоборот...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск