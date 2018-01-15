95-летний юбилей справляет Верховный суд РФ

Январь богат на праздники. Не считая официально-религиозно-государственных, 95-летний юбилей справляет Верховный суд страны.

Посмотрела я в первом номере журнала «Судья» статьи: «Укрепление судебной власти является гарантией благополучия в Российской Федерации» П.П. Серкова, «Проблемы дисциплинарной ответственности судей находятся под пристальным вниманием законодателя» С.В. Рудакова, «О значении и роли Верховного Суда Российской Федерации в развитии судебной власти и права» В.В. Момотова.

Ну не знаю я, как там Верховный суд, а вот по поводу судебной власти в регионах терзают меня смутные сомнения.

Начнет, как говорится с земли. Мировые судьи нам кем назначаются? Правильно. Депутатами законодательных собраний. А депутаты этих самых собраний и дум имеют не только жен, детей, иных родственников, но и часто свой бизнес… Мысль понятна?

Так о какой независимой судебной власти можно говорить?

Районные и городские судьи. Ах, какие кадры. Не буду, конечно, всех под одну гребенку. Встречались и очень достойные. Но сталкивалась и с другими. У одной судьи родной брат отсидел за убийство. У второй - сын и брат мужа трудятся следователями в следственном комитете, а муж и отец - прокуроры в отставке. У третьего жена - судья арбитражного суда. Такой милый семейный подряд по спорам о недвижимости. Еще у одной - муж имеет собственную фирму, в которой потерпевшие, истцы и ответчики проводят экспертизу. И лучше этой фирмы нет, так как только её заключения могут быть положены в основу решения суда.

Фамилии? Не буду. А то опять начнут привлекать по ст.128.1 УК РФ. Главное, что те, о ком пишу, и их непосредственное начальство знают, о ком речь идет…

А потом люди удивляются: а почему судьи адвокатов не слушают, когда те говорят о реальном нарушении законов? Но чему здесь удивляться, если судьи тоже человеки. И их беспристрастность и независимость моментально исчезает в присутствии прокуроров и следователей. И неважно, что рассматриваемое ими дело, например, не в их подсудности. Отвод суда? Да ладно. Какой отвод, если сыночек-следователь пострадает, не поползет дальше по карьерной лестнице. И наплевать на право, о котором пишет В.В. Момотов, и не бояться дисциплинарной ответственности, о которой глаголет С.В. Рудаков. И вообще мы никого не боимся. И Верховного суда тоже.

Хотя нет, ошибаюсь, однако. Боимся мы одного председателя краевого (областного, республиканского) суда. Вот кто бог и царь! А его заместители: удельные князья. У одного удел гражданский. У другого – уголовный. И правят они как хотят этими самыми уделами с поставленными наместниками и волостелями. Ну а то, что это самое правление вседозволенной, ой, извините, независимой власти приводит к правовому беспределу, так это ничего. Главное, чтобы в местной желтой прессе хвалили. Как писал Н. Макиавелли, толпа идет за видимостью успеха.

Вот эту самую видимость успеха в становлении независимой, беспристрастной и т.п. судебной власти и создают. А кто выступает против: растопчем и уничтожим! Да так, чтобы другим неповадно было, с громкими процессами, освещением в прикормленных СМИ, да и вообще, очень громко, по-военному, как в казармах учат!!!

Так что извиняйте, не получилось рассказать, как всё здорово и хорошо у нас с независимостью и беспринципностью, извините, Т9, с беспристрастностью судебной власти.

Свечникова Лариса Геннадьевна, г. Ставрополь

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор