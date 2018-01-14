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Московский листок

Самовыдвиженец Путин "внезапно" получил поддержку "ЕдРа" в виде помещений для подписантства

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 3

едро выборы президент
Самовыдвиженец Путин "внезапно" получил поддержку "ЕдРа" в виде помещений для подписантства

Сегодня «Единая Россия» предоставила помещения приёмных в 85 регионах для сборщиков подписей в поддержку Путина. Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных, чтобы можно было собрать подписи. Сегодня Партия предоставила несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Приёмные работают с 9 до 19 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Партии «Единая Россия».

«По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Они работают с 9 утра до 19 часов. О приемных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина имеют возможность - это сделать сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех», - сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

Отметим, что "ЕдРо" делится с самовыдвиженцем не только площадями, но и "своими" (ранее им же и выделенными) фондами. 

А что это за фонды такие, существующие в каждом регионе, и не имеющие даже своих сайтов в интернете, где можно было бы почитать устав, ознакомиться с деятельностью?

Вот что пишут по поводу тульского фонда: "Фонд располагается по тому же адресу, что и штаб-квартира Тульской региональной организации партии “Единая Россия” на улице Первомайской, 24-а. 

Он был учрежден 22 ноября 2002 года пятью физическими лицами, среди которых экс-лидер тульских единороссов Александр Яшин и его сподвижник Александр Букалов. Остальные – москвичи. Олег Жолобов – журналист, президент Российской молодежной палаты, советник Бориса Грызлова, а ныне депутат Московской облдумы, Валерий Рязанский – генеральный директор ЗАО "Туристские гостиничные комплексы "Измайлово", видный единоросс, а ныне сенатор от Курской области. Еще одним учредителем фонда является некая Юлия Крижанская, тоже, судя по документам, москвичка.

В тульских СМИ об этом фонде нет упоминаний. Но, судя по бухгалтерской отчетности последних двух лет (2014-2016 гг.), оборотные активы этого учреждения не превышали 9 миллионов рублей. 

Данных о бухгалтерской деятельности фонда за прошлый год еще нет. Однако возникает вопрос: откуда нашлись 15 миллионов рублей для предвыборного фонда Владимира Путина?"

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: стоику1105
Если бы написал 14.01.2018 19:38
"сортирный Карлик" был идиотом и "сотрудники КГБ" примитивными, то они бы сейчас сидели на твоем диване и бацали твои глупые вопросы, а ты бы сидел на месте Сечина или в Кремле и имел бы всю страну во все щели. Вот и делай вывод, кто из вас двоих идиот - ты или "Сортирный карлик".
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Как откуда нашлись 15 млн рублей?
Странный вопрос написал 14.01.2018 19:25
Народ принес! Президент зарплаты и пенсии проиндексировал, вот народ и принес. Коль у народа появились деньги лишние, так отчего ж не поделиться, если президент в нужде?
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(без названия)
стоик1105 написал 14.01.2018 18:41
Примитивность мозгов сортирного Карлика общеизвестна?
Сотрудники КГБ примитивны, но как среди них оказался идиот?
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