Самовыдвиженец Путин "внезапно" получил поддержку "ЕдРа" в виде помещений для подписантства

Сегодня «Единая Россия» предоставила помещения приёмных в 85 регионах для сборщиков подписей в поддержку Путина. Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных, чтобы можно было собрать подписи. Сегодня Партия предоставила несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Приёмные работают с 9 до 19 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Партии «Единая Россия».

«По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приёмных во всех 85 регионах. Они работают с 9 утра до 19 часов. О приемных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина имеют возможность - это сделать сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех», - сообщила председатель комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

Отметим, что "ЕдРо" делится с самовыдвиженцем не только площадями, но и "своими" (ранее им же и выделенными) фондами.

А что это за фонды такие, существующие в каждом регионе, и не имеющие даже своих сайтов в интернете, где можно было бы почитать устав, ознакомиться с деятельностью?

Вот что пишут по поводу тульского фонда: "Фонд располагается по тому же адресу, что и штаб-квартира Тульской региональной организации партии “Единая Россия” на улице Первомайской, 24-а.

Он был учрежден 22 ноября 2002 года пятью физическими лицами, среди которых экс-лидер тульских единороссов Александр Яшин и его сподвижник Александр Букалов. Остальные – москвичи. Олег Жолобов – журналист, президент Российской молодежной палаты, советник Бориса Грызлова, а ныне депутат Московской облдумы, Валерий Рязанский – генеральный директор ЗАО "Туристские гостиничные комплексы "Измайлово", видный единоросс, а ныне сенатор от Курской области. Еще одним учредителем фонда является некая Юлия Крижанская, тоже, судя по документам, москвичка.

В тульских СМИ об этом фонде нет упоминаний. Но, судя по бухгалтерской отчетности последних двух лет (2014-2016 гг.), оборотные активы этого учреждения не превышали 9 миллионов рублей.

Данных о бухгалтерской деятельности фонда за прошлый год еще нет. Однако возникает вопрос: откуда нашлись 15 миллионов рублей для предвыборного фонда Владимира Путина?"

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