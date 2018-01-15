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Московский листок

В морозной Пензе накаляются страсти

Опубликовано 15.01.2018 автором Павел Арзамасцев в разделе комментариев 2

власть граждане провинция
В морозной Пензе накаляются страсти

В Пензу наконец-то пришли настоящие морозы и одновременно все больше накаляются страсти вокруг проблемы потенциально обманутых дольщиков, которые собираются и активизируются под брендом «Бездомного полка». Об этом на ФОРУМе.мск писали уже дважды:

https://forum-msk.org/material/news/14212050.html

https://forum-msk.org/material/news/14136890.html

Основная причина – власти упорно не хотят идти на нормальный диалог с протестующими. И это притом, что митинг дольщиков, как один из негативных факторов, влияющий на политическую стабильность, попал в декабрьский рейтинг устойчивости регионов пропрезидентского фонда «Петербургская политика»! Пора бы как говорится включить мозги – ан нет – власти сознательно идут на обострение!

Апофеозом стал запрет детского утренника для детей дольщиков на центральной площади города, запланированный на 13 января. Курирующий внутреннюю политику зампред областного правительства Василий Трохин направил детишек в местный гайд-парк – сквер им. Дзержинского, где согласования и так не требуется. При этом достаточно иезуитски не забыл напомнить, что на «пикете» (?!) все должны быть «с открытыми лицами».

Откуда в воспаленном мозгу чиновника взялся «пикет» вместо утренника, совершенно непонятно. И вообще, по мнению Трохина выходит, что Дед Мороз должен быть без бороды, но с бейджиком. Равно как и сопутствующие колобки с зайцами тоже должны быть без масок. Что это, если не … не лучшая характеристика областной власти!

Впрочем, елка для детей дольщиков успешно состоялась. Но не на пл. Ленина, где разве что ОМОНА не было (хотя может и был в засаде), и не в скв. Дзержинского, а в частном владении в районе, именуем Райки. Где никакого согласования не требуется.

Водили хороводы, строили дом из пенопласта, пили чай, детям вручили символические шоколадные ключи от квартир.

Одновременно в Пензе прошли одиночные пикеты на площади Ленина и в сквере Дзержинского.

И – Пенза готовимся к митингу 21 января. Он обещает быть куда более многочисленным, чем предыдущий, попавший в рейтинг «Петербургской политики».

P.S. Кстати, когда утром 13 января активисты пришли в копировальный центр «Элком» распечатывать плакаты для пикетов, то сотрудники центра сообщили, что не смогут изготовить такие плакаты, так как им запретили это делать. И настоящее время готовится пикет против «Элкома», а также редакционный запрос газеты «Новая альтернатива» - кто запретил и почему.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Арзамасцев написал 15.01.2018 08:12
А вот и кино подоспело
https://www.youtube.com/watch?v=7eHwmS-Tp3k&feature=youtu.be
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 15.01.2018 07:20
Нынешняя власть скоро оставит население вообще без страны (не то что бездома)! Голосуйте за путина и у Вас гарантированно будет построенный им для всех (кто его самого и приближенных) СОРТИР!!!!
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