По дороге на встречу с Грудининым у Виктора Анпилова случился обширный инсульт

13 января 2018 года, около 11 часов утра, по пути на встречу Павла Грудинина со сторонниками в ЦДЛ, у Виктора Ивановича Анпилова случился обширный инсульт.
В крайне тяжёлом состоянии, он был доставлен в Институт скорой помощи имени Склифософского, где ныне находится в реанимации. Это произошло незадолго до другой трегедии...
В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран
Эжбдэьждьждь написал 15.01.2018 08:23
...воистину: "не дышит.., а как дышал..." - перестарался сдуру...
--- написал 15.01.2018 03:20
O!OQQ!---TOT--JATAKIDA!!!& написал 15.01.2018 01:49
О камуниздах только правду. написал 14.01.2018 23:53
Что ни камуняка, то идиoт и cволочь. "
- Твое мнение - мнение грязного выб-лядка - то таки да! Рано или поздно ты сдохнешь и, будем надеяться, на фонаре... То таки да... А пока-что, учитывая, что антикоммунисты и антисоветчики, ан масс - то таки обычно гомосеки - наслаждайся тем, что тебе, ущербному, послал древнеиудейский родоплеменной бошок в утешение... То таки да...
сто не у Путина... написал 15.01.2018 01:10
Не получилось .. написал 14.01.2018 23:17
гаденыщ написал 14.01.2018 22:40
Он хороший честный. Да есть такая у русских черта характера -страх перед счастьем.
возможны перемены написал 14.01.2018 22:25
**** написал 14.01.2018 22:15
Жертвы приносятся - если не так, то этак.--
это сокральный знак
СТРАНУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
**** написал 14.01.2018 22:15