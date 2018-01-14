По дороге на встречу с Грудининым у Виктора Анпилова случился обширный инсульт

13 января 2018 года, около 11 часов утра, по пути на встречу Павла Грудинина со сторонниками в ЦДЛ, у Виктора Ивановича Анпилова случился обширный инсульт.

В крайне тяжёлом состоянии, он был доставлен в Институт скорой помощи имени Склифософского, где ныне находится в реанимации. Это произошло незадолго до другой трегедии...

В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран