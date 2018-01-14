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Московский листок

По дороге на встречу с Грудининым у Виктора Анпилова случился обширный инсульт

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 8

По дороге на встречу с Грудининым у Виктора Анпилова случился обширный инсульт

13 января 2018 года, около 11 часов утра, по пути на встречу Павла Грудинина со сторонниками в ЦДЛ, у Виктора Ивановича Анпилова случился обширный инсульт.

В крайне тяжёлом состоянии, он был доставлен в Институт скорой помощи имени Склифософского, где ныне находится в реанимации. Это произошло незадолго до другой трегедии...

В зале ЦДЛ для прощаний на встрече с Грудининым умер ветеран



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Эжбдэьждьждь написал 15.01.2018 08:23
Оппа, - он че еще умер? Ну дает клоун...
...воистину: "не дышит.., а как дышал..." - перестарался сдуру...
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(без названия)
--- написал 15.01.2018 03:20
Поступь антихриста.
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Re: Хороший коммунист - мертвый коммунист.
O!OQQ!---TOT--JATAKIDA!!!& написал 15.01.2018 01:49
" Хороший коммунист - мертвый коммунист.
О камуниздах только правду. написал 14.01.2018 23:53
Что ни камуняка, то идиoт и cволочь. "
- Твое мнение - мнение грязного выб-лядка - то таки да! Рано или поздно ты сдохнешь и, будем надеяться, на фонаре... То таки да... А пока-что, учитывая, что антикоммунисты и антисоветчики, ан масс - то таки обычно гомосеки - наслаждайся тем, что тебе, ущербному, послал древнеиудейский родоплеменной бошок в утешение... То таки да...
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Как жаль,
сто не у Путина... написал 15.01.2018 01:10
.
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Re: это явно сокральный знак
Не получилось .. написал 14.01.2018 23:17
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(без названия)
гаденыщ написал 14.01.2018 22:40
Уважаемые владельцы сайта, чем вам Грудинин не угодил.
Он хороший честный. Да есть такая у русских черта характера -страх перед счастьем.
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это явно сокральный знак
возможны перемены написал 14.01.2018 22:25
(без названия)
**** написал 14.01.2018 22:15
Жертвы приносятся - если не так, то этак.--
это сокральный знак
СТРАНУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
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(без названия)
**** написал 14.01.2018 22:15
Жертвы приносятся - если не так, то этак...
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