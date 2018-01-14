МГУ начнёт готовить кадры для Института мозга после "лоботомии"?

На дне открытых дверей ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что следующим новым факультетом в университете может стать факультет, связанный с изучением мозга, когнитивными исследованиями. Ректор подчеркнул, что демографический спад сказывается на приеме во всех вузах, но в МГУ конкурс держится на уровне чуть больше семи человек на место.

- Многие из вас подают заявления на разные специальности. При зачислении конкурс бывает чуть больше двух человек на место. Это нормально. Я бы этого не боялся, - рассказал Виктор Садовничий.

В 2017 году студентами МГУ стали почти 1200 олимпиадников. В этом году будет не меньше.

- Если поступает олимпиадник, то на ЕГЭ по своему предмету ему надо набрать не меньше 75 баллов. Дополнительное вступительное испытание им проходить не надо. 10 процентов мест мы отдадим льготникам - инвалидам, детям-сиротам, ветеранам боевых действий. До 1 августа зачислим 80 процентов студентов, до 6 августа - еще 20 процентов.

Что нового будет в МГУ в этом году? На факультет космических исследований впервые начнется прием специалистов на программу "Космические исследования и космонавтика". Срок учебы - 6 лет. По словам ректора , "будет и бюджет, и внебюджет". Открывается магистерская программа "Космические медико-биологические исследования", разработано около 200 межфакультетских курсов, которые студенты выбирают по желанию. Физик может слушать лекции по юриспруденции и экономике, а журналист - по биологии или астрономии.

С этого года в составе МГУ появится антидопинговая лаборатория. Она разместится на территории кампуса. Выбрано одно из зданий. "Не исключено, что заведовать лабораторией будет иностранец", - уточнил ректор.

От редакции: Нет, конечно, антидопинговая мода, организационно-учебно оформляющаяся из хайпа на вадовскую тему - это нечто, явно не становящееся в ряд с Факультетом мозга. Хотя, тот же Психологический факультет и соседствующий с ним на Моховой Анатомический корпус, до сих пор в меру поставленных задач справлялись с работой... Если же Садовничий в контексте всеобщего позитива, наводнившего СМИ в канун перевыборов Путина - только пиаром МГУ занимается, это выглядит и недостойно и странно, ведь новый факультет, это и кадры и фонды, которых совсем недавно, а именно в 2013-м не хвататло настолько, что и МГУ оптимизировали по многим направлениям. Кстати, нежная дружба с Путиным помогла разве что остаться самому Садовничему на посту, но никак не помогла отвадить оптимизацию.

Впрочем, как и всякий пиар, "факультет мозга" выглядит исключительно новаторски. А не взглянуть ли на эту "новацию" в историческом разрезе? Может, просто МГУ озаботился подготовкой кадров для Института мозга, который существует с 1928-го года? А вот тут, если мы заглянем в Википедию, то найдём престраннейшую хронологию: оказывается, Институт мозга (АН СССР) существует никак не с 1928-го года, а... всего лишь с 1990-го. Куда же "провалились" столь зримые десятилетия? Институт имени Бехтеревой (её имя присвоено в нулевых) столь молод... Однако мы-то, уроженцы СССР, знающие, что Мавзолей и Институт марксизма-ленинзма - только отдельные детали от единого научного целого, помним, что имелся в СССР, ещё не пережившем даже период отступления в "окоп нэпа", имелся и Институт мозга.

А началось всё - да-да, с мозга Ленина, потом (долго ждать не пришлось, в 1930-м) институт получил и мозг Маяковского в свою лабораторию. На исследование мозга Советский Союз не жалел ни денег, ни иных затрат. Немецкий ученый Фогт в 1927 году получил здесь собственный исследовательский центр: Институт исследований мозга, расположившийся в одном из московских дворцов неподалеку от Красной площади. Почти все пожелания Фогта — относительно внутренней отделки или относительно персонала — были удовлетворены. Ожидания от результатов его работы были, соответственно, очень велики, и немец никак не должен был разочаровать СССР. И год спустя открытия института, в 1929-м году он объявил, что «очевидны большие различия между структурой мозга Ленина и обычной структурой мозга». По словам Фогта, секрет блестящего ума вождя революции крылся в третьем слое коры его мозга: «У Ленина пирамидальные клетки были развиты намного сильнее, а связующие ассоциативные волокна между ними были намного более многочисленными; клетки также были значительно более крупными и заметными». В заключение Фогт констатировал: «По вышеперечисленным причинам мы можем назвать Ленина настоящим атлетом ассоциаций». Кстати, этими самыми результатами исследований воспользовался советский писатель Эмануил Казакевич в "Синей тетради", когда моделировал образное мышление Ленина в период "шалаша"... Но Садовничий конечно же об этом ничего не знает, а специалистов по мозгу МГУ начнёт делать "с нуля" - особенно в свете последних открытий Национального Лидера в области "коммунистической религии", мощей, ну и всякого такого, большевистишэ швайнехундного... Кстати, мозг Маяковского - был-таки предательски и православно захоронен по благословению Путина в "нулевых", в его же могилу, в той банке, в которой и хранился (не Ленина - так хоть мозг Маяковского, и тому был государь рад, мстя за прошлых государей: информация это эксклюзивная, но я могу указать и источник).

Д.Ч.