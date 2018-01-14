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Московский листок

МГУ начнёт готовить кадры для Института мозга после "лоботомии"?

Опубликовано 14.01.2018 в разделе комментариев 5

ссср ленин наука мгу ран
МГУ начнёт готовить кадры для Института мозга после "лоботомии"?

На дне открытых дверей ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что следующим новым факультетом в университете может стать факультет, связанный с изучением мозга, когнитивными исследованиями. Ректор подчеркнул, что демографический спад сказывается на приеме во всех вузах, но в МГУ конкурс держится на уровне чуть больше семи человек на место. 

- Многие из вас подают заявления на разные специальности. При зачислении конкурс бывает чуть больше двух человек на место. Это нормально. Я бы этого не боялся, - рассказал Виктор Садовничий.

В 2017 году студентами МГУ стали почти 1200 олимпиадников. В этом году будет не меньше. 

- Если поступает олимпиадник, то на ЕГЭ по своему предмету ему надо набрать не меньше 75 баллов. Дополнительное вступительное испытание им проходить не надо. 10 процентов мест мы отдадим льготникам - инвалидам, детям-сиротам, ветеранам боевых действий. До 1 августа зачислим 80 процентов студентов, до 6 августа - еще 20 процентов. 

Что нового будет в МГУ в этом году? На факультет космических исследований впервые начнется прием специалистов на программу "Космические исследования и космонавтика". Срок учебы - 6 лет. По словам ректора , "будет и бюджет, и внебюджет". Открывается магистерская программа "Космические медико-биологические исследования", разработано около 200 межфакультетских курсов, которые студенты выбирают по желанию. Физик может слушать лекции по юриспруденции и экономике, а журналист - по биологии или астрономии. 

С этого года в составе МГУ появится антидопинговая лаборатория. Она разместится на территории кампуса. Выбрано одно из зданий. "Не исключено, что заведовать лабораторией будет иностранец", - уточнил ректор.

От редакции: Нет, конечно, антидопинговая мода, организационно-учебно оформляющаяся из хайпа на вадовскую тему - это нечто, явно не становящееся в ряд с Факультетом мозга. Хотя, тот же Психологический факультет и соседствующий с ним на Моховой Анатомический корпус, до сих пор в меру поставленных задач справлялись с работой... Если же Садовничий в контексте всеобщего позитива, наводнившего СМИ в канун перевыборов Путина - только пиаром МГУ занимается, это выглядит и недостойно и странно, ведь новый факультет, это и кадры и фонды, которых совсем недавно, а именно в 2013-м не хвататло настолько, что и МГУ оптимизировали по многим направлениям. Кстати, нежная дружба с Путиным помогла разве что остаться самому Садовничему на посту, но никак не помогла отвадить оптимизацию. 

Впрочем, как и всякий пиар, "факультет мозга" выглядит исключительно новаторски. А не взглянуть ли на эту "новацию" в историческом разрезе? Может, просто МГУ озаботился подготовкой кадров для Института мозга, который существует с 1928-го года? А вот тут, если мы заглянем в Википедию, то найдём престраннейшую хронологию: оказывается, Институт мозга (АН СССР) существует никак не с 1928-го года, а... всего лишь с 1990-го. Куда же "провалились" столь зримые десятилетия? Институт имени Бехтеревой (её имя присвоено в нулевых) столь молод... Однако мы-то, уроженцы СССР, знающие, что Мавзолей и Институт марксизма-ленинзма - только отдельные детали от единого научного целого, помним, что имелся в СССР, ещё не пережившем даже период отступления в "окоп нэпа", имелся и Институт мозга.

А началось всё - да-да, с мозга Ленина, потом (долго ждать не пришлось, в 1930-м) институт получил и мозг Маяковского в свою лабораторию. На исследование мозга Советский Союз не жалел ни денег, ни иных затрат. Немецкий ученый Фогт в 1927 году получил здесь собственный исследовательский центр: Институт исследований мозга, расположившийся в одном из московских дворцов неподалеку от Красной площади. Почти все пожелания Фогта — относительно внутренней отделки или относительно персонала — были удовлетворены. Ожидания от результатов его работы были, соответственно, очень велики, и немец никак не должен был разочаровать СССР. И год спустя открытия института, в 1929-м году он объявил, что «очевидны большие различия между структурой мозга Ленина и обычной структурой мозга». По словам Фогта, секрет блестящего ума вождя революции крылся в третьем слое коры его мозга: «У Ленина пирамидальные клетки были развиты намного сильнее, а связующие ассоциативные волокна между ними были намного более многочисленными; клетки также были значительно более крупными и заметными». В заключение Фогт констатировал: «По вышеперечисленным причинам мы можем назвать Ленина настоящим атлетом ассоциаций». Кстати, этими самыми результатами исследований воспользовался советский писатель Эмануил Казакевич в "Синей тетради", когда моделировал образное мышление Ленина в период "шалаша"... Но Садовничий конечно же об этом ничего не знает, а специалистов по мозгу МГУ начнёт делать "с нуля" - особенно в свете последних открытий Национального Лидера в области "коммунистической религии", мощей, ну и всякого такого, большевистишэ швайнехундного... Кстати, мозг Маяковского - был-таки предательски и православно захоронен по благословению Путина в "нулевых", в его же могилу, в той банке, в которой и хранился (не Ленина - так хоть мозг Маяковского, и тому был государь рад, мстя за прошлых государей: информация это эксклюзивная, но я могу указать и источник).

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 5
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Мозги - это кyйня! Антидопинговые исследования - вот прорывное направление в отечественной
фундаментальной и прикладной науке. Нас не догонят написал 15.01.2018 08:00
!
Хреновод
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(без названия)
Рудольф написал 15.01.2018 03:42

Может все-таки, "Институт (факультет) человека"? Для полноты охвата.
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Re: этот народ - будет стерт под н
O!OQQ!---TOT-JATAKIDA!!!& написал 15.01.2018 01:38
" этот народ - будет стерт под ноль - кем? псарней чиновниками И новымы быдлолюдьми
уже сегодня - молодые - совсем ТУПЫ написал 14.01.2018 23:39
и не компетенты - ни в чем, а когда они займут все должности - кранты русским. жрать будут своих детей, которых кстати и не будет. аминь. "
- То таки западло вымрет от 3,1416-дарастии - одна надежда - Африка и Азия... То таки да...
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этот народ - будет стерт под ноль - кем? псарней чиновниками И новымы быдлолюдьми
уже сегодня - молодые - совсем ТУПЫ написал 14.01.2018 23:39
и не компетенты - ни в чем, а когда они займут все должности - кранты русским. жрать будут своих детей, которых кстати и не будет. аминь.
Ответить
(без названия)
La Terrible написал 14.01.2018 23:32
Ну да, олимпиадники. Среди которых и внучок (или там правнучок) Садовничего из колмогоровского интерната, в который далеко не все талантливые ребятки могут поступить. МГУ теперича - не для нищебродов, даже пусть уровня Ломоносова. Там будут плодить факультеты под будущую илитку, чтоб тем не особо заморачиваться, куда пристроить деток, ежели баблосов (иль мозгов) на заграницу не хватает.
Беда нашему Отечеству с такими "универсальными спецами"! А богословский факультет, наверное, уже на подходе...
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