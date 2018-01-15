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Московский листок

Президент собирает сверх плана

Опубликовано 15.01.2018 в разделе комментариев 5

путин выборы
Президент собирает сверх плана

Активисты и сборщики подписей в поддержку Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей, и партия предоставила несколько сотен таких площадок в 85 регионах. 

"Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", - цитирует секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака пресс-служба партии. 

По его словам, кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже собрано более 538 тыс. подписей. "Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен", - пояснил политик.

Говорят, еще 200 тысяч собрали, это кроме полумиллиона, что ранее. 

Вот думаю, на хрена им столько? И ответа не нахожу.

Страна дураков выбирает главного

Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича

Нельзя отказать - это, конечно, причина. Но мало ли чего кому захочется, что ж, вынь да положь? Ведь стоят люди и мужественно собирают ненужные уже никому эти подписи... Им вот надо объяснять, зачем они такой херней занимаются? Или им без разницы - солдат спит, служба идет?

А вот если я в 3 часа ночи хочу на метро покататься, мне отказать можно? Или, допустим, хочу с Путиным в шашки сыграть на щелбаны?..

Наверно, откажут. А вот с подписями - никак не отказать.

И вот люди тоже - им же ясно сказано, что подписей набрали столько, что можно уже на базаре потихоньку приторговывать, если кому нужны. Или на день рождения подарить, например. А что, красиво выглядит - Владимир Владимировчиа дарит на день рождения своей крестнице 100 тысяч подписей. Еще 100 тысяч подписей Явлинскому - вот тебе, Григорий Алексеич, радуйся. Ну и Грудинину тоже немного - правда, тому не нужно собирать совсем, но ведь и Путину без надобности.

Вот бы как сорока-воровка этому б дал, этому - глядишь, и народ бы порадовался. Вот какой у нас президент щедрый, чего не надо - того не жалко.

Одного не пойму, когда они все работают?

А.Б.



Рейтинг:   4.18,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Крамольник написал 15.01.2018 08:48
"19 августа 1934 года в Германии был проведен референдум, на котором эти действия получили одобрение 84,6% электората."
Википедия
Германия 1934 года = Россия 2018 года. Последствия для России будут те же, что и для Германии. Присядет российский солдат на разбитый лафет своего орудия, как солдат Вермахта, сожмет руками свою буйную головушку и начнет ужасаться тому, что произошло. Да только поздно будет. А "дуплиться" будут и военные и мирное население.
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В галактике Андромеда возможно все еще не знают кто токой Путин.
Голос Джельсомино написал 15.01.2018 08:45
Что-то уж больно мало собрали. Я прогнозировал до трех миллионов. А лучше конечно 80 миллионов, чтобы значит все во Вселенной, даже в галактике Андромеда, знали, что народ России еще до выборов избрал ВладимВладимыча Путина на президентство. И пусть эта новость летит к звездам: планета Земля выбирает Пууууутинаааа!!!
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Шоу
Очковтиратель Сисянин. написал 15.01.2018 08:36
Анатолий ты дурак?
Че ты изображаешь здеся!?
Нет такой темы выборы! Нету!!! Это шоу, или участвуйте или идите в задницу, а вот это вот тупое кривлянье характеризует вас как клинического дурня. Забастовка, толпы поклонников, народное движение, революция была бы возможна, если бы не ничтожность
Анатолия Юрьевича Баранова,
Дмитрия Черного,
Юрия Мухина,
Олина,
Полуэктова,
Лакеева,
Зоммера,
Дарьи Митиной....
.....
Ближайшие восемь лет.
Путин в Кремле, Трамп в Белом Доме. Нефть не ниже 60 долларов за баррель. РФ нищает, но не сдается. Умирают отбросы Русского Мира, старики, пролетарии, недоразвитые дети, некрасивые самочки.
В конце второго срока Трамп выдает кредит России триллион долларов США, хромая уточка громко хлопает дверью т.с.
Итоги.
РФ сильна и бедна, в стране жесточайший порядок, прорывные области науки начинают давать плоды ( это и двигателестроение, и квантовые компьютеры, генетика био и обычная ), население сокращено на миллионов двадцать-тридцать (избавились от балласта). Страна полностью перешла на свои товары, на импортные просто нет денег. Православие обязательно при приеме на хоть какую-нибудь работу.
Стражи Православной Революции питаются из спецмагазинов.
Ну и так далее.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 15.01.2018 07:26
Рулит уже непонятно который срок (т.е. сверх плана), населюки мрут как мухи при устроенном ИМ здравоохранении (сверх плана), а на вопрос к сборщикам голосов "Что хорошего сделал для страны ЭТОТ кандидат?", ответа НЕТ.
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Для России
осталось только это: написал 15.01.2018 05:00
"2 августа 1934 года в девять часов утра в возрасте 86 лет скончался президент Германии Гинденбург. Спустя три часа было объявлено, что в соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице и что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Титул президента упразднялся; отныне Гитлера следовало называть фюрером и рейхсканцлером. Гитлер потребовал от всего личного состава вооруженных сил присягнуть в верности не Германии, не конституции, которую он нарушил, отказавшись назначить выборы преемника Гинденбурга, а лично ему.
.
19 августа был проведен референдум, на котором эти действия получили одобрение 84,6% электората."
Википедия
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