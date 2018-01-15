Президент собирает сверх плана

Активисты и сборщики подписей в поддержку Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей, и партия предоставила несколько сотен таких площадок в 85 регионах.

"Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", - цитирует секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака пресс-служба партии.

По его словам, кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже собрано более 538 тыс. подписей. "Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен", - пояснил политик.

Говорят, еще 200 тысяч собрали, это кроме полумиллиона, что ранее.

Вот думаю, на хрена им столько? И ответа не нахожу.

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Нельзя отказать - это, конечно, причина. Но мало ли чего кому захочется, что ж, вынь да положь? Ведь стоят люди и мужественно собирают ненужные уже никому эти подписи... Им вот надо объяснять, зачем они такой херней занимаются? Или им без разницы - солдат спит, служба идет?

А вот если я в 3 часа ночи хочу на метро покататься, мне отказать можно? Или, допустим, хочу с Путиным в шашки сыграть на щелбаны?..

Наверно, откажут. А вот с подписями - никак не отказать.

И вот люди тоже - им же ясно сказано, что подписей набрали столько, что можно уже на базаре потихоньку приторговывать, если кому нужны. Или на день рождения подарить, например. А что, красиво выглядит - Владимир Владимировчиа дарит на день рождения своей крестнице 100 тысяч подписей. Еще 100 тысяч подписей Явлинскому - вот тебе, Григорий Алексеич, радуйся. Ну и Грудинину тоже немного - правда, тому не нужно собирать совсем, но ведь и Путину без надобности.

Вот бы как сорока-воровка этому б дал, этому - глядишь, и народ бы порадовался. Вот какой у нас президент щедрый, чего не надо - того не жалко.

Одного не пойму, когда они все работают?

А.Б.