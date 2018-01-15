Президент собирает сверх плана

Активисты и сборщики подписей в поддержку Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей, и партия предоставила несколько сотен таких площадок в 85 регионах.
"Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", - цитирует секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака пресс-служба партии.
По его словам, кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже собрано более 538 тыс. подписей. "Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен", - пояснил политик.
Говорят, еще 200 тысяч собрали, это кроме полумиллиона, что ранее.
Вот думаю, на хрена им столько? И ответа не нахожу.
Страна дураков выбирает главного
Вся страна собирает подписи за дорогого Владимира Владимировича
Нельзя отказать - это, конечно, причина. Но мало ли чего кому захочется, что ж, вынь да положь? Ведь стоят люди и мужественно собирают ненужные уже никому эти подписи... Им вот надо объяснять, зачем они такой херней занимаются? Или им без разницы - солдат спит, служба идет?
А вот если я в 3 часа ночи хочу на метро покататься, мне отказать можно? Или, допустим, хочу с Путиным в шашки сыграть на щелбаны?..
Наверно, откажут. А вот с подписями - никак не отказать.
И вот люди тоже - им же ясно сказано, что подписей набрали столько, что можно уже на базаре потихоньку приторговывать, если кому нужны. Или на день рождения подарить, например. А что, красиво выглядит - Владимир Владимировчиа дарит на день рождения своей крестнице 100 тысяч подписей. Еще 100 тысяч подписей Явлинскому - вот тебе, Григорий Алексеич, радуйся. Ну и Грудинину тоже немного - правда, тому не нужно собирать совсем, но ведь и Путину без надобности.
Вот бы как сорока-воровка этому б дал, этому - глядишь, и народ бы порадовался. Вот какой у нас президент щедрый, чего не надо - того не жалко.
Одного не пойму, когда они все работают?
А.Б.
Крамольник написал 15.01.2018 08:48
Википедия
Германия 1934 года = Россия 2018 года. Последствия для России будут те же, что и для Германии. Присядет российский солдат на разбитый лафет своего орудия, как солдат Вермахта, сожмет руками свою буйную головушку и начнет ужасаться тому, что произошло. Да только поздно будет. А "дуплиться" будут и военные и мирное население.
Голос Джельсомино написал 15.01.2018 08:45
Очковтиратель Сисянин. написал 15.01.2018 08:36
Че ты изображаешь здеся!?
Нет такой темы выборы! Нету!!! Это шоу, или участвуйте или идите в задницу, а вот это вот тупое кривлянье характеризует вас как клинического дурня. Забастовка, толпы поклонников, народное движение, революция была бы возможна, если бы не ничтожность
Анатолия Юрьевича Баранова,
Дмитрия Черного,
Юрия Мухина,
Олина,
Полуэктова,
Лакеева,
Зоммера,
Дарьи Митиной....
.....
Ближайшие восемь лет.
Путин в Кремле, Трамп в Белом Доме. Нефть не ниже 60 долларов за баррель. РФ нищает, но не сдается. Умирают отбросы Русского Мира, старики, пролетарии, недоразвитые дети, некрасивые самочки.
В конце второго срока Трамп выдает кредит России триллион долларов США, хромая уточка громко хлопает дверью т.с.
Итоги.
РФ сильна и бедна, в стране жесточайший порядок, прорывные области науки начинают давать плоды ( это и двигателестроение, и квантовые компьютеры, генетика био и обычная ), население сокращено на миллионов двадцать-тридцать (избавились от балласта). Страна полностью перешла на свои товары, на импортные просто нет денег. Православие обязательно при приеме на хоть какую-нибудь работу.
Стражи Православной Революции питаются из спецмагазинов.
Ну и так далее.
Несогласный Сергей написал 15.01.2018 07:26
осталось только это: написал 15.01.2018 05:00
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19 августа был проведен референдум, на котором эти действия получили одобрение 84,6% электората."
Википедия